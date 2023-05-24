8 раз, когда костюмы и грим превратили жизнь актеров в сущий ад

Переоценить роль костюмов в кино сложно. Они помогают актерам лучше вжиться в роль и прочувствовать персонажа. Но, как правило, чем более эффектно выглядит киногерой, тем больше неудобства испытывает артист на съемочной площадке.

Рене Зеллвегер — «Кое-что о Пэм»

Чтобы перевоплотиться в преступницу Пэм Хапп, Рене Зеллвегер каждый день проводила в кресле гримеров до 4,5 часов. На актрису надевали огромный костюм и силиконовые протезы. У Рене была аллергия на клей, поэтому за время съемок ей пришлось выпить огромное количество антигистаминных препаратов.

Реге Пейдж — «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Реге посетовал, что ему достался самый неудобный костюм из всех возможных. По его словам, сниматься в доспехах — это то еще приключение. «Тебе жарко весь день. Ты не можешь сесть. Пот никуда не девается, он задерживается внутри. Ощущение, будто на тебе тяжеленный костюм для подводного плавания, только ты томишься в собственном соку. Это было восхитительно!», — поделился звезда «Бриджертонов».

Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»

Дженнифер Кулидж получила за свою роль в сериале «Белый лотос» огромную похвалу как со стороны зрителей, так и критиков. Но актриса буквально выстрадала свой успех. У Кулидж была сильная аллергия на автозагар. Напомним, что действие шоу разворачивается на курорте. В первый же день съемок актрисе пришлось обратиться за медицинской помощью. А чтобы минимизировать воздействие косметики на кожу, Кулидж принимала душ практически после каждой сцены.

Марго Робби — «Волк с Уолл-стрит»

Прическа и макияж актрисы занимал около двух часов. Но, как ни странно, гораздо больше времени уходило на то, чтобы надеть костюмы. Вся одежда и аксессуары, которую носит героиня Марго, были винтажными. Поэтому команда использовала буквально все, что они могли найти — вне зависимости от размера. Среди прочего были сапоги Prada из змеиной кожи — как минимум на два размера меньше того, что носит Робби. Но актриса, как и съемочная команда, были полны решимости использовать их. «Мы растягивали их без малого два месяца. Когда настал тот самый день, мы намазали мои ноги маслом, затем нанесли детскую присыпку и пытались втиснуть их в сапоги целых 20 минут. Я сидела в трейлере с высоко поднятыми ногами, чтобы заставить кровь стечь вниз. В итоге сапоги даже не попали в фильм. Я хотела плакать», — вспоминала актриса. Еще некоторые неудобства доставили автозагар и акриловые ногти, которые актрисе приходилось носить и вне съемок. По словам Робби, с наращенными ногтями даже самые обыденные задачи превратились во что-то невозможное. Актриса с трудом могла расстегивать пуговицы, отправлять текстовые сообщения, завязывать шнурки, открывать крышки. А искусственный загар выглядел просто забавно.

Брэд Питт — «Интервью с вампиром»

Насколько эффектно грим смотрелся на экране, настолько же изнурительным он был для актеров. За внешний вид актеров отвечал знаменитый мастер визуальных спецэффектов Стэнли Уинстон, также известный по работе над фильмами «Терминатор», «Парк Юрского периода» и «Чужие». Он же придумал специальную технику нанесения макияжа. Чтобы добиться эффекта полупрозрачной кожи, каждый день перед нанесением грима главных героев подвешивали вниз головой на 30 минут. За это время кровь приливала к их головам, сосуды набухали и становились отчетливо видны. Визажистам оставалось лишь обрисовать контуры. Порой процедуру приходилось повторять несколько раз. Но этим мучения актеров не ограничивались. Им приходилось носить неудобные искусственные клыки и контактные линзы. Плюс съемки велись преимущественно ночью, и съемочная команда практически не видела дневного света. Процесс настолько утомил Брэда Питта, что он всерьез намеревался покинуть проект в самый разгар съемок. И если бы не неустойка в размере $ 40 млн, которую актеру нужно было выплатить по договору, мы бы вряд ли увидели его в роли луизианского креола Луи.

Эмми Россум — «Анджелин»

Трансформация Эмили в популярную в 80-е певицу Анджелин занимала до пяти часов. Актриса носила нагрудные накладки, две пары контактных линз, платиновый парик и толстый слой грима. Также Эмили пришлось обесцветить свои темные от природы брови. В результате девушка заработала волдыри и воспаление слезного канала. Но оно стоило того, сериал получил весьма положительные отзывы.

Хавьер Бардем — «Старикам тут не место»

Фильм братьев Коэн принес Бардему «Оскар» за лучшую роль второго плана. Примечательно, что актер изначально не хотел сниматься в ленте и передумал лишь, когда увидел прическу своего персонажа. Кстати, она затем и сыграла с Хавьером злую шутку. Это был не парик, как полагают многие. Поэтому актеру пришлось носить стрижку и в обычной жизни, привлекая к себе косые взгляды окружающих. «Ты идешь на рынок, чтобы купить молоко, и люди просто пугаются», — поделился актер.

Актрисы «Титаника»

Фрэнсис Фишер, сыгравшая мать Роуз, рассказала, что корсеты и огромные шляпы доставили актрисам немало хлопот на съемочной площадке. Никто не мог нормально дышать и даже просто сесть. На площадке были специальные «доски для отдыха», но из-за объемных причесок многие не могли воспользоваться ими и часами стояли, ожидая своих сцен. Также проблемой было посещение уборной. Огромные платья не помещались в переносные кабины, поэтому каждый раз при необходимости актрис отвозили обратно в гримерные на грузовике. Кейт Уинслет в этом смысле повезло больше всех: актриса призналась, что во время сцен в воде нередко справляла нужду прямо в резервуаре с водой, где проходили съемки.