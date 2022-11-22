20+ цитат несравненной Скарлетт Йоханссон, которые позволят взглянуть на нее с совсем другой стороны
Помимо того что Скарлетт Йоханссон — талантливая актриса, ее же можно назвать и довольно мудрой женщиной. Это легко понять по ее многочисленным интервью, в которых она часто размышляет о своей профессии, о любви, о возрасте, о красоте и говорит на многие другие темы. Мы прониклись ее мыслями и попали под очарование этой блистательной актрисы, верной жены и матери 2 детей.
О работе и издержках профессии
- В свою каждую новую роль актер вкладывает частичку себя. Например, даже когда я играю психопатку, которой, конечно же, не являюсь, какая-то часть меня находится внутри этого персонажа. Но при этом я всегда убеждаюсь в том, что мой внутренний мир гораздо лучше, чем тот, что я пытаюсь придумать.
- Нервничаю ли я по поводу того, что сейчас нахожусь на вершине своей карьеры? Да! В конце съемок каждого фильма всегда думаю про себя: «Это был последний фильм. Приятно работать с тобой!»
- То, что я являюсь одной из самых кассовых актрис всех времен, не означает, что я самая высокооплачиваемая актриса. Мне пришлось бороться за все, что у меня сейчас есть. Ведь это очень непостоянная индустрия.
- Я бы никогда не пошла сниматься в фильме, за просмотр которого сама бы никогда не заплатила.
О красоте
- Я обожаю прихорашиваться к красной ковровой дорожке, но мне так неудобно находиться на ней. Там меня сразу же бросает в пот, учащается сердцебиение и начинается дикая паника.
- Перед тем как куда-то выйти, я всегда смотрю на себя в зеркало, чтобы убедиться, что никакая часть моего наряда не просвечивает.
- Я верю в силу пластической хирургии. Я не хочу быть старой ведьмой. В этом нет ни грамма веселья.
- Я одержима. Могу делать себе маникюр в 3 часа ночи, потому что никто не сделает его так, как я. Не знаю, может быть, в этом и есть секрет моего успеха.
О женщинах
- Я обожаю Мэрилин Монро. Она была невероятно красивой и очень недооцененной актрисой. Я тоже пышная девушка, блондинка, так что и мне, и, думаю, ей было комфортно в нашей женственности. Но, конечно же, эти сравнения ни к чему.
- Могущественные женщины часто беспокоятся о том, что их могут увидеть в неприглядном свете. К черту! Ведь это так старомодно и, на самом деле, очень трусливо.
О теле
- Многие актрисы гордятся своим внешним видом и всячески пытаются продемонстрировать его. Но у меня никогда не было такой цели. Я не думаю, что это неправильно или отвратительно, ведь это ваше тело, ваш способ показать себя, но я не принимаю в этом никакого участия. Мне нравится хорошо выглядеть, однако я убеждена, что демонстрировать это можно не только исключительно при помощи бикини, а куда более элегантным образом.
- Я всегда стараюсь держать себя в форме и питаться здоровой пищей, но я не хочу голодать и становиться неестественно худой. Для женщин худоба непривлекательна, я не присоединяюсь к этой тенденции. Мне не нужно быть худой, чтобы оставаться привлекательной.
- Я не должна соответствовать определенному весу. Мне кажется, что не надо вписываться в то тело, которое на самом деле не является моим. Да, но я, конечно же, стараюсь поддерживать его в форме.
- Это так трудно — чувствовать себя комфортно в теле, которое у вас есть. Вы всегда захотите выглядеть по-другому. Я тоже все еще борюсь с этим. И думаю, что у многих такая же проблема.
О возрасте
- Я не чувствую себя связанной возрастом, в котором пребываю в данный момент. Я могу одинаково отождествлять себя как со своей 86-летней бабушкой, так и со своей сестрой.
- Я счастлива в свои более чем 30 лет и чувствую себя самой собой. Надеюсь, что по мере того, как буду становиться старше, я буду лучше узнавать себя. Думаю, что моя жизнь в дальнейшем отразится на моей внешности.
О любви
- Я верю в существование родственных душ и всегда состояла в моногамных отношениях. Для некоторых людей это может быть тяжелой работой, ведь не все могут оставаться верными одному человеку.
- Предпочитаю не говорить о личном. Но при всем этом я читаю много статей о себе и думаю: «Ого! Судя по слухам, эта девочка — та еще штучка!»
- Я верю в то, что ты должен прежде полюбить себя, чтобы быть способным любить кого-то другого. Для меня это умение порождает самые вдохновляющие отношения.
О разном
- Я предпочла бы быть хорошей в чем-то или вовсе этого не делать.
- Больше всего ценю в людях естественность и неподдельность. Я всегда стараюсь быть искренним человеком.
- Я довольно независима. Могу позаботиться о себе, но всегда очень нуждаюсь в любви и во внимании.
- У меня нет аккаунтов в соцсетях. Я вижу это так: «Сейчас я ужинаю и хочу, чтобы все знали, что в это время я ужинаю» или «Я отправила письмо и высадила своих детей». Для меня демонстрировать все это — довольно странное явление. Думаю, знаменитости используют соцсети для того, чтобы они работали на них. Но лично я предпочитаю, чтобы у людей было как можно меньше доступа к моей личной жизни. Если бы я могла и дальше сохранять все это, то была бы самой счастливой женщиной.
С какими высказываниями Скарлетт Йоханссон вы согласны на все 100 %?
Фото на превью Invision / Invision / East News
AdMe/Кино/20+ цитат несравненной Скарлетт Йоханссон, которые позволят взглянуть на нее с совсем другой стороны
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