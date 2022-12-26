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20+ знаменитостей поделились теплыми снимками, которые с головой окунут в атмосферу новогодних праздников

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Приближается череда новогодних праздников, и мы все хотим провести это время вместе со своими близкими и любимыми, чтобы дружно нарядить елку, обменяться подарками и приготовить много вкусных салатов. И мировые звезды так же, как и мы с вами, собираются сейчас вместе, чтобы в теплой домашней обстановке с родными и друзьями отметить наступление нового, 2023 года.

Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерью

Риз Уизерспун и Джим Тот с детьми

Дэвид Бекхэм с детьми

Том Каулитц и Хайди Клум

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Линдси Лохан и Бадер Шаммас

Мэрайя Кэри с детьми

Николь Кидман

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Пэрис Хилтон

Кейт Бекинсейл

Наоми Кэмпбелл с друзьями

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо с сыновьями

Дуа Липа

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с детьми

Роберт Дауни — младший

Тори Спеллинг

Мелисса Джоан Харт с сыном

Хилари Суэнк

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит с сыновьями

Мэттью Макконахи с детьми

Брук Шилдс

Ариэль Уинтер с другом и питомцами

А как у вас проходит подготовка к новогодним праздникам?

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AdMe/Кино/20+ знаменитостей поделились теплыми снимками, которые с головой окунут в атмосферу новогодних праздников
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