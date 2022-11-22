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15 актеров и актрис, которые могут жонглировать амплуа как заправские фокусники

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Актерская профессия завораживает нас искусством перевоплощения. Наверняка с вами бывало такое, что вы смотрите фильм, вам нравится актер, вы начинаете про него читать и с удивлением узнаете, что уже видели его в другой известной картине. Вот, к примеру, кто бы мог подумать, что душка Кроули из «Благих знамений» — это Барти Крауч — младший из «Гарри Поттера». А «султанша» Мерьем Узерли стала селянкой и собирает мед в «Улье».

Лив Тайлер — «Властелин колец: Братство кольца» и «Порох»

Джуд Лоу — «Меч короля Артура» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Мерьем Узерли — «Великолепный век» и «Улей»

Дэвид Теннант — «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Благие знамения»

Аня Тейлор-Джой — «Ведьма» и «Миниатюрист»

Хелена Бонем Картер — «Бойцовский клуб» и «Корона»

Майкл Шин — «Сумерки. Сага. Новолуние» и «Благие знамения»

Гвендолин Кристи — «Песочный человек» и «Звездные войны: Пробуждение силы»

Натали Дормер — «Игра престолов» и «Страшные сказки: Город ангелов»

Ева Грин — «Дом странных детей мисс Перегрин» и «Камелот»

Ванесса Кирби — «Миссия невыполнима — 7» и «Корона»

Брэд Питт — «К звездам» и «Быстрее пули»

Клэр Фой — «Девушка, которая застряла в паутине» и «Корона»

Дэниел Рэдклифф — «Джунгли» и «Виктор Франкенштейн»

Мишель Йео — «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Всё везде и сразу»

Кого из актеров вы считаете мастерами перевоплощений?

Фото на превью Game of Trones / HBO and co-producers, Penny Dreadful: City of Angels / Desert Wolf Productions
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AdMe/Кино/15 актеров и актрис, которые могут жонглировать амплуа как заправские фокусники
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