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15 киноляпов, которые бросаются в глаза только после повторного просмотра

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Режиссеры часто дают зеленый свет своим детищам, даже не подозревая о том, что упустили из виду ряд несостыковок во время съемок. Их сложно заметить с первого раза, но после прочтения нашей статьи вам, скорее всего, захочется пересмотреть любимые киноленты и увидеть ляпы своими глазами.

1. На палубе «Титаника» Роуз сначала просто держится за поручень, а в следующем кадре уже придерживает подол платья

2. Во 2-м сезоне сериала «Засланец из космоса» Аста по-разному подписывает одну и ту же открытку на день рождения Джей

3. Во 2-м сезоне сериала «Вавилон-Берлин» главный герой делает фото с закрытым объективом

4. В 7-м сезоне ситкома «Малкольм в центре внимания» Дьюи играет в приставку без картриджа

5. В «Хеллбое» в одной из сцен Хеллбой разговаривает с отцом по телефону, однако на дисплее отображается экран со входящим вызовом, который ожидает ответа

6. В телесериале «Большая маленькая ложь» Николь Кидман случайно закрывает объектив камеры

7. В одной из сцен комедии «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» в кадр попал палец оператора

8. В фильме «Скорая» агент ФБР Энсон Кларк получает сообщение в 13:14, в то время как на часах только 12:37

9. Во 2-м сезоне сериала «Засланец из космоса» в окне автомобиля отражается камера оператора

10. В драме «Маленькие женщины» во время съемок сцены в доме Лори в кадр попала пластиковая бутылка, хотя события фильма происходят в 1863 году

11. События триллера «Старикам тут не место» разворачиваются в 1980 году, но в одном из кадров мы видим телефонную будку 2006 года выпуска

12. В титрах фильма «Агенты А.Н.К.Л.» в досье персонажа Хью Гранта английское слово position («должность») написано с опечаткой

13. В 4-м сезоне сериала «Новенькая» Джесс появляется с накрашенными ногтями, но в следующем кадре лак исчезает

14. В 3-м сезоне телесериала «Сыны анархии» Стивен Кинг измеряет руку девушки обратной стороной рулетки

15. В «Красавице и Чудовище» показывается подобие Эйфелевой башни, которой на тот момент еще не существовало

  • Во время песни Люмьера после строки «...это Франция, мой друг» появляются тарелки, расставленные в форме Эйфелевой башни. Согласно источникам, действие мультфильма происходит между 1790 и 1880 годами, а строительство Эйфелевой башни завершилось лишь в 1889-м.

А какие оплошности вы замечали в фильмах и сериалах?

Фото на превью Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers
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AdMe/Кино/15 киноляпов, которые бросаются в глаза только после повторного просмотра
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