15+ фактов о Питере Динклэйдже, благодаря которым мы любим его еще больше

Тирион Ланнистер, пожалуй, один из самых популярных персонажей «Игры престолов» и в целом развлекательных сериалов. В карьере Питера Динклэйджа эта роль тоже стала важной вехой. Его драматический талант, остроумие и несколько высокомерный вид оказались идеальным сочетанием, чтобы получился незабываемый герой.

Вот почему ADME хочет рассказать вам о жизни Питера Динклэйджа, которая вовсе не ограничивается ролью Тириона Ланнистера.

1. Он был первым и единственным человеком, которому предложили сыграть Тириона Ланнистера

Джордж Р. Р. Мартин, автор серии книг, по которым сняли «Игру престолов», сказал, что никакого другого актера не мог представить на его месте. Питер Динклэйдж стал главным кандидатом на роль остроумного Полумужа.

2. Он порекомендовал Лину Хиди на роль Серсеи Ланнистер

Питер работал с Линой Хиди над фильмом «Пит Смаллс мертв», и они стали хорошими друзьями. Когда ему представилась возможность сыграть в «Игре престолов», он также убедил продюсеров, что Лина обладает всеми необходимыми качествами, чтобы сыграть его сериальную сестру Серсею Ланнистер. А остальное уже история.

3. Он вегетарианец и любит животных

Bauer Griffin / East News

Он решил отказаться от мяса. В одном интервью он сказал: «Мне нравятся животные, все животные. Я бы не причинил вреда ни кошке, ни собаке, ни курице, ни корове. Я вегетарианец». Он борется за права животных и сотрудничал с разными организациями, которые занимаются этой проблемой. У Питера есть пес по имени Кевин, с которым он время от времени прогуливается по улицам Манхэттена. Если его герой должен употребить мясо перед камерой, его заменяют продуктом на основе тофу.

4. Он был фронтменом панк-группы

В шоу-бизнесе Питер Динклэйдж пробовал себя не только в актерстве. В 1990-х он был лидером панк-группы Whizzy. Во время концерта он скакал по сцене и упал, в результате у него остался шрам от шеи до брови — на память о бурной молодости.

5. Он поклонник Бэтмена

Актер признался, что ему импонирует Бэтмен: «У него нет сверхспособностей, он просто человек, и он мрачный». Питер сказал, что трилогия Кристофера Нолана — это лучшие фильмы о супергероях. Он хотел бы сняться в фильме о Бэтмене, особенно в роли злодея.

6. Он отказывался от ролей, потому что не хотел быть «волшебным карликом»

Питер всегда ясно давал понять, что он не согласится на роли, представляющие его рост в юмористическом свете, поэтому он отказался от нескольких предложений сыграть эльфа или гнома, несмотря на хороший гонорар. Прошли годы, прежде чем появился Тирион, персонаж, принесший ему настоящую славу. Условия Питера были простыми: «Никаких длинных бород, никаких остроносых башмаков». И это сработало.

7. Друзья считают его очень преданным человеком

У актера есть близкие друзья среди театральных и киноактеров Нью-Йорка. Крепкая дружба связывает их уже много лет, они сотрудничали в различных проектах. Питер сказал, что творческое сотрудничество укрепляет дружбу и что верность — это превосходная черта характера.

8. Он единственный карлик в семье

У него врожденная ахондроплазия — форма карликовости, при которой тело развивается нормально, за исключением рук и ног. Ни у кого из его родителей, братьев и сестер нет подобного заболевания. Также ахондроплазии нет и у его детей.

9. Он считает книги об «Игре престолов» запутанными

Поскольку Тирион Ланнистер является самым узнаваемым персонажем Питера, многих это наводит на мысль, что он фанат книг, но это не совсем так. Во время интервью на «Шоу Дэвида Леттермана» Питер сказал, что книги кажутся ему очень запутанными, и на тот момент он не дочитал их до конца. «Моего персонажа, вероятно, убьют в сериале за то, что я это сказал», — шутил он потом.

10. Он не претендует на роль представителя карликов

Invision / East News

Когда в интервью газете The New York Times его спросили, надеется ли он стать представителем людей маленького роста в борьбе за свои права, Питер ответил, что это было бы высокомерием с его стороны. «Все люди разные. У каждого человека моего роста своя жизнь, своя история и свой способ справляться с этим. Только потому, что мне, очевидно, комфортно с этим жить, я не могу наставлять других, как к этому прийти», — сказал он.

