17 актеров и актрис, у которых амплитуда мастерства скачет от роли последнего негодяя до ангела на земле

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Большой страх любого актера — стать заложником одной роли и не реализовать творческий потенциал в полной мере. Поэтому многие знаменитости стараются как можно больше пробовать себя в разных ампула и с удовольствием соглашаются на нестандартные проекты. Герои нашей подборки и есть те самые смельчаки, что не боятся экспериментировать в своей работе.

Джейн Фонда

Строгая, но любящая бабушка Джорджия в фильме «Крутая Джорджия» и мстительная свекровь Виола в картине «Если свекровь — монстр».

Клэр Холт

Милая русалочка Эмма Гилберт в «H 2 O: Просто добавь воды» и беспощадная первородная вампирша Ребекка Майклсон в сериале «Дневники вампира».

Дэвид Теннант

Благородный и справедливый Десятый Доктор в научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто» и бесчувственный психопат Килгрейв в «Джессике Джонс», от которого просто мурашки по коже.

Марго Робби

Нежная и милосердная Джейн Портер в фэнтези «Тарзан. Легенда» и безумная Харли Квинн в супергеройском кино «Отряд самоубийц».

Мэтт Смит

Журналист с жаждой справедливости Мартин Брайт в криминальной драме «Опасные секреты» и коварный интриган принц Деймон Таргариен в приквеле «Дом Дракона».

Фиби Тонкин

Робкая и лучезарная Фиона Максвелл в боевике «Вторжение: Битва за рай» и стервозная ведьмочка Фэй Чемберлен в мистическом сериале «Тайный круг».

Деми Мур

Трогательная и беззащитная Молли Дженсен в мелодраме «Привидение» и ее полная противоположность — опасная антагонистка Мэдисон Ли в шпионском кино «Ангелы Чарли — 2: Только вперед».

Сальма Хайек

Борец за справедливость Сара Сандовал в комедийном вестерне «Бандитки» и хладнокровная преступница Елена в полнометражном фильме «Особо опасны». Если первая героиня вызывает у зрителей восхищение, то вторая, наоборот, бесит с первой секунды.

Дэниел Рэдклифф

Положительный во всех смыслах главный герой Гарри Поттер в серии фильмов «Гарри Поттер» и миллионер-социопат Эбигейл Фэйрфакс в комедии «Затерянный город».

Джулианна Мур

Совестливая юрист по разводам Одри Вуд в ленте «Законы привлекательности» и психически неуравновешенная глава преступной группировки Поппи в «Kingsman: Золотое кольцо».

Александр Скарсгард

Бармен с мягким характером и добрым сердцем по имени Линкольн в драме «Развод в большом городе» и муж-тиран Перри Райт в сериале «Большая маленькая ложь».

Эмили Ванкэмп

Секретный агент Шэрон Картер в фильме «Первый мститель: Другая война», по характеру принципиальная и бескорыстная. И ее антипод — Эмили Торн из сериала «Реванш», которая ни перед чем не остановится ради мести.

Леди Гага

Великодушная и понимающая певица Элли в фильме «Звезда родилась» восхищает своей преданностью, в то время как жадная до власти Патриция Реджани в «Доме Gucci» удивляет коварством.

Джеймс Макэвой

Обаятельный фавн в экранизации «Хроники Нарнии» и сумасшедший ученый Виктор в кино «Виктор Франкенштейн».

Анджелина Джоли

Любящая мать Кристин Коллинз, которая ищет своего сына, в детективе «Подмена» и коварная темная фея Малефисента, которая заколдовала свою крестницу в одноименном фильме.

Ли Чон Сок

Частный детектив, защитник невиновных Кан Чоль в дораме «Параллельные миры» и жестокий маньяк Ким Кван-иль в триллере V.I.P.

Тео Джеймс

Бесстрашный и честный воин Тобиас Итон в фантастическом кинофильме «Дивергент» и нечистый на руку бизнесмен Кэмерон Салливан в сериале «Белый лотос».