17 случаев, когда киношники на редкость удачно подобрали актеров и актрис на роль одного персонажа в разном возрасте

Когда в фильме рассказывается о длинном периоде жизни главного персонажа, нам показывают его в юном и пожилом возрасте. Иногда актеру наносят грим, чтобы визуально состарить его или, наоборот, омолодить. Но чаще роль молодого и старого героя играют 2 разных человека. И вот в этом случае у агента по подбору стоит непростая задача: найди 2 людей, которые будут максимально похожи друг на друга с учетом особенностей возраста. Не всегда получается найти идеальную пару, но в этих случаях, о которых мы расскажем, киношники однозначно смогли.

1. Роберт Де Ниро и Марлон Брандо

Оба актера получили «Оскар» за роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец» (1972). Это единственный случай в истории кино, когда каждый актер получил отдельную награду за роль одного и того же персонажа. Брандо получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Де Ниро — за лучшую мужскую роль второго плана.

2. Эль Фэннинг и Кейт Бланшетт

Режиссер фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) использовал пластический грим и графику только для создания образа главного героя, которого сыграл Брэд Питт. А вот его возлюбленную Дэйзи сыграли Эль Фэннинг и Кейт Бланшетт. На тот момент Эль было 10 лет.

3. Томас Броди-Сангстер и Джеймс Франко

В 2006 году популярный сегодня актер Томас Броди-Сангстер появился в роли юного Тристана в фильме «Тристан и Изольда» (2006). Тогда Томасу было 16 лет. Взрослого Тристана сыграл Джеймс Франко.

4. Маим Бялик и Бетт Мидлер

Оказывается, Маим Бялик, прославившаяся после роли Эми в сериале «Теория Большого взрыва», начала сниматься в кино еще давным-давно. Так, в 1988 году она появилась в фильме «На пляже» вместе с актрисой Бетт Мидлер. Тогда девочка сыграла главную героиню Сиси в детстве. Сходство просто удивительное.

5. Роберт Паттинсон и Хэл Холбрук

Оба актера сыграли роль ветеринара Джейкоба в фильме «Воды слонам!» (2011). По словам Хэла Холбрука, когда он увидел Роберта Паттинсона, он был очень удивлен: «В ту минуту, как я посмотрел на него, я сказал ему: „Боже мой, ты выглядишь так же, как я в молодости!“».

6. Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон

В драме «Пылающая равнина» (2008) 18-летняя Дженнифер Лоуренс воплотила на экране образ главной героини Марианны в юности, а потом передала творческую эстафету Шарлиз Терон.

7. Джейден Мартелл и Джеймс Макэвой

В 2017 году вышла 1-я часть фильма «Оно», в которой главные роли достались юным актерам. А через 2 года в прокат вышло продолжение истории с повзрослевшими персонажами, и их сыграли уже опытные звезды. Например, образ взрослого Билла Денбро воплотил Джеймс Макэвой. Кстати, многие отметили, что кастинг актеров в этом фильме был почти безупречен.

8. София Лиллис и Джессика Честейн

Выбор номинантки на «Оскар» Джессики Честейн на роль взрослой Беверли Марш из «Оно» (2017) тоже оказался попаданием в десятку.

9. Рейчел Макадамс и Джина Роулендс

В мелодраме «Дневник памяти» (2004) главную героиню Элли в старости блестяще сыграла знаменитая актриса Джина Роулендс. Образ Элли в юности на экране воплотила Рейчел Макадамс. Говорят, у актрисы почти не было времени на подготовку к прослушиванию, поскольку сценарий ей дали буквально накануне. Тем не менее она отлично справилась с ролью.

10. Райан Гослинг и Джеймс Гарнер

В этом же фильме постаревшего возлюбленного Элли, Ноя, сыграл актер Джеймс Гарнер. Кстати, на момент съемок в «Дневнике памяти» (2004) Райан Гослинг еще не был популярным. По словам режиссера, он хотел, чтобы на экране Ноя изобразил кто-то неизвестный и некрасивый.

11. Хуан Минухин и Джонатан Прайс

В фильме «Два папы» (2019) перед актерами Хуаном Минухином и Джонатаном Прайсом стояла весьма непростая задача: им предстояло сыграть Хорхе Бергольо, который в 2013 году стал папой римским Франциском. Судя по высоким оценкам, которые получила картина, оба актера отлично справились с ролью.

12. Кейт Уинслет и Глория Стюарт

Образ Розы Дьюитт Бьюкейтер из фильма «Титаник» (1997) примерили на себя Кейт Уинслет (сыграла героиню в молодости) и Глория Стюарт (сыграла героиню в старости). Этот дуэт не остался незамеченным, и обе актрисы были номинированы на «Оскар» в разных категориях за свою работу. Правда, ни одна из них не получила заветную статуэтку.

13. Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм

Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм сыграли доктора Владимира Бомгарда в сериале «Записки юного врача» (2012–2013). По сюжету актеры нередко пересекаются в одном кадре, поэтому не уловить явное сходство между ними просто невозможно.

14. Джош Бролин и Томми Ли Джонс

В фильме «Люди в черном — 3» (2012) Джош Бролин перевоплотился в агента К в молодости. В одном из интервью Джош признался, что ему было непросто справиться с ролью, поскольку он чувствовал большую ответственность и хотел идеально воплотить на экране образ легендарного агента, которого играл Томми Ли Джонс.

15. Мартин Фримен и Иэн Холм

Эти 2 актера сыграли Бильбо Бэггинса из саги «Властелин колец» в фильме 2012 года «Хоббит: Нежданное путешествие». Правда, актера Иэна Холма можно увидеть лишь в прологе фильма.

16. Лили Джеймс и Мерил Стрип

В 2008 году на экраны вышел мюзикл «Мамма Mia!», в котором Мерил Стрип исполнила роль Донны, образцовой матери. Через 10 лет была снята 2-я часть этой истории. В ней британская актриса Лили Джеймс сыграла Донну в безрассудной молодости.

17. Милли Олкок и Эмма Д’Арси

«Дом Дракона», один из нашумевших сериалов 2022 года, является приквелом другого хита — «Игры престолов». В центре сюжета — династия Таргариенов. Актрисы Эмма Д’Арси и Милли Олкок предстали в образе наследницы престола — принцессы Драконьего Камня Рейениры Таргариен. Милли сыграла юную принцессу, а Эмма — повзрослевшую.