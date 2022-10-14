15 киноляпов, которые бросаются в глаза только после повторного просмотра

Режиссеры часто дают зеленый свет своим детищам, даже не подозревая о том, что упустили из виду ряд несостыковок во время съемок. Их сложно заметить с первого раза, но после прочтения нашей статьи вам, скорее всего, захочется пересмотреть любимые киноленты и увидеть ляпы своими глазами.