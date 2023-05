17 случаев, когда киношники на редкость удачно подобрали актеров и актрис на роль одного персонажа в разном возрасте

1. Роберт Де Ниро и Марлон Брандо

2. Эль Фэннинг и Кейт Бланшетт

3. Томас Броди-Сангстер и Джеймс Франко

4. Маим Бялик и Бетт Мидлер

5. Роберт Паттинсон и Хэл Холбрук

6. Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон

7. Джейден Мартелл и Джеймс Макэвой

8. София Лиллис и Джессика Честейн

9. Рейчел Макадамс и Джина Роулендс

10. Райан Гослинг и Джеймс Гарнер

11. Хуан Минухин и Джонатан Прайс

12. Кейт Уинслет и Глория Стюарт

13. Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм

14. Джош Бролин и Томми Ли Джонс

15. Мартин Фримен и Иэн Холм

16. Лили Джеймс и Мерил Стрип

17. Милли Олкок и Эмма Д’Арси

Фото на превью House of the Dragon / HBO and co-producers