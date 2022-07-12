14 летних фильмов, просмотр которых с легкостью можно приравнять к мини-отпуску

Лето в самом разгаре, но не все из нас могут похвастаться тем, что скоро уйдут в отпуск. Однако подарить летнее отпускное настроение могут помочь фильмы, которые подействуют как бальзам на душу.

Мы в ADME решили добавить в вашу жизнь побольше знойного настроения и сделали подборку сочных кинолент.

1. Жаркие летние ночи (2017)

Рейтинг IMDb — 6,3 Главный герой решил провести лето в курортном городке на полуострове. Там он познакомился с местным бунтарем, после чего его жизнь пошла кувырком. Ко всему прочему, парень умудрился влюбиться. Этот факт усугубил и без того непростую ситуацию.

2. Загар (2016)

Рейтинг IMDb — 6,6 Немолодого Костиса отправили работать врачом на маленький остров, где он коротает зиму. С приходом лета все резко изменится. Он повстречает юную Анну, которая вскружит ему голову, и ни за что не захочет ее отпускать.

3. Август в Мадриде (2019)

Рейтинг IMDb — 6,6 Еве 33 года. Она решает остаться в Мадриде тогда, когда из-за жары все оттуда уезжают. Девушка гуляет по душному городу, посещает музеи, ходит на городские фестивали. И все это в надежде узнать ответ на вопрос, который уже давно не дает ей покоя.

4. Улетные девочки (2017)

Рейтинг IMDb — 6,2 Четыре подруги отправляются на музыкальный фестиваль. У каждой из них свои проблемы и заботы, ну а эта поездка поможет им отвлечься от текущих неприятностей и полностью погрузиться в атмосферу летнего праздника.

5. Ава (2017)

Рейтинг IMDb — 6,7 13-летняя Ава узнает, что скоро потеряет зрение из-за неизлечимой болезни. Ее сестра и мать решают подарить девочке лето, которое стало бы для нее незабываемым. Они едут на Атлантическое побережье, где у Авы начнутся настоящие приключения, о которых она даже не могла подозревать.

6. Бурек (2015)

Рейтинг IMDb — 6,8 Действие картины разворачивается на небольшом греческом острове. Там собираются несколько человек из разных стран, которые влюбляются, ссорятся и делятся друг с другом выпечкой бурек.

7. Лето на вилле (2016)

Рейтинг IMDb — 6,6 Писательница переживает творческий кризис и принимает решение уехать на французскую виллу в поисках вдохновения. По воле случая туда же отправился и знаменитый шеф-повар, испытывающий профессиональное выгорание. Сначала они друг друга раздражали, но потом все резко изменилось.

8. Подъезды (2019)

Рейтинг IMDb — 7,3 Главный герой картины — 8-летний Коди, который приезжает с мамой в другой город, чтобы та подготовила к продаже дом их скончавшейся родственницы. Там мальчик завел знакомство с 80-летним стариком, после чего жизнь обоих кардинально изменилась.

9. Дорогуша (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 17-летняя Эй-Джей отправилась на море со своими родственниками. Сама девушка изначально была против совместной поездки, но ее мать настояла на ней. Эй-Джей предвкушала неделю ада, но вышло все совсем не так.

10. Отлив (2019)

Рейтинг IMDb — 6,3 Трое подростков проводят лето, шатаясь по берегу острова Джерси. Они постоянно попадают в неприятные ситуации, на которые сами же и нарываются. Их жизнь кардинально поменяется, когда они найдут старинный клад с монетами.

11. Американская милашка (2016)

Рейтинг IMDb — 7,0 Главная героиня роуд-муви «Американская милашка» — 18-летняя Стар, которая никогда не покидала свой родной городок. Но однажды она решится на большое путешествие в компании сверстников, которые, как и она, зарабатывают тем, что предлагают подписки на журналы.

12. Скейт-кухня (2018)

Рейтинг IMDb — 6,8 Один из критиков назвал картину подлинным изображением женской дружбы. Сюжет фильма строится вокруг главной героини Камиллы. Однажды она получила серьезную травму в процессе катания на скейтборде и дала матери слово, что бросит заниматься им. Однако сможет ли она сдержать свое обещание?

13. Итальянские каникулы (2020)

Рейтинг IMDb — 6,7 Три семьи из разных социальных слоев из-за ошибки туристического агентства оказались под одной крышей. Герои узнали об этом лишь по прибытии. У каждого из них свои тараканы в голове, но всем им приходилось как-то уживаться в одном доме. Стали ли они друзьями и запомнили ли этот отпуск навсегда?

14. Каникулы на море (2011)

Рейтинг IMDb — 6,4 Большая семья едет в Бретань, чтобы отметить 67-летие бабушки. За короткий промежуток времени они успевают поругаться, вдоволь накупаться в море, понежиться под солнцем и даже совершить неожиданные открытия.