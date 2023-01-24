9 вещей, из-за которых нам хочется спросить киношников: «Вы нас за пятилеток держите?»
Бывает, что кино нам нравится так сильно, что мы еще пару дней после просмотра ходим как оглушенные. Но как бы ни был очарователен придуманный мир, порой невозможно не заметить ляпы и логические промахи сценаристов. А без них, кажется, не обходится ни один фильм или сериал.
Герой внезапно овладевает сложным навыком
Главная героиня сериала «Уэнсдэй» сама говорит, что в соцсетях ее нет, другу своему она звонит со стационарного телефона и даже книгу пишет на печатной машинке. Но в конце первого сезона девушка получает в подарок сотовый и очень уверенно им пользуется.
Окей, допустим, она умеет обращаться с современными телефонами, просто не любит их. Но все равно к технике нужно привыкнуть. А Уэнсдэй просматривала сообщения на телефоне так, будто пользуется гаджетом каждый день.
Воздуховод всегда выглядит чистым
Героям триллеров и боевиков часто приходится ползать по воздуховодам. Часто эти пространства очень узкие и персонажи еле-еле в них втискиваются. В «Очень странных делах» дети спокойно там помещаются, но им приходится отключать гигантские вентиляторы. Это кажется более реалистичным, и все же создатели фильма не учли кое-каких деталей: стенки и пол блестят, словно их специально помыли перед съемками.
- В больших зданиях можно спокойно ходить внутри воздуховода, я сам так делал. Но там ужасно грязно, нет всех этих блестящих металлических стеночек. Зато везде торчат винты и острые края арматуры. © Hmarf / Reddit
Антагонист непременно сбегает из неприступной тюрьмы
Мы видели это и в «Молчании ягнят», и в «Кунг-фу панде» — злодей сидит в неприступной тюрьме, скован по рукам и ногам, но в итоге обязательно сбегает. Такая же судьба постигла и антагониста из «Уэнсдэй» — ни цепи, ни транквилизаторы не удержали негодяя.
В принципе, сценаристов можно понять — им не надо придумывать новое зло, во 2-м сезоне героиня будет бороться с хорошо известным публике мерзавцем.
Героини боевиков ходят с идеальной укладкой и макияжем
Прически и мейк главных героинь выглядят потрясающе, несмотря ни на что. Посмотрите на Наташу Романофф. Девушка бегает, потеет, падает, катается по грязному полу, но ее локоны неизменно блестят, а тени не растекаются.
Понятно желание сделать такую прическу для похода в ресторан или театр, но не в логово же врага. Кроме того, распущенные волосы непрактичны — противник может в них вцепиться. Не логичнее было бы собрать их в пучок или хвост?
Тайные агенты и шпионки жить не могут без каблуков
Распущенные волосы у боевых девиц — это еще цветочки. Костюмеры любят ставить героинь на каблуки, пример — «Ангелы Чарли». Кажется, зрители устали уже делать «рука-лицо».
- Как же меня это бесит! Если тебе нужно бегать, прыгать, драться, то ты не будешь надевать шпильки! © raje01080508 / Reddit
Все пожарные оросители срабатывают от одной зажигалки
Сколько раз мы это видели: персонаж подносит зажигалку к оросителю, срабатывает сигнализация, все заливает водой. Такой прием провернул герой в фильме «Константин: Повелитель тьмы», чтобы разогнать сборище демонов. Но все не так просто.
- Включение одного оросителя не приводит к срабатыванию всей системы. Каждый пожарный ороситель имеет либо колбу с термочувствительной жидкостью, либо металлическую плавкую вставку. Чтобы залить все помещение, нужно активировать каждый ороситель. Я разрабатываю такие системы, поэтому знаю, о чем говорю. © MowMdown / Reddit
Путешественники непонятно откуда берут новую одежду
Дорама «Далекие странники» хороша и сложными персонажами, и замысловатым сюжетом. Но рано или поздно зрители начинают задаваться вопросом: откуда герой берет все свои красивые наряды? У него в руках только веер, а его служанка носит при себе лишь боевой кнут. Однако чуть ли не в каждой серии персонаж позволяет себе смену гардероба. Вероятно, за кадром за ним следуют слуги с носилками, набитыми одеждой.
Естественные потребности организма игнорируются
В кино никто не ходит просто так в туалет пописать. Если кто-то из персонажей идет туда, значит, сейчас что-то случится: он подслушает важный разговор, ну или на него нападут. В «Гарри Поттере» тролль напал на Гермиону именно в комнате для девочек, а Гарри застал в туалете плачущего Малфоя и случайно сильно поранил его Сектумсемпрой. Одним словом, опасное место эти ваши туалеты.
Люди чистят зубы без зубной пасты
«Дьявол носит Prada» начинается с того, как героиня Энн Хэтэуэй готовится к новому дню. Как она чистит зубы, видно на первом фото. Где пена? В жизни зубная паста всегда размазывается вокруг рта. У Энн мы вообще пасту рассмотреть не смогли. Видимо, киношники считают «бытовой» кадр некрасивым, поэтому пены в фильмах мы и не видим.
Какие ляпы и нестыковки в фильмах или сериалах мозолят вам глаза?