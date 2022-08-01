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18 актеров и актрис, которые на экране перевоплощаются похлеще оборотня в полнолуние

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Если изучить фильмографии популярных современных актеров и актрис, то можно заметить, что чем шире диапазон их ролей, тем более вероятен успех. Вот многие и меняют амплуа, несмотря на то что к некоторым образам очень прикипели.

Мы в ADME решили покопаться в фильмографиях наших любимых кинозвезд и посмотреть, насколько разные типажи им подвластны.

Джейсон Айзекс

  • «Гарри Поттер»: высокомерный приспешник злодея и плохой отец, толкнувший сына на путь преступлений.
  • «Положись на друзей»: милый и заботливый семьянин, с удовольствием проводящий время с ребенком.

Натали Портман

  • «Черный лебедь»: девушка, одержимая балетной партией своей мечты.
  • «Тор: Любовь и гром»: милая, чуть неловкая и увлеченная наукой женщина, которая позже стала супергероиней.

Ричард Армитидж

  • «Север и юг»: замкнутый и принципиальный владелец фабрики, сумевший завоевать сердце неприступной женщины.
  • «Хоббит»: суровый воитель и король гномов.

Наталия Тена

  • «Игра престолов»: суровая женщина из племени одичалых.
  • «Музыка нас связала»: веселая и безбашенная рок-певица.

Джессика Браун Финдлей

  • «Любовь сквозь время»: романтичная девушка из знатной семьи.
  • «Дивный новый мир»: популярная, но полная комплексов девушка, которая не может разобраться в любви.

Майлз Теллер

  • «Одержимость»: увлеченный и талантливый музыкант, готовый преодолевать любые трудности, лишь бы стать лучшим в своем деле.
  • «Дивергент»: неприятный и завистливый мелкий злодей, постоянно мешающий главным героям.

Аманда Сейфрид

  • «Мамма MIA!»: романтичная и беззаботная девушка, которая живет на солнечном острове и поет песни.
  • «Дневник пастыря»: напуганная и отчаявшаяся женщина, мир которой просто рухнул.

Энсел Эльгорт

  • «Виноваты звезды»: милый и очаровательный парень, который борется с болезнью.
  • «Малыш на драйве»: крутой водитель, настоящий сорвиголова.

Руни Мара

  • «Девушка с татуировкой дракона»: суровая хакерша, которой подвластны тайны преступного мира.
  • «История призрака»: нежная и чуткая девушка, которая борется с утратой любимого.

Хью Джекман

  • «Логан»: мрачный мизантроп и периодически супергерой.
  • «Величайший шоумен»: открытый, эмоциональный и раскрепощенный парень, талантливый организатор.

Эндрю Скотт

  • «Шерлок»: социопат, злодей и вечный антагонист.
  • «Фантастическая любовь и где ее найти»: очаровательный одинокий отец, работающий поваром.

Кейт Бекинсейл

  • «Перл Харбор»: романтичная и женственная медсестра.
  • «Другой мир»: суровая и беспощадная вампирша.

Мэттью Гуд

  • «Хранители»: гениальный супергерой.
  • «Как выйти замуж за 3 дня»: весельчак с толикой романтики.

Джиннифер Гудвин

  • «Обещать — не значит жениться»: милая, чуть навязчивая девушка, которая до последнего верит в любовь и хочет найти своего идеального мужчину.
  • «Почему женщины убивают»: женщина, разочаровавшаяся в браке и решившая жестко отомстить мужу за его подлость по отношению и к ней, и к его любовнице.

Фелисити Джонс

  • «Нортенгерское аббатство»: наивная и излишне романтичная барышня.
  • «Изгой-один: Звездные войны. Истории»: отважная девушка-повстанец, борец за справедливость.

Рэйф Файнс

  • «Гарри Поттер»: эгоцентричный и пугающий мерзавец, который любил только себя.
  • «Невидимая женщина»: заботливый и любящий муж, готовый на все ради жены.

Дженнифер Лоуренс

  • «Люди Икс: Первый класс»: неуверенная в себе и закомплексованная девушка-мутант, которая мечется между судьбами супергероини и злодейки.
  • «Джой»: успешная и находчивая женщина-предприниматель.

Райан Гослинг

  • «Эта. Дурацкая. Любовь»: самоуверенный бабник и баловень судьбы.
  • «Место под соснами»: отчаявшийся каскадер, который пойдет на что угодно ради своего сына.

А как вы считаете, кто их этих актеров и актрис лучше всего справился с перевоплощением и разноплановыми ролями?

Фото на превью The Hobbit: An Unexpected Journey / Metro-Goldwyn-Mayer and co-producers, North & South / British Broadcasting Corporation, Game of Thrones / Home Box Office and co-producers, You Instead / Head Gear Films and co-producers
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AdMe/Кино/18 актеров и актрис, которые на экране перевоплощаются похлеще оборотня в полнолуние
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