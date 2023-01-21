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15 пар актеров и актрис, которые так похожи, что могли бы легко подменять друг друга на съемках

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Многие фанаты так хотят быть похожими на своих кумиров из телевизора, что прикладывают немало усилий, чтобы выглядывать точь-в-точь как любимая знаменитость. А иногда случается и такое, что звезды с разных континентов имеют поразительно схожие черты лица, и порой некоторые зрители могут даже случайно перепутать популярных актеров и актрис.

1. Перси Хайнс Уайт и Алексей Лукин

LISA O'CONNOR/AFP/East News, Tarakanov Vadim/East News

2. Себастиан Стэн и Дэвид Чэрвет

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, MARCOCCHI GIULIO/EAST NEWS

3. Майкл Дуглас и Эмилио Эстевес

East News, Warner Bros/Courtesy Everett Collection/East News

4. Эд Харрис и Вигго Мортенсен

Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News, EAST NEWS

5. Джон Рис-Дэвис и Джеймс Картер

Everett Collection/East News, East News

6. Эрик Дэйн и Леонардо Ди Каприо

Dee Cercone/Everett Collection/East News, RTNRossi / MediaPunch/EAST NEWS

7. Кристин Скотт Томас и Ольга Тумайкина

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News, Ivanov Sergey/East News

8. Брюс Кэмпбелл и Странный Эл Янкович

Priscilla Grant/Everett Collection/East News, Andy Kropa/Invision/East News

9. Аглая Тарасова и Ингрид Олеринская

Ivanov Sergey/East News, East News

10. Джош Холлоуэй и Николай Костер-Вальдау

Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

11. Лаия Коста и Анна Старшенбаум

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/EAST NEWS, Tarakanov Vadim/East News

12. Миранда Ричардсон и Лариса Вербицкая

Dee Cercone/Everett Collection/East News, East News

13. Эштон Холмс и Пит Холмс

EAST NEWS, Invision/Invision/East News

14. Жизель Батиста и Елена Подкаминская

Lomohov Anatoly/East News

15. Анджелина Джоли и Регина Кова

picture alliance / dpa/EAST NEWS

А вам никогда не говорили, что вы похожи на голливудскую знаменитость?

Фото на превью picture alliance / dpa / EAST NEWS
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AdMe/Кино/15 пар актеров и актрис, которые так похожи, что могли бы легко подменять друг друга на съемках
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