20+ цитат несравненной Скарлетт Йоханссон, которые позволят взглянуть на нее с совсем другой стороны

Помимо того что Скарлетт Йоханссон — талантливая актриса, ее же можно назвать и довольно мудрой женщиной. Это легко понять по ее многочисленным интервью, в которых она часто размышляет о своей профессии, о любви, о возрасте, о красоте и говорит на многие другие темы. Мы прониклись ее мыслями и попали под очарование этой блистательной актрисы, верной жены и матери 2 детей.