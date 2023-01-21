15 пар актеров и актрис, которые так похожи, что могли бы легко подменять друг друга на съемках

Многие фанаты так хотят быть похожими на своих кумиров из телевизора, что прикладывают немало усилий, чтобы выглядывать точь-в-точь как любимая знаменитость. А иногда случается и такое, что звезды с разных континентов имеют поразительно схожие черты лица, и порой некоторые зрители могут даже случайно перепутать популярных актеров и актрис.