18 винтажных фото актеров и актрис с кинонаградами, от которых веет особой теплотой и безумной ностальгией

Вивьен Ли, Марлон Брандо, Софи Лорен, Элизабет Тейлор — все эти и многие другие звезды классического Голливуда буквально влюбляли в себя каждого зрителя не только харизмой, но и блестящей актерской игрой. Они же завоевали по целому вороху кинематографических наград, в том числе престижнейшие премии «Оскар» и «Золотой глобус». Мы просмотрели множество фотографий артистов, на которых они запечатлены с наградами, и в очередной раз убедились в том, что все эти люди достойны их.

1. Элизабет Тейлор в 1962 году получила кинематографическую награду «Давид ди Донателло» за фильм «Внезапно, прошлым летом»

KEYSTONE USA / eyevine / EAST NEWS

2. Софи Лорен в этом же году получила «Оскар». Им ее наградили за лучшую женскую роль в фильме «Чочара»

EAST NEWS

3. Ингрид Бергман держит в руках «Оскар» за фильм «Газовый свет» (1945)

East News

4. Марлен Дитрих с премией «Давид ди Донателло», которой она удостоилась за роль в фильме «Нюрнбергский процесс»

5. Вивьен Ли в 1940 году получила «Оскар» за лучшую женскую роль в «Унесенных ветром»



EAST NEWS

6. Пол Ньюман и Натали Вуд позируют со своими «Золотыми глобусами», которые им вручили в 1966 году

ASSOCIATED PRESS / East News

7. В 1963 году Грегори Пек удостоился «Оскара» за роль в фильме «Убить пересмешника». На фото он с Софи Лорен

ASSOCIATED PRESS / East News

8. Одри Хепберн и ее «Оскар», который ей вручили в 1954 году за роль в «Римских каникулах»

ASSOCIATED PRESS / East News

9. В 1973 году Генри Фонда получил из рук режиссера Франко Дзеффирелли премию «Давид ди Донателло»

ASSOCIATED PRESS / East News

10. Свой первый и последний «Оскар» Кларк Гейбл заполучил в 1935 году за роль в фильме «Это случилось однажды ночью»

EAST NEWS

11. Уоррен Битти и его «Оскар», который он забрал в 1982 за лучшую режиссуру (фильм «Красные»)

ASSOCIATED PRESS / East News

12. Клер Тревор поздравляет Хамфри Богарта с наградой «Оскар», которой его удостоили в 1952 году за роль в фильме «Африканская королева»

EAST NEWS

13. В 1984 году Шону Коннери вручили награду Hasty Pudding Pot, которую он тут же водрузил себе на голову

ASSOCIATED PRESS / East News

14. Свой первый «Оскар» Марлон Брандо получил в 1955 году за роль в фильме «В порту»

ASSOCIATED PRESS / East News

15. Оскаровские лауреаты Джеймс Стюарт и Джинджер Роджерс в 1941 году

Courtesy Everett Collection / East News

16. В 1972 году Чарли Чаплин удостоился «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе

Album / EAST NEWS

17. Джин Симмонс, Грегори Пек и Грейс Келли на церемонии вручения «Золотого глобуса» в 1956 году

EAST NEWS

18. Рок Хадсон и Мэрилин Монро в 1962 году с Премией Генриетты, которую ей презентовали на церемонии «Золотой глобус»

KEYSTONE USA / eyevine / East News

Кто из актеров или актрис старого кинематографа вам импонирует больше всего? Какие фильмы с их участием вы любите пересматривать?