19 злодеев и злодеек, которые, по мнению пользователей, настолько харизматичны, что затмили главных героев

Злодеям в кино, за редким исключением, обычно достается второстепенная роль: на первом плане выступает положительный герой. Но некоторые отрицательные персонажи настолько хороши, что способны затмить всех в фильме или сериале. Мы узнали, какие злодеи и злодейки больше всех впечатлили пользователей сети.