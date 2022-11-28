17 актеров и актрис, которые сыграли абсолютно противоположные друг другу роли, и весь мир тут же поверил
Каждый год индустрия кино выпускает огромное количество фильмов и сериалов, и практически у каждого профессионального актера за плечами имеется довольно внушительный список ролей. Одни предпочитают играть положительных персонажей, а другие, наоборот, зарекомендовали себя в амплуа злодеев. Есть те, кого мы привыкли видеть только в комедиях, а кого-то в серьезных картинах. Однако некоторые успевают, как говорится, и там, и тут. О них и пойдет речь в нашей статье.
Крис Эванс
Бескорыстный Стив Роджерс в фильме «Мстители: Финал» и алчный Рэнсом Драйсдэйл в картине «Достать ножи».
Юэн Макгрегор
Амбициозный британский поэт Кристиан в романтическом мюзикле «Мулен Руж!» и безответственный Марк Рентон в драме «На игле».
Кристиан Бейл
Милосердный Иисус в картине «Мария, мать Иисуса» и беспощадный Горр в фантастическом фильме «Тор: Любовь и гром».
Райан Рейнольдс
Любящий семьянин Мэттью в канадском триллере «Пленница» и ветреный холостяк Вэн Уайлдер в молодежной комедии «Король вечеринок».
Лашана Линч
Добродушная учительница мисс Хани в мюзикле «Матильда» и воинственная Изогия в фильме «Женщина-король».
Мерил Стрип
Лучезарная мать-непоседа Донна Шеридан в мелодраме «Мамма Mia!» и хмурая директор школы Элоиза Бовье в картине «Сомнение».
Бен Аффлек
Хороший адвокат и борец с преступностью Мэтт Мэрдок в фильме «Сорвиголова» и самовлюбленный владелец нелегального бизнеса Айвен Блок в триллере «Va-банк».
Идрис Эльба
Верный друг и защитник Хеймдалл в фантастическом фильме «Тор-2: Царство тьмы» и опасный преступник международного масштаба Брикстон Лор в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Лина Хиди
Мудрая и справедливая царица Горго в фильме «300 спартанцев», но в то же время властолюбивая и просто «сущий кошмар» Серсея Ланнистер в сериале «Игра престолов».
Розамунд Пайк
Бесстрашная Андромеда в картине «Гнев титанов», которая восхищает своим мужеством и всеми силами старается защитить людей, и эгоистичная Эми, пугающая до мурашек и думающая лишь о своей выгоде в детективном триллере «Исчезнувшая».
Тильда Суинтон
Мудрый хранитель в супергеройском боевике «Доктор Стрэндж» и хладнокровная Белая Колдунья из фэнтези «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».
Джо Пеши
Рассудительный и добродушный Винни Гамбини в комедии «Мой кузен Винни» и недальновидный грабитель Гарри Лайм в легендарном фильме «Один дома».
Сара Мишель Геллар
Наивная и спокойная Аманда Шелтон в фильме «Просто неотразима» и циничная Кэтрин Мертей в картине «Жестокие игры».
Мэттью Лиллард
Глуповатый и жизнерадостный Шэгги в культовой комедии «Скуби-Ду» и мрачный Уильям Хастингс в драматическом сериале «Твин Пикс».
Майлз Теллер
Целеустремленный ученик летной школы Брэдли в фильме «Топ Ган: Мэверик» и беспечный Миллер в молодежной комедии «21 и больше»
Фамке Янссен
Преподаватель в школе для одаренных детей Джин Грей в фантастическом супергеройском боевике «Люди Икс» и жестокая участница преступного синдиката Ксения Онатопп в культовой бондиане «Золотой глаз».
Меган Фокс
Репортер Эйприл О’Нил, которая спасает мир вместе с супергероями в картине «Черепашки-ниндзя», а также безжалостная Дженнифер, которая сеет хаос в хорроре «Тело Дженнифер».
А как вы считаете, кому из актеров или актрис лучше всего удалось сыграть диаметрально противоположных персонажей?