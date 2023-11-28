12 забавных ляпов, которые прокрались в наши любимые фильмы, а мы и не заметили
«Любовь и голуби», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и другие фильмы, снятые несколько десятков лет назад, до сих пор любят и пересматривают люди разных возрастов. Казалось бы, в этих лентах идеально все: сценарий, кастинг, съемка. Но еще в них попадаются ошибки и ляпы, на которые мы годами не обращали внимания.
«Служебный роман»
Вспомним беседу Людмилы Прокофьевны с Новосельцевым. Женщина, видимо, невероятно нервничала при своем подчиненном и никак не могла определиться, застегнуть или расстегнуть ей свой пиджак. В одном кадре он нараспашку, а буквально через несколько секунд он оказывается застегнутым на все пуговицы. Чудеса.
А когда Ольга Рыжова идет к электричке, в руках она держит зонт. Но вместе со сменой кадров меняется и его ручка. Сначала зритель видит, что она круглая, а потом вдруг становится продолговатой.
«Джентльмены удачи»
В одной сцене Доцент сидит и отбивает камнем свои брюки, которые из-за цемента напрочь затвердели. В этот момент рядом с ним можно заметить довольно крупный камень. Но мгновение спустя булыжник куда-то пропадает.
«Карнавальная ночь»
В эпизоде с исполнением песни «Пять минут» героиня Людмилы Гурченко выходит из-за часов. В этот момент на сцене по обе стороны циферблата сидели музыканты. Рядом с цифрой 9 находились два скрипача. Но потом, когда парней показывают крупным планом, мы видим, что они вдруг стали трубачами, да еще и поменялись местами. А брюнет успел еще и сменить прическу.
В запоминающемся эпизоде с Серафимом Ивановичем и зонтиком тоже не обошлось без киноляпа. Что-то странной происходит с красной лентой, которая в какой-то момент непонятным образом появляется в кармане Огурцова.
«Москва слезам не верит»
Сначала мы видим рядом с героиней Алентовой раскрытую сумку, из которой выглядывает часть платка. Потом нам показывают Гошу, а затем снова Катерину. Только сумка рядом с ней уже закрыта. Потом начинается диалог героев, и чудесным образом в сумке снова появляется платок, хотя женщина и не двигалась особо.
Когда Люда делает последние штрихи в макияже, у нее в ушах голубые серьги, а потом на их месте уже красуются белые клипсы.
«Любовь и голуби»
В одной сцене фильма мы увидели количество дней, оставшихся до районного смотра самодеятельности, — на афише указано «69». А чуть позже, когда женщины вытеснили дядю Митю с площадки для танцев к скамейкам, время, видимо, сильно ускорилось — дней осталось уже 65.
«Человек-амфибия»
В этом фильме стоит обратить внимание на эпизод, в котором Гуттиэре бросается воду и на нее нападает акула. Девушку, потерявшую сознание, тянет на песчаное дно, и она «приземляется» спиной вниз. Однако в следующем кадре она уже лежит на боку. Когда же к ней подплывает Ихтиандр, героиня вновь лежит на спине, но уже в водорослях, а не просто на песке, как было до этого.
«Самая обаятельная и привлекательная»
Когда Надя по заданию Сусанны заполняет анкеты для последующей обработки на ЭВМ, перед ней лежат желтые и зеленые листы бумаги. В следующем кадре у нее в руках уже почему-то белый лист.
«Девчата»
В одной из сцен, когда Илья ест, хлеб и компот стоят вплотную к его тарелке, но спустя мгновенье они каким то магическим образом сдвигаются дальше.
Аппетит у Тоси Кислицыной, судя по бутерброду, что надо. За пару секунд огромная половина батона уменьшается на две трети. Как такое вообще возможно?
Конечно, если досконально изучать все фильмы, таких кадров найдется миллион. Порой кинопроизводство растягивалось на годы, да и учесть все мелочи просто невозможно. Но от того наши любимые кинокартины не становятся хуже, мы дальше будем их любить и пересматривать.