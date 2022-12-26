20+ знаменитостей поделились теплыми снимками, которые с головой окунут в атмосферу новогодних праздников

Приближается череда новогодних праздников, и мы все хотим провести это время вместе со своими близкими и любимыми, чтобы дружно нарядить елку, обменяться подарками и приготовить много вкусных салатов. И мировые звезды так же, как и мы с вами, собираются сейчас вместе, чтобы в теплой домашней обстановке с родными и друзьями отметить наступление нового, 2023 года.