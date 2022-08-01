18 актеров и актрис, которые на экране перевоплощаются похлеще оборотня в полнолуние
Если изучить фильмографии популярных современных актеров и актрис, то можно заметить, что чем шире диапазон их ролей, тем более вероятен успех. Вот многие и меняют амплуа, несмотря на то что к некоторым образам очень прикипели.
Мы в ADME решили покопаться в фильмографиях наших любимых кинозвезд и посмотреть, насколько разные типажи им подвластны.
Джейсон Айзекс
- «Гарри Поттер»: высокомерный приспешник злодея и плохой отец, толкнувший сына на путь преступлений.
- «Положись на друзей»: милый и заботливый семьянин, с удовольствием проводящий время с ребенком.
Натали Портман
- «Черный лебедь»: девушка, одержимая балетной партией своей мечты.
- «Тор: Любовь и гром»: милая, чуть неловкая и увлеченная наукой женщина, которая позже стала супергероиней.
Ричард Армитидж
- «Север и юг»: замкнутый и принципиальный владелец фабрики, сумевший завоевать сердце неприступной женщины.
- «Хоббит»: суровый воитель и король гномов.
Наталия Тена
- «Игра престолов»: суровая женщина из племени одичалых.
- «Музыка нас связала»: веселая и безбашенная рок-певица.
Джессика Браун Финдлей
- «Любовь сквозь время»: романтичная девушка из знатной семьи.
- «Дивный новый мир»: популярная, но полная комплексов девушка, которая не может разобраться в любви.
Майлз Теллер
- «Одержимость»: увлеченный и талантливый музыкант, готовый преодолевать любые трудности, лишь бы стать лучшим в своем деле.
- «Дивергент»: неприятный и завистливый мелкий злодей, постоянно мешающий главным героям.
Аманда Сейфрид
- «Мамма MIA!»: романтичная и беззаботная девушка, которая живет на солнечном острове и поет песни.
- «Дневник пастыря»: напуганная и отчаявшаяся женщина, мир которой просто рухнул.
Энсел Эльгорт
- «Виноваты звезды»: милый и очаровательный парень, который борется с болезнью.
- «Малыш на драйве»: крутой водитель, настоящий сорвиголова.
Руни Мара
- «Девушка с татуировкой дракона»: суровая хакерша, которой подвластны тайны преступного мира.
- «История призрака»: нежная и чуткая девушка, которая борется с утратой любимого.
Хью Джекман
- «Логан»: мрачный мизантроп и периодически супергерой.
- «Величайший шоумен»: открытый, эмоциональный и раскрепощенный парень, талантливый организатор.
Эндрю Скотт
- «Шерлок»: социопат, злодей и вечный антагонист.
- «Фантастическая любовь и где ее найти»: очаровательный одинокий отец, работающий поваром.
Кейт Бекинсейл
- «Перл Харбор»: романтичная и женственная медсестра.
- «Другой мир»: суровая и беспощадная вампирша.
Мэттью Гуд
- «Хранители»: гениальный супергерой.
- «Как выйти замуж за 3 дня»: весельчак с толикой романтики.
Джиннифер Гудвин
- «Обещать — не значит жениться»: милая, чуть навязчивая девушка, которая до последнего верит в любовь и хочет найти своего идеального мужчину.
- «Почему женщины убивают»: женщина, разочаровавшаяся в браке и решившая жестко отомстить мужу за его подлость по отношению и к ней, и к его любовнице.
Фелисити Джонс
- «Нортенгерское аббатство»: наивная и излишне романтичная барышня.
- «Изгой-один: Звездные войны. Истории»: отважная девушка-повстанец, борец за справедливость.
Рэйф Файнс
- «Гарри Поттер»: эгоцентричный и пугающий мерзавец, который любил только себя.
- «Невидимая женщина»: заботливый и любящий муж, готовый на все ради жены.
Дженнифер Лоуренс
- «Люди Икс: Первый класс»: неуверенная в себе и закомплексованная девушка-мутант, которая мечется между судьбами супергероини и злодейки.
- «Джой»: успешная и находчивая женщина-предприниматель.
Райан Гослинг
- «Эта. Дурацкая. Любовь»: самоуверенный бабник и баловень судьбы.
- «Место под соснами»: отчаявшийся каскадер, который пойдет на что угодно ради своего сына.
А как вы считаете, кто их этих актеров и актрис лучше всего справился с перевоплощением и разноплановыми ролями?
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