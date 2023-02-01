19 злодеев и злодеек, которые, по мнению пользователей, настолько харизматичны, что затмили главных героев
Злодеям в кино, за редким исключением, обычно достается второстепенная роль: на первом плане выступает положительный герой. Но некоторые отрицательные персонажи настолько хороши, что способны затмить всех в фильме или сериале. Мы узнали, какие злодеи и злодейки больше всех впечатлили пользователей сети.
- Самый запоминающийся злодей — Мизинец («Игра престолов»). При просмотре сериала внимание фокусируется на других отрицательных персонажах. Но потом оказывается, что именно Мизинец дергал за ниточки с самого начала. © Corvus_Rune / Reddit
- Джоффри из «Игры престолов». Если быть честным, актер так блестяще сыграл, что его персонажа все ненавидели. © Chef_Ventus / Reddit
- Ганс Грубер из «Крепкого орешка». Я до сих пор не могу поверить, что это была первая кинороль Алана Рикмана, а до этого он работал только в театре. С первой попытки ему удалось сыграть так мощно, и это невероятно. © Imacad / Reddit
- Долорес Амбридж. Дело в том, что она из тех людей, что мы вполне можем встретить в повседневной жизни. Нельзя столкнуться с Дартом Вейдером, Сауроном или Гусом («Во все тяжкие»), но вероятность нарваться на кого-то вроде Амбридж высока. Она идеальная злодейка. © algavez / Reddit
- Она меня настолько раздражала, что мне было тяжело смотреть сцены с ней. © chicklette / Reddit
- Бенджамин Лайнус из сериала «Остаться в живых». Его и любят, и ненавидят одновременно. © mobani / Reddit
- Это самый умный злодей, настоящий мастер манипуляций. Он все время был в эпицентре событий, и казалось, будто он в курсе происходящего. Во время просмотра ты понимаешь, что все его слова — ложь, но их равно нельзя упускать из внимания, потому что это может быть важно для понимания сюжета. Он определенно величайший злодей из тех, что я когда-либо видел. © fckredsitfam / Reddit
- Норман Стэнсфилд («Леон»). Когда я в первый раз увидел фильм, у меня мурашки по коже пошли. Это все благодаря Гэри Олдмену и его актерскому таланту. © Anxietyqueenforlife / Reddit
- Олдмен феноменален в этой роли. Он сделал персонажа по-настоящему жутким, с элементами психотической личности. Благодаря ему герой выглядит как «самый злодейский злодей». © Local-Pirate1152 / Reddit
- Антон Чигур («Старикам здесь не место»). Он настоящий психопат и создает иллюзию, будто является неуязвимым вестником судьбы. А в конце мы понимаем, что это не так: происходит автомобильная авария, в которой он чуть не погибает. © jetstreamsam** / Reddit
- Шэнь в мультфильме «Кунг-фу панда». Это самый ужасающий персонаж во всей трилогии. Обычно от птиц не ждешь, что они будут могущественными злодеями, но киностудия убедила меня в обратном. © I_pinguino / Reddit
- Мориарти. Я смотрел «Шерлока» и все время думал: «Мне не нравится этот актер». Но потом я увидел его в других фильмах и понял, что дело в его таланте. Он так хорош, что я подсознательно начинаю беспокоиться, видя его на экране. © OldeFortran** / Reddit
- Дейви Джонс («Пираты Карибского моря»). У него невероятный характер. А еще у него своеобразный, угрожающий, немного смешной акцент, милый и нахальный смех. И осьминог вместо головы. Он играет щупальцами на органе. Это же великолепно! © WonderfulBlackberry9 / Reddit
- Шрам («Король Лев»). Один из немногих злодеев, которым по-настоящему удалось добиться успеха, ведь он стал королем и правил долгие годы. © Snowbattt / Reddit
- Эми из «Исчезнувшей». После просмотра этого фильма я вообще отказался от свиданий на некоторое время. © JordanJP / Reddit
- Гастон из «Красавицы и Чудовища». Таких людей много, и все их любят за красоту и богатство. Но мало кто видит внутреннее уродство, а тем, кто не так слеп, просто не верят. © a-most-peculiar-girl / Reddit
- Реджина Миллс («Однажды в сказке»). Она определенно изюминка сериала. Актриса смогла превратиться из ненавистного всеми монстра в заботливую женщину, которая вызывает сочувствие. © Stronghamma / Reddit
- Клаус в лентах «Дневники вампира» и «Древние». Мне очень нравится развитие персонажа и то, как он защищает свою семью, но в то же время ненавидит ее. © desperatepers0n / Reddit
- Миссис Колтер («Темные начала»). Героиня такая настоящая и противоречивая, она буквально катает на эмоциональных качелях. Миссис Колтер удалось убедить зрителей в том, что ее просто неправильно поняли, что с ней плохо обращались. А потом она рушит это доверие, пытаясь самоутвердиться. Она идеальный образец злодейки. © THEONEKittEH / Reddit
- Тетка Лидия («Рассказ служанки»). Актриса потрясающая, настолько хорошо играет, что мне прямо доставляет удовольствие ее ненавидеть. Она такая злая, но в то же время ведет себя так, будто пытается помочь. © The_GoodGuy / Reddit
- Единственный злодей, которого я абсолютно ненавижу, — это Серена из «Рассказа служанки». Даже хочется как-то насолить актрисе. © MyCariniHeadIsLumpy / Reddit
- Агент Смит из «Матрицы». Актер идеально показал этого героя. Я правда поверил в то, что все человеческое вызывает у него неподдельное отвращение и он отчаянно хочет покончить с этим. © CocoDaPuf / Reddit
А какие кинозлодеи вызвали у вас бурю эмоций? Почему?
AdMe/Кино/19 злодеев и злодеек, которые, по мнению пользователей, настолько харизматичны, что затмили главных героев
Поделиться этой статьёй