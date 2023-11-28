12 забавных ляпов, которые прокрались в наши любимые фильмы, а мы и не заметили

«Любовь и голуби», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и д ругие фильмы, снятые несколько десятков лет назад, до сих пор любят и пересматривают люди разных возрастов. Казалось бы, в этих лентах идеально все: сценарий, кастинг, съемка. Но еще в них попадаются ошибки и ляпы, на которые мы годами не обращали внимания.

«Служебный роман»

Вспомним беседу Людмилы Прокофьевны с Новосельцевым. Женщина, видимо, невероятно нервничала при своем подчиненном и никак не могла определиться, застегнуть или расстегнуть ей свой пиджак. В одном кадре он нараспашку, а буквально через несколько секунд он оказывается застегнутым на все пуговицы. Чудеса.

А когда Ольга Рыжова идет к электричке, в руках она держит зонт. Но вместе со сменой кадров меняется и его ручка. Сначала зритель видит, что она круглая, а потом вдруг становится продолговатой.

«Джентльмены удачи»

В одной сцене Доцент сидит и отбивает камнем свои брюки, которые из-за цемента напрочь затвердели. В этот момент рядом с ним можно заметить довольно крупный камень. Но мгновение спустя булыжник куда-то пропадает.

«Карнавальная ночь»

В эпизоде с исполнением песни «Пять минут» героиня Людмилы Гурченко выходит из-за часов. В этот момент на сцене по обе стороны циферблата сидели музыканты. Рядом с цифрой 9 находились два скрипача. Но потом, когда парней показывают крупным планом, мы видим, что они вдруг стали трубачами, да еще и поменялись местами. А брюнет успел еще и сменить прическу.

В запоминающемся эпизоде с Серафимом Ивановичем и зонтиком тоже не обошлось без киноляпа. Что-то странной происходит с красной лентой, которая в какой-то момент непонятным образом появляется в кармане Огурцова.

«Москва слезам не верит»

Сначала мы видим рядом с героиней Алентовой раскрытую сумку, из которой выглядывает часть платка. Потом нам показывают Гошу, а затем снова Катерину. Только сумка рядом с ней уже закрыта. Потом начинается диалог героев, и чудесным образом в сумке снова появляется платок, хотя женщина и не двигалась особо.

Когда Люда делает последние штрихи в макияже, у нее в ушах голубые серьги, а потом на их месте уже красуются белые клипсы.

«Любовь и голуби»

В одной сцене фильма мы увидели количество дней, оставшихся до районного смотра самодеятельности, — на афише указано «69». А чуть позже, когда женщины вытеснили дядю Митю с площадки для танцев к скамейкам, время, видимо, сильно ускорилось — дней осталось уже 65.

«Человек-амфибия»

В этом фильме стоит обратить внимание на эпизод, в котором Гуттиэре бросается воду и на нее нападает акула. Девушку, потерявшую сознание, тянет на песчаное дно, и она «приземляется» спиной вниз. Однако в следующем кадре она уже лежит на боку. Когда же к ней подплывает Ихтиандр, героиня вновь лежит на спине, но уже в водорослях, а не просто на песке, как было до этого.

«Самая обаятельная и привлекательная»

Когда Надя по заданию Сусанны заполняет анкеты для последующей обработки на ЭВМ, перед ней лежат желтые и зеленые листы бумаги. В следующем кадре у нее в руках уже почему-то белый лист.

«Девчата»

В одной из сцен, когда Илья ест, хлеб и компот стоят вплотную к его тарелке, но спустя мгновенье они каким то магическим образом сдвигаются дальше.

Аппетит у Тоси Кислицыной, судя по бутерброду, что надо. За пару секунд огромная половина батона уменьшается на две трети. Как такое вообще возможно?