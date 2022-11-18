14+ недооцененных героев второго плана, которые давно заслужили собственный фильм

Режиссеры почти не снимают кино и сериалы без второстепенных персонажей. Они нужны, чтобы двигать сюжет дальше и дополнять основную историю. Но некоторые герои второго плана оказались настолько крутыми, что почти затмили собой главных лиц киноисторий и заслужили собственный сериал или фильм.

Сэмуайз Гэмджи — «Властелин колец»

Несмотря на то что очевидным главным героем всей трилогии был Фродо Бэггинс, хранитель кольца, многие зрители отметили, что он бы никогда не забрался так далеко без помощи верного садовника Сэма. Именно Сэм по-настоящему спас Средиземье, был добрым, верным и смелым. И всегда находил правильные слова, чтобы поддержать Фродо в сложном приключении.

Элис Каллен — «Сумерки»

В саге «Сумерки» основной сюжет построен вокруг романтических отношений простой девушки Беллы и вампира Эдварда. Однако среди второстепенных персонажей «Сумерек» хватало крутых героев. Например, Элис Каллен — сестра Эдварда. За ней было гораздо интереснее наблюдать, чем за Беллой. Элис проявляла настоящую открытость и непредсказуемость, к тому же имела способность видеть будущее.

Финник Одэйр — «Голодные игры»

В «Голодных играх», в отличие от многих других популярных франшиз, все герои хороши. Во втором фильме на экранах появился привлекательный Финник Одэйр, с чьей историей было бы интересно познакомиться поближе. Ведь этот юноша был вхож во множество влиятельных кругов и мог стать важным человеком. Но он предпочел сохранить любовь к своей девушке, несмотря на то что та была больна. На экране Финник часто притворялся эдаким поверхностным повесой, который мало к чему относится серьезно. Но на деле он отнюдь не такой.

Ракета и Грут — «Стражи Галактики»

В первом фильме о Стражах Галактики становится ясно, что генно-модифицированный енот Ракета и древоподобный гуманоид Грут были уже давно знакомы. Их сотрудничество было отлажено и проверено многими авантюрами. Ракета упоминал весьма любопытные эпизоды из их прошлого: бегство из лаборатории, становление на преступный путь, заключения и последующие освобождения. Наверняка это было бы круто увидеть на экранах.

Пинтел и Раджетти — «Пираты Карибского моря»

Многие зрители, смотревшие серию фильмов «Пираты Карибского моря», запомнили колоритную парочку пиратов — Пинтела и Раджетти. Они были немного бестолковы, но забавны и верны пиратскому кодексу. Поэтому мы думаем, что сериал о них получился бы крутым и пришелся бы по душе тем, что хочет просто отдохнуть вечером перед экраном после трудного дня.

Гантер — «Друзья»

В сериале «Друзья», помимо главных героев, были и другие интересные персонажи. Например, бариста Гантер, все 10 сезонов беззаветно влюбленный в Рэйчел. Его жизнь на самом деле не скучнее, чем у главных героев. Упоминалось, что он актер, снимался раньше в сериалах, а в кофейне начал работать в ожидании большой роли. Про него одного, его жизнь, успехи и неудачи на пробах, многолетнюю влюбленность и приключения в кофейне можно было бы снять крутой сериал.

Манн — «Интерстеллар»

В фильме «Интерстеллар» Мэтт Деймон исполнил роль астронавта-ученого Манна, которого отправили на далекую планету проверить, сможет ли на ней выжить человечество. Но жизнь в одиночестве оказалось непростой, и Манн решил заманить туда других людей, а потом сбежать на их корабле, зная, что эта планета не способна стать вторым домом. Если бы киноделы сняли фильм о приключениях астронавта-отшельника, мы могли бы насладиться интересной драмой с небезупречным, но реалистичным персонажем.

Моззи — «Белый воротничок»

Моззи — лучший друг очаровательного преступника Нила Кэффри. В сериале ему отведена роль верного помощника. Но ведь он тоже гениальный преступник. Наверняка его приключения и авантюры такие же крутые и элегантные, как у Нила. Было бы здорово, если бы о нем тоже сняли сериал.

Драко Малфой — «Гарри Поттер»

История о мальчике-волшебнике Гарри Поттере приобрела бешеную популярность по всему миру. Миллионы зрителей с трепетом наблюдали за его взрослением и борьбой со злом. Но не только Гарри был интересным персонажем в Хогвартсе. Например, было бы любопытно взглянуть на те же самые события, но со стороны Драко Малфоя. Пожалуй, он стал бы отличным главным героем. Мы смогли бы узнать больше о мире чистокровных волшебников, о мотивации персонажа служить злу, о его взрослении, присоединении к Волан-де-Морту и моральных терзаниях, которые все же привели его к правильному выбору в конце истории. Наверняка сюжет о борьбе магического мира со злом заиграл бы новыми красками.

Каз, Джаспер, Инеж, Нина и Маттиас — «Тень и кость»

Когда продюсеры и сценаристы взялись за сериал «Тень и кость», перед ними встала сложная задача: объединить 2 серии книг в одну связную историю. Так на экране встретились герои, которые на страницах бестселлеров не пересекались: Алина и Дарклинг — персонажи серии «Тень и кость», а также Каз, Джаспер, Инеж, Нина и Маттиас — персонажи серии «Шестерка воронов». Их приключения не должны были отвлекать зрителя от главного, а именно от борьбы Алины. Но на деле герои перетянули все внимание на себя. Сериал об их жизни и авантюрах вышел бы очень крутым: меньше подростковой драмы и больше экшена.

Рипичип — «Хроники Нарнии»

Во втором и третьем фильмах цикла «Хроники Нарнии» многие герои со снисхождением смотрели на Рипичипа — воина и повелителя мышей. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока он не показывал себя в деле. Этот персонаж мастерски владел шпагой, заработал бесконечную преданность своих подданных, умел шутить, поддерживать друзей и не изменять своим идеалам. Было бы здорово узнать о нем больше, ведь он действительно заслужил внимание к своей истории.

Демонесса Мейзикин — «Люцифер»

В сериале «Люцифер» роль демонессы Мейз не слишком большая: эта героиня является подручной Люцифера. Но Мейзикин настолько шикарна на экране — в ней есть остроумие, сарказм, некоторая резкость, — что однозначно заслужила честь стать главной героиней своего сериала.

Трейси Макконнелл — «Как я встретил вашу маму»

На протяжении всех 9 сезонов главный герой Тед рассказывает детям о том, как же он на самом деле встретил их маму. Если исходить из названия, то этой самой маме должно было уделяться достаточно много внимания. Но девушка появилась лишь в одном сезоне, и отношения персонажей показали достаточно кратко. Пожалуй , было бы справедливо увидеть отдельный сериал об этой героине, ведь она и правда крутая: музыкант, автор детских книг, художник и просто милая девушка с чувством юмора.

Анафема Гаджет — «Благие знамения»

Сериал «Благие знамения» полюбился многим зрителям, ведь главные герои в нем очень крутые. Впрочем, и второстепенные тоже впечатляют. Например, Анафема Гаджет — потомок предсказательницы. Она всю жизнь жила ради главной задачи — предотвратить апокалипсис, используя знания о том, что только предстоит пережить в будущем. Было бы любопытно узнать больше о ее жизни до начала событий сериала. И о последующей, когда она уже стала жить вместе со своим возлюбленным, тоже.