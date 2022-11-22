15 актеров и актрис, которые могут жонглировать амплуа как заправские фокусники

Актерская профессия завораживает нас искусством перевоплощения. Наверняка с вами бывало такое, что вы смотрите фильм, вам нравится актер, вы начинаете про него читать и с удивлением узнаете, что уже видели его в другой известной картине. Вот, к примеру, кто бы мог подумать, что душка Кроули из «Благих знамений» — это Барти Крауч — младший из «Гарри Поттера». А «султанша» Мерьем Узерли стала селянкой и собирает мед в «Улье».