20+ популярных киноклише, которые в реальной жизни будут казаться глупыми или закончатся оглушительным провалом

Наверняка каждый из нас хоть раз пробовал повторить популярные киноклише. Например, поцеловаться под дождем, выбежать в гневе на улицу после ссоры со второй половинкой или даже сделать публичное предложение руки и сердца. Но одно дело — кино, а другое — жизнь, где все получается не так, как нам того хотелось бы.