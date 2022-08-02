17 досадных ляпов из любимых фильмов, которые мозолят глаза внимательным зрителям

Кинопроизводство — трудоемкий и сложный процесс. Съемки минутного эпизода могут продолжаться несколько часов, а то и дней. А сцена нередко монтируется из материалов, отснятых в разное время. Тут-то и появляются ляпы. Актер может не так надеть аксессуар или декоратор набедокурит и по-другому расположит вещи. Случается даже, что режиссер умышленно оставляет небольшую неточность, как бы подмигивая зрителю.

Мы в ADME при просмотре кино всегда обращаем внимание на нестыковки и накопали очередную порцию ляпов.

В ленте «Затерянный город» героиня Сандры Буллок носит очень обтягивающий костюм без карманов. Интересно, где же она носит телефон

В том же фильме героя Дэниела Рэдклиффа везут на машине. Но за несколько моментов до этого явно видно, что на пассажирском сиденье никого нет

В 3-й части франшизы «Фантастические твари» во время встречи Дамблдора с Криденсом люди то резко пропадают с улиц, то появляются снова

А пассажиры трамвая, в который переместились волшебники, и вовсе ведут себя так, будто вокруг ничего необычного и опасного не происходит.

В фильме «Не смотрите наверх» в сцене с важным открытием на главной героине то появляются, то исчезают перчатки

И еще один ляп из того же фильма. Герой Леонардо Ди Каприо оставляет телефон на держателе в авто. Но стоит ему выйти из машины — гаджет уже в кармане

В финальных титрах ленты «Не смотрите наверх» сумка героя Джоны Хилла парила в космосе. А в следующей сцене оказалась у героя в руках

Подлокотник под правой рукой героини боевика «Казино „Рояль“» постоянно меняет положение

В комедии «Первый встречный» на экране телефона героини Дженнифер Лопес видно активный вызов, хотя по сюжету она уже закончила разговор

В боевике «Красное уведомление» герой Дуэйна Джонсона передает стакан с водой Райану Рейнольдсу. Но в следующем кадре стакан снова у Дуэйна

Найденный в том же фильме ретроавтомобиль в реальности не удалось бы завести. Аккумулятор разрядится после 90 лет простоя

Кусочек банана, прилипший к щеке главной героини в ленте «Круэлла», со временем стал крупнее и светлее

Конфетти на головах главных героев детектива «Смерть на Ниле» меняют свое положение при смене ракурса

Герой Роберта Де Ниро в фильме «Дедушка нелегкого поведения» после падения держится за правое колено. Но дома у него перемотано левое

В ленте «Дом Gucci» героиня Леди Гага слушает музыку на плеере. Но такой появился лишь через год после показанных в сцене событий

В мюзикле «Вестсайдская история» одно из зеркал в уборной почему-то мутное. Вероятно, это сделали, чтобы съемочная группа не отражалась в нем

В фильме «Ведьмы» бабушка распахивает шторы, когда показывает мальчику комнату. Но при смене ракурса правая шторка меняет положение

Любопытно, как Чудо-женщине из одноименной ленты удается носить за спиной огромный меч

Но главное, как она его собирается оттуда доставать? Одним движением это сделать явно не получится, так как длины руки попросту не хватит, чтобы полностью вытащить клинок.