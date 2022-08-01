20+ популярных киноклише, которые в реальной жизни будут казаться глупыми или закончатся оглушительным провалом
Наверняка каждый из нас хоть раз пробовал повторить популярные киноклише. Например, поцеловаться под дождем, выбежать в гневе на улицу после ссоры со второй половинкой или даже сделать публичное предложение руки и сердца. Но одно дело — кино, а другое — жизнь, где все получается не так, как нам того хотелось бы.
Мы в ADME обнаружили тред, в котором пользователи Reddit поделились своими соображениями по поводу преобразования в реальность широко распространенных киноклише.
- Часто в фильмах можно увидеть, как расстроенные герои бегут в неопределенном направлении. Ну а если кинематографистам захочется поддать драмы, то герои и вовсе падают на колени и показывают нешуточные эмоции. Однажды я был так расстроен, что побежал по полю так быстро, как только мог. После всего этого почувствовал себя ну очень глупо. Хорошо хоть не продемонстрировал все свои эмоции, стоя на коленях. © JimDiego / Reddit
- Прекращение хороших отношений только лишь потому, что в них нет той самой пресловутой искры. © bourneaaaa / Reddit
- Будучи ребенком, всегда дышал на яблоки и тер их о рубашку. Это я часто видел в мультфильмах. © gohomeannakin / Reddit
- Однажды я был так расстроен, что прошел от школы пешком через лес, сел в поезд и оказался в другом городе на пустой платформе. После чего понял, что я натворил. Так что порой наш мозг может быть настолько затуманен фильмами, что мы совершаем такие вот глупости. © lukendyer / Reddit
- Кинематограф исказил наше представление о том, как выглядит подросток-изгой. По мнению киношников, герой непременно должен быть модельной внешности и в очках, но так бывает не всегда. © screenwriterjohn / Reddit
- Быть непочтительным с девушками и со всеми окружающими только лишь потому, что это «круто» выглядит в фильмах. © unknown author / Reddit
- Популярное клише из фильмов — когда подъезжаешь на мероприятие на шикарной машине и думаешь о том, что все увидят, на чем ты приехал. На самом же деле вам нужно будет припарковаться на отдаленной стоянке, где никто не увидит, на чем же вы все-таки прибыли. © drainspout / Reddit
- Фильмы научили нас делать предложение руки и сердца публично. Я видела 2 таких предложения, на которые обе невесты ответили согласием. Однако один из этих браков спустя год закончился разводом, а второй так и не состоялся. Думаю, что обе девушки в глубине души чувствовали, что должны сказать «да» только для того, чтобы не задеть чувств публики. Это личные отношения, так что стоит делать такие вещи наедине. © ElegantLandscape / Reddit
- Парень, которому я нравилась, бросал камни в мое окно, так как думал, что это ну очень романтично. Я была зла, потому что он чуть не разбил окно, а у меня не было денег, чтобы оплатить арендодателю порчу имущества. © saintash / Reddit
- Однажды попробовала, как это делают во многих фильмах, надеть банный халат после душа, не вытираясь. Халат стал мокрым, тяжелым и очень неудобным. © Trust_Me_Im_Right / Reddit
- Поссорилась с парнем. В гневе выбежала на улицу в дождь, как Скарлетт О’Хара, и ждала, когда он придет за мной. Время шло, а его не было. Я промокла до нитки. Зашла домой и спросила у него, почему же он не побежал за мной. А он просто оторвался от книги и сказал, что не собирается поддаваться моему драматизму, да и вообще за окном дождь. Я просто посмеялась и именно в этот момент поняла, что хочу за него замуж. Мы в браке уже 18 лет. © gigatroness / Reddit
- Многие люди, разговаривая по громкой связи, держат телефон так, будто они едят пиццу. Этому всех научили реалити-шоу. © corsicanguppy / Reddit
- Кинематограф исказил наше представление о спортсменах. Большинство атлетов, которых я знаю, очень мягкие и спокойные, так как они устают от изнуряющих тренировок. Если верить фильмам, то все качки принимают лошадиную дозу стероидов и испытывают сильную ярость при виде ботанов. © topdangle / Reddit
- Раздражает, когда вся семья идет в больницу, чтобы увидеть новорожденного и саму роженицу. Иммунная система ребенка очень хрупка, а у матери наверняка не самое лучшее состояние, чтобы вообще с кем-то общаться. © ElegantLandscape / Reddit
- Постоянное преследование объекта влюбленности, даже если сказали «нет». Ромкомы и ситкомы научили нас тому, что настойчивость — это главное, если вы хотите, чтобы в вас влюбились. © differ / Reddit
- Впервые попробовал водить машину в 14 лет. Постоянно двигал рулем право и влево, слегка виляя, как водят авто мультяшные персонажи. © icklife / Reddit
- Всегда была убеждена в том, что целоваться под дождем — это романтично. До тех пор, пока сама не сделала это. Было мокро, холодно, дождь испортил мою прическу и макияж. © ***browngirl / Reddit
- А как насчет того, что многие киноперсонажи любят ходить с зубочисткой во рту? Никогда этого не понимал. Всегда думал, что с этим предметом нужно быть очень аккуратным. © SerRydenFossoway / Reddit
- Никогда не понимала, зачем люди усыпают лепестками роз всю спальню и весь дом. Вы думаете, что это романтично? Хрустящие красные листья на кровати? Кто же будет это все убирать? © unknown author / Reddit
- У нас был родственник, который постоянно заканчивал разговор, не прощаясь, а просто вешая трубку. Я сказала ему, что меня это очень раздражает. Он отшутился, ответив, что так постоянно делают в фильмах. На некоторое время я просто перестала отвечать на его звонки, и теперь он больше так не делает. © Level_99_Healer / Reddit
- Кто-нибудь из вас упирался лицом в окно автобуса, притворяясь, что вы участвуете в съемке музыкального клипа? © blackvalentine123 / Reddit
- Держать руку у уха во время пения. Певцы делают так в фильмах только потому, что у них в ухо вставлена гарнитура, воспроизводящая музыку, под которую они поют. © Poe414141 / Reddit
- Драматично уйти после ссоры от своей второй половины на улицу с ожиданием того, что за вами пойдут и будут умолять вернуться, как в «Дневнике памяти» или в другом романтическом фильме. Бонусом будет дождь. © beatslvt4420 / Reddit
Пробовали ли вы претворить в жизнь ситуации, которые чаще всего происходят в кино?
AdMe/Кино/20+ популярных киноклише, которые в реальной жизни будут казаться глупыми или закончатся оглушительным провалом
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