11. Его успешная карьера — это больше, чем просто удача

Питер Динклэйдж усердно трудился, чтобы стать актером и заниматься творчеством. Он изучал актерское мастерство в Беннингтонском колледже в Вермонте, а потом переехал в Нью-Йорк с другом, который задумал создать театральную труппу. Они жили в квартире под мостом, и каждый раз, когда поезд проезжал по нему, их жилище вибрировало. Чтобы заплатить за квартиру, они устраивали в ней вечеринки.

12. Его брат Джонатан — профессиональный скрипач

Everett Collection / East News

Его брат, Джонатан Динклэйдж, играл на скрипке для саундтреков к фильмам, а также сотрудничал со звездами, например с Родом Стюартом и Эми Уайнхаус. Питер сказал, что его брат — настоящий шоумен в семье, и он бы непременно стал актером, если бы не его страсть к игре на скрипке.

13. Он увлечен театром

Он влюбился в театр с самой первой пьесы, в которой сыграл. Сейчас Питер — состоявшийся театральный актер, который блистал в оригинальных бродвейских постановках и играл на одной сцене с Мерил Стрип. Даже его жена — театральный режиссер Эрика Шмидт, с которой он сотрудничал в нескольких проектах.

14. Он сделал кукольный театр для своих соседей

Питер и его брат устраивали кукольные спектакли для соседей и мини-мюзиклы с «самыми громкими песнями, которые они могли найти». Они записали свою версию альбома «Quadrophenia» группы The Who и построили небольшую ударную установку из консервных банок из-под тунца.

15. Он появился в ремейке фильма, в котором уже сыграл

В 2007 году Питер сыграл небольшую, но важную роль шантажиста, которого, кстати, тоже звали Питер, в британской черной комедии «Смерть на похоронах». В 2010 году сняли ремейк этого фильма, и Питер вернулся к своей первоначальной роли, но уже под именем Фрэнк.

16. Он предпочитает вести тихую и замкнутую жизнь

NPA / The Grosby Group / East News

Питер предпочитает сохранять конфиденциальность частной жизни своей семьи любой ценой. Он женился тайно в Лас-Вегасе в 2005 году — еще до того, как прославился благодаря своей роли в «Игре престолов». У него есть 2 детей, которых он прячет от внимания общественности. В связи с этим они с женой решили переехать в сельскую местность недалеко от Нью-Йорка.

17. Он женат на театральном режиссере Эрике Шмидт

ANGELA WEISS / AFP / East News

Супруги уважают и восхищаются друг другом, но у них разные взгляды на мир. Питер больше участвует в проектах, связанных с телевидением, в то время как его жена страстно увлечена театром. «Она очень вдохновляет. Она определенно творец в нашей семье», — сказал он. Актер также признался, что до знакомства с Эрикой он заводил отношения, обреченные на провал, влюбляясь в тех, кто не отвечал ему взаимностью. Однако, как только та самая женщина появилась в его жизни, все изменилось. «Если кому-то посчастливилось испытать любовь, это захватывает вас всецело. Вы не можете контролировать свои чувства, но можете решить, что с этим делать», — сказал он.

Jim Smeal / BEImages / East News

Наверняка многие решат, что рост Питера мог стать проблемой для брака, но на самом деле это не так. «Пит невероятно красивый, обаятельный и забавный. Но когда он снимается для журнала или чего-то еще, у людей периодически возникает вопрос: „Как это парень ростом 137 см может быть таким привлекательным?“ Вы знаете, такой уж Пит. И это весь мир должен за ним успевать», — сказала об этом его жена в интервью.

18. У него 2 детей, но мы очень мало о них знаем

LGjr-RG, PacificCoastNews / East News

Старшая дочь Питера родилась в 2011 году, но на сегодняшний день ее имя и точная дата рождения остаются неизвестными. В 2017 году у пары появился сын, но они никогда не делились подробностями об этом. Тем не менее некоторым СМИ удалось выудить из актера, что он думает об отцовстве: он сказал, что быть отцом — это нечто «невероятное, то, что меняет жизнь».

Какие из этих фактов о Питере были для вас полной неожиданностью?