20+ знаменитостей поделились теплыми снимками, которые с головой окунут в атмосферу новогодних праздников
Приближается череда новогодних праздников, и мы все хотим провести это время вместе со своими близкими и любимыми, чтобы дружно нарядить елку, обменяться подарками и приготовить много вкусных салатов. И мировые звезды так же, как и мы с вами, собираются сейчас вместе, чтобы в теплой домашней обстановке с родными и друзьями отметить наступление нового, 2023 года.
Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерью
Риз Уизерспун и Джим Тот с детьми
Дэвид Бекхэм с детьми
Том Каулитц и Хайди Клум
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Линдси Лохан и Бадер Шаммас
Мэрайя Кэри с детьми
Николь Кидман
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Пэрис Хилтон
Кейт Бекинсейл
Наоми Кэмпбелл с друзьями
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо с сыновьями
Дуа Липа
Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с детьми
Роберт Дауни — младший
Тори Спеллинг
Мелисса Джоан Харт с сыном
Хилари Суэнк
Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит с сыновьями
Мэттью Макконахи с детьми
Брук Шилдс
Ариэль Уинтер с другом и питомцами
А как у вас проходит подготовка к новогодним праздникам?
AdMe/Кино/20+ знаменитостей поделились теплыми снимками, которые с головой окунут в атмосферу новогодних праздников
Поделиться этой статьёй