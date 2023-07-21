9 злодеек, которые перетянули на себя все внимание. А о главных героях никто и не вспомнил

Мы не будем оправдывать злодеев. Оставим это тем, кто продолжает переосмысливать старые истории и снимает спин-оффы популярных когда-то фильмов. А сами вспомним героинь, которые своей зловещей аурой смогли затмить протагонистов и даже по пути украли пару зрительских сердец.

Энни Уилкс, «Мизери» (1990)

Самое страшное в Энни Уилкс — то, как меняется ее характер. Вначале она кажется доброй и заботливой — словно та самая приветливая соседка, готовая в любой момент помочь. Но мурашки начинают бегать по коже, когда постепенно приходит осознание, что в ней больше «тьмы», чем в Марианской впадине. Когда что-то выводит ее из себя, Энни становится агрессивной. Поскольку трудно определить, что может поспособствовать вспышке ярости в следующую минуту, напряжение выкручивается на максимум. И Кэти Бейтс идеально удалось показать полярности характера героини. Она буквально крадет внимание зрителей каждую секунду пребывания на экране.

О-Рен Ишии, «Убить Билла» (2003)

О-Рен Ишии — тот тип второстепенных персонажей, которым нужен отдельный фильм, рассказывающий только про них. Но даже того, что показывается в основной истории, хватает, чтобы зацепить зрительское внимание. Героиня подкупает своим хладнокровием и стойкостью. Она не позволяет словам других задеть ее, потому что знает, что собой представляет. Но если встать у О-Рен на пути, пощады ждать не придется. Однако не стоит списывать все ее ужасные поступки на тяжелое детство и другие внешние факторы. Это ее выбор, и в нем нет света. Разве что белое кимоно и заснеженный сад. Люси Лью нечасто играет антагонисток, но Тарантино смог раскрыть ее потенциал. И в итоге мы получили героиню, которая крадет все взгляды в каждой сцене.

Милдред Рэтчед, «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

Медсестра Рэтчед — героиня, от вида которой начинает дергаться глаз. Как заметил один из пользователей Reddit, Рэтчед — это Долорес Амбридж в нашем мире. При этом она не обладает никакой магией или сверхспособностями, с помощью которых она могла бы творить злодеяния. Но это ей и не нужно, она и без них доводит каждого до конечной точки ангельского терпения. Луиза Флетчер настолько выложилась на экране, что сделала второстепенную героиню одним из самых ярких персонажей фильма. Каждый, кто смотрел «Пролетая над гнездом кукушки», вспомнит ее имя даже спустя десяток лет.

Роуз Армитаж, «Прочь» (2017)

Героиню Роуз Армитаж невозможно обсуждать без спойлеров поворотного момента фильма. Если вы еще не посмотрели картину, но хотели бы, лучше пропустить этот пункт. Девушка в своей двуличности может посоревноваться разве что с Энни Уилкс из «Мизери». Но если сущность Уилкс была сама по себе такой изменчивой, то Роуз можно назвать мастером сокрытия истинной личины. Момент, когда она якобы теряет ключи и пытается их найти, настолько заставляет леденеть все нутро, что от осознания происходящего начинет сосать под ложечкой. Эллисон Уильямс смогла ловко передать образ миловидной любящей девушки. А когда правда вылезает наружу, зрителям становится не по себе от такого предательства.

Эми Эллиотт-Данн, «Исчезнувшая» (2014)

Эми Эллиотт-Данн — хладнокровная и расчетливая психопатка. Она готова пойти на крайние меры, чтобы выставить себя бедной овечкой и повернуть любую ситуацию в свою пользу. Ее эгоцентризм находится на запредельном уровне, учитывая то, что главной причиной ужасных поступков по отношению к мужу было отсутствие должного внимания с его стороны. Да, монолог Эми — один из самых запоминающихся моментов фильма. И в этих словах есть доля правды. Героиня сильна духом и может добиваться поставленных целей. Но ее желание быть в центре всегда не приносит ничего хорошего окружающим ее людям. И если зрители продолжают спорить о том, можно ли называть действия Эми оправданными, то Розамунд Пайк проделала отличную работу, чтобы создать образ этой героини.

Газель, «Kingsman: Секретная служба» (2014)

В оригинальных комиксах Валентайну помогал мужчина. Но стоит отдать должное создателям фильма: от гендерных перемен картина только выиграла. Героиня опасна не только тем, что отлично владеет своим телом, но и тем, что обладает холодной расчетливостью. Она единственная, кто смог победить агента Kingsman в рукопашном бою. Главному герою даже приходится «сжульничать», чтобы одержать победу. Наблюдать за Софией Бутеллой в фильме — одно удовольствие. Она прекрасно вписалась в образ и даже смогла очаровать зрителей, несмотря на то, что была на стороне зла.

Серлина Ксат, «Люди в черном — 2» (2002)

Серлина — это концентрация чистейшего зла. Красивого, но все же зла. В ней нет ни любви, ни тоски, ни жалости. Она готова пойти по головам тысяч и миллионов, лишь бы достичь цели. По мнению Серлины, нет той силы, что сможет ей противостоять. При этом героине никто не нужен. И даже тот, кто вызовется помочь, будет постоянно подвергаться унижениям и оскорблениям. Лара Флинн Бойл своим холодным обаянием смогла очаровать не одного зрителя. Но все же только внешности не хватит, чтобы забыть о всех злодеяниях ее героини.

Агата Транчбулл, «Матильда» (1996)

Фильм снят по одноименному роману Роальда Даля. А у образа Агаты Транчбулл был реальный прототип — владелица местной кондитерской, которая в детстве писателю и его друзьям казалась подлой и отвратительной старухой. В фильме нам показана героиня, которая является свирепым монстром, пугающим всех и вся. Нездоровая тяга мисс Транчбулл к дисциплине и жестоким наказаниям делает ее одной из самых пугающих антагонисток. Даже у взрослых, посмотревших этот фильм в детстве, до сих пор появляются мурашки, стоит лишь упомянуть ее имя. Благодаря работе актрисы, персонаж на экране получился круче, чем он показан в книге.

Дебби Джелински, «Ценности семейки Аддамс» (1993)

Может ли Дебби Джелински соперничать с Мортишей Аддамс за звание главной героини фильма? Вполне. Но не стоит сразу бросаться тапками за такое мнение, ведь сама Мортиша открыто восхищается злыми манипуляциями Дебби. Ей место среди Аддамсов, если бы не одно но — любовь Джелински к пастельным тонам. Их отличает только чувство стиля. Поскольку Джоан Кьюсак отлично чувствует себя и в драме, и в комедии, ей удалось уловить ту двойственность, которую надо было демонстрировать на протяжении всего фильма. В том, что героиня не затерялась среди такой эксцентричной семейки, отчасти заслуга актрисы.