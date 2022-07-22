История Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, чья любовь возродилась, словно феникс из пепла, 20 лет спустя

Бывает, что люди созданы друг для друга, но обстоятельства мешают им быть вместе. Иногда, если у них получается превозмочь эти обстоятельства, им выпадает второй шанс. Главное — его не упустить, ведь вторая попытка может быть успешнее, чем первая, особенно если расставание было обусловлено причинами, никак не связанными с чувствами.

Мы в ADME считаем, что иногда давать отношениям второй шанс разумно и даже необходимо, поэтому решили поделиться историей любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Когда они познакомились, Дженнифер Лопес была замужем за Крисом Джаддом, поэтому ее отношения с Беном Аффлеком начались с искренней дружбы. Аффлек говорил об этом в интервью: «Поскольку она была замужем, не было и мысли о романтических отношениях. Так что у нас была возможность узнать друг друга без фальши, которая сопровождает свидания, потому что ты пытаешься произвести хорошее впечатление. Я не пытался ничего изменить в себе, и она тоже. Мы стали очень хорошими друзьями, и нам было комфортно».

В следующем году певица оформила развод с Джаддом, и их отношения с Аффлеком перешли на новый уровень. В августе 2002 года подтвердились слухи о том, что они вместе, когда их увидели репортеры. Это обернулось небольшими неприятностями для пары. Дженнифер Лопес сказала: «Мы впервые появились вместе в таблоидах, и для нас это было: „Боже мой!“ Слишком много давления». В ноябре того же года Бен Аффлек удивил возлюбленную предложением руки и сердца.

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Обычно мы представляем себе жизнь знаменитостей совершенно беззаботной. Однако нам сложно вообразить, каково это, когда все, что ты делаешь, говоришь, одним словом, вся твоя жизнь становится достоянием общественности. Картинка уже не выглядит такой радостной. Это стало одной из причин, по которой одна из самых харизматичных пар начала 2000-х — Беннифер, как их окрестили СМИ, — распалась. Свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года, но всего за несколько дней до этого жених и невеста решили отменить мероприятие. В эксклюзивном интервью они заявили, что официальной причиной отмены стало огромное количество папарацци, прибывших в город, где должна была пройти церемония. «У нас появилось ощущение, что атмосфера этого дня, который должен был стать самым счастливым в нашей жизни, может быть скомпрометирована. Мы чувствовали, что день, которому положено быть радостным и священным, будет испорчен для нас, наших семей и друзей», — сказали Бен и Дженнифер в интервью.

В начале января 2004 года Бен и Дженнифер окончательно расстались. «Я думаю, всему свое время, кто знает, что могло случиться, но мы действительно любили друг друга», — прокомментировала это певица. К тому времени она снова была замужем — за Марком Энтони. Однако сегодня ее слова приобрели другое значение. Джей Ло развелась с Энтони в 2012 году. Аффлек, который женился на Дженнифер Гарнер в 2005 году, вместе с супругой подал на развод в апреле 2017 года, но официально брак был расторгнут только в октябре 2018-го. Дженнифер Лопес до последнего времени встречалась с Алексом Родригесом и даже была с ним помолвлена. Однако в прошлом году они мирно завершили свои отношения.

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«Мы поняли, что мы лучшие друзья, и надеемся, что таковыми и останемся. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах», — заявили