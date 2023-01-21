15 пар актеров и актрис, которые так похожи, что могли бы легко подменять друг друга на съемках
Многие фанаты так хотят быть похожими на своих кумиров из телевизора, что прикладывают немало усилий, чтобы выглядывать точь-в-точь как любимая знаменитость. А иногда случается и такое, что звезды с разных континентов имеют поразительно схожие черты лица, и порой некоторые зрители могут даже случайно перепутать популярных актеров и актрис.
1. Перси Хайнс Уайт и Алексей Лукин
2. Себастиан Стэн и Дэвид Чэрвет
3. Майкл Дуглас и Эмилио Эстевес
4. Эд Харрис и Вигго Мортенсен
5. Джон Рис-Дэвис и Джеймс Картер
6. Эрик Дэйн и Леонардо Ди Каприо
7. Кристин Скотт Томас и Ольга Тумайкина
8. Брюс Кэмпбелл и Странный Эл Янкович
9. Аглая Тарасова и Ингрид Олеринская
10. Джош Холлоуэй и Николай Костер-Вальдау
11. Лаия Коста и Анна Старшенбаум
12. Миранда Ричардсон и Лариса Вербицкая
13. Эштон Холмс и Пит Холмс
14. Жизель Батиста и Елена Подкаминская
15. Анджелина Джоли и Регина Кова
А вам никогда не говорили, что вы похожи на голливудскую знаменитость?
Фото на превью picture alliance / dpa / EAST NEWS
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