15 фильмов, которые станут усладой для глаз, а душу наполнят эстетикой, будто вы только что побывали в галерее

Порой каждому из нас хочется посмотреть эстетически прекрасный фильм, который настолько пленяет, что создает ощущение нахождения в картинной галерее. К счастью, есть много кинолент, известных далеко не всем, но цепляющих сильным сюжетом и визуальной составляющей.

Мы в ADME открыли для себя 15 фильмов с высоким рейтингом, которые могут похвастаться необыкновенной красотой буквально каждого кадра.

1. Хайдер (2014)

Рейтинг IMDb — 8,1 В центре повествования этого индийского фильма молодой человек Хайдер, который возвращается домой после нескольких лет учебы. По прибытии он обнаруживает, что его отца увезли в неизвестном направлении, и начинает искать тех, кто в этом замешан. На протяжении всего фильма зритель чувствует страх, который нагнетается за счет соответствующей картинки и звукового сопровождения. Ленту «Хайдер» называют одной из самых визуально потрясающих в индийском кино.

2. Разбойник (2013)

Рейтинг IMDb — 7,4 Археолог приехал на раскопки в небольшую деревеньку, где познакомился с дочерью местного землевладельца. Молодые люди воспылали чувствами друг к другу, а семейство девушки отнеслось благосклонно к ее избраннику. Однако все не так просто, ведь археолог скрывает одну большую тайну. Каждый кадр фильма настолько визуально прекрасен, что хочется смотреть картину не отрываясь.

3. Убей своих любимых (2013)

Рейтинг IMDb — 6,4 Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизненном и творческом пути нескольких писателей, которые принадлежали к бит-поколению. Все они впоследствии стали всемирно известными авторами, однако в то время только лишь пытались найти свое место в жизни. Картина потрясает своим поэтичным видеорядом, в котором преобладают приглушенные зеленый, желтый и коричневый цвета. Этот фильм рекомендован к просмотру тем, кто любит романтическую литературу.

4. Отличница легкого поведения (2010)

Рейтинг IMDb — 7 Эта картина о старшекласснице Олив. Сначала она будто бы невидима для всех, но потом, когда распускает некий слух о себе, становится объектом пристального внимания. Визуальная составляющая фильма понравится тем, кто любит гламур и втайне мечтает вернуться в 2000-е годы, когда иконой стиля для многих девушек была Пэрис Хилтон.

5. Легенда о Каспаре Хаузере (2012)

Рейтинг IMDb — 6,5 Футуристический вестерн посвящен подростку Каспару Хаузеру, который неожиданно оказался на берегу одного маленького острова. Сюжет основан на реальной истории. Фильм необычен тем, что мальчика сыграла андрогинная актриса Сильвия Кальдерони, а сам он черно-белый. Эта лента — образец сюрреализма, она определенно понравится всем любителям этого направления. Зрителей впечатлят не только красивые черно-белые кадры, но и электронная музыка, которая в этой картине звучит завораживающе.

6. Маленький лес (2018)

Рейтинг IMDb — 7,2 Этот фильм зрители называют незамысловатым, но очень красивым и стильным. Сюжет строится вокруг девушки, которая после учебы в Сеуле возвращается в родную деревушку, где наслаждается спокойствием, выращивая фрукты и овощи. Режиссеру удалось настолько блестяще запечатлеть красоту сельской жизни, что буквально каждый зритель остался от этих пейзажей в полном восторге. Одна из пользовательниц сети и вовсе призналась, что лента чуть было не подвигла ее переехать из города в сельскую местность.

7. Стон черной змеи (2006)

Рейтинг IMDb — 6,9 Фермер-блюзмен подобрал на обочине дороги девушку, страдающую от нескольких пагубных пристрастий. На протяжении всего фильма он пытается ее перевоспитать и показать, что жизнь не так уж и плоха. Между исполнителями главных ролей Сэмюэлем Л. Джексоном и Кристиной Риччи невероятная «химия», а чувственное исполнение блюза Джексоном делает этот фильм поистине эстетически прекрасным.

