15+ кинозвезд, которые так ловко перевоплощаются от фильма к фильму, что хочется спросить: «А это точно один и тот же человек?»

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Актерское ремесло предполагает умение перевоплотиться в кого угодно. Тем не менее некоторые кинозвезды на долгие годы застревают в одном амплуа. Но герои нашей подборки не из их числа. На протяжении своей карьеры эти артисты меняли образы как перчатки, а мы только диву давались.

Назойливый герцог в «Мулен Руж!», граф Дракула в ленте «Ван Хельсинг» и сыщик Шерлок Холмс в картине «Собака Баскервилей».

Соперница Мэри Джейн в фильме «Человек-паук — 3: Враг в отражении», заносчивая домохозяйка в «Прислуге» и обозленная вампирша в одной из частей «Сумерек».

Юный музыкант в байопике «Стать Джоном Ленноном», граф Вронский в экранизации романа «Анна Каренина» и беспринципный негодяй в фильме «Под покровом ночи».

Вампир Майло в ленте «Морбиус» и Деймон Таргариен в сериале «Дом Дракона».

Ловелас мистер Уикхем в экранизации романа «Гордость и предубеждение», злодей без принципов в фильме «Мальчик в полосатой пижаме» и эксцентричный начальник в ленте «Простая просьба».

Возлюбленная главного героя в фильме «Умница Уилл Хантинг» и заносчивая дива в мюзикле «Призрак оперы».

Кроткий священник в сериале «Последний дон — 2», маг-злодей во франшизе «Гарри Поттер» и император Петр I в сериале «Великая».

Красавица Джейн Сеймур в сериале «Тюдоры» и молодая жена в хорроре «Проклятие Аннабель».

Завидный жених мистер Дарси в фильме «Гордость и предубеждение» и импозантный Облонский в ленте «Анна Каренина».

Эффектная Делия в фильме «Битлджус», забывчивая мама в серии фильмов «Один дома» и женщина-судья в сказке «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Подружка героини Бритни Спирс в ромкоме «Перекрестки», представительница инопланетной расы в картине «Аватар» и будущая мама в хоррор-сериале «Ребенок Розмари».

Бравый Дилий в картине «300 спартанцев», послушник Карл в ленте «Ван Хельсинг» и кантри-певец Хэнк в байопике «Элвис».

Застенчивая пианистка в «Догвилле», психиатр-беглянка в «Острове проклятых» и холеная красавица в сериале «Острые предметы».

Богатей Драко Малфой во франшизе «Гарри Поттер», виконт Тренкавель в мини-сериале «Лабиринт» и настоящее чудовище в сказке «Руководство для нянь: Как поймать монстра».

Новообращенный вампир в 2 частях франшизы «Сумерки» и возлюбленный Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».

Генрих VI в сериале «Пустая корона», лорд Байрон в фильме «Красавица для чудовища» и Морфей в сериале «Песочный человек».