8. Я киборг, но это нормально (2006)

Рейтинг IMDb — 7 Фильм рассказывает о парне и девушке, которые по воле случая вместе оказываются в одной клинике, где проходят лечение от психического расстройства. Они помогают друг другу и постепенно двигаются в сторону полного выздоровления. Нежный и добрый фильм наполнен причудливыми деталями в кадрах, а также отличается буйством красок, которые грамотно подобраны и не только не отвлекают, а, напротив, дополняют происходящее.

9. Мельница и крест (2011)

Рейтинг IMDb — 6,8 Фильм польского артхаусного режиссера Леха Маевского — это, по сути, фантазия на тему судеб героев картины Питера Брейгеля «Путь на Голгофу». С помощью цифровых эффектов создателям ленты удалось наполнить фильм яркими живописными композициями, так что у зрителя создалось впечатление того, что герои картин оживают на экране. Один из критиков написал: «Это настолько одновременно поразительный, прекрасный, странный, ужасающий, жизненный фильм, что зрители будут отчаянно пытаться оказаться внутри самой картины».

10. Перси (2020)

Рейтинг IMDb — 6,4 Канадский фермер Перси вот уже много лет выращивает органические фрукты и овощи. Однако неожиданно в его урожае обнаруживается ГМО. Непричастный к таким изменениям, Перси вступает в судебную тяжбу с крупной компанией, которая оказывается замешанной в этом деле. Особую красоту картине придают живописные и красочные пейзажи.

11. Отчаянные мстители (2021)

Рейтинг IMDb — 7 Сюжет фильма крутится вокруг четверки артистов бродячего цирка, вынужденных искать новое место для выступлений. Они обладают феноменальными суперспособностями, и некоторые хотят применить их не во благо общества. Эту ленту называют смелой смесью исторической драмы и научно-фантастического триллера и говорят о том, что она восхитительна и зрелищна.

12. За кулисами (2014)

Рейтинг IMDb — 6,8 Еще с детства властная мать Нони готовила ее к славе и популярности. Но обрушившаяся на девушку известность выбивает ее из колеи настолько, что она уже готова совершить страшный поступок. Жизнь Нони спасает полицейский, который влюбляется в нее. Красивая картинка и идеальная игра актеров дополняются прекрасной музыкой. Один из кинокритиков написал, что после просмотра этого фильма ваше сердце наполнится легкостью и вам непременно захочется держать кого-то за руку.

13. Дикая груша (2018)

Рейтинг IMDb — 8 Начинающий писатель после окончания университета возвратился в родные края. Он собирался опубликовать книгу и найти спонсоров, но обнаружил, что его отец оставил большие долги, а это осложнило его и без того трудную ситуацию. Один из зрителей назвал этот фильм чуть ли не лучшим в 2018 году. Другой пользователь сети отметил, что благодаря выдающейся режиссерской и операторской работе от этой картины можно испытать настоящее кинематографическое наслаждение.

14. Роковое искушение (2017)

Рейтинг IMDb — 6,3 В главных ролях драматического триллера «Роковое искушение» снялись Колин Фаррелл, Эль Фэннинг, Кирстен Данст, Николь Кидман. Действие фильма разворачивается в закрытом пансионе для девушек, где неожиданно появляется мужчина, который и становится объектом искушения. Как отметил критик, в этой картине актеры играют одни из своих лучших ролей в карьере. Другой эксперт написал о том, что лента была сделана режиссером Софией Копполой со вкусом, и называет ее «бесспорно красивейшей».

15. Энола Холмс (2020)

Рейтинг IMDb — 6,6 «Энолу Холмс» также называют одним из высокоэстетичных современных фильмов. Он повествует о сестре Шерлока Холмса, которая пытается найти свою бесследно пропавшую мать. В картине показана Эдвардианская Англия, которая пленяет и очаровывает. У некоторых зрителей буквально перехватило дух от просмотра этого фильма, и все это благодаря великолепной актерской игре и блистательным визуальным эффектам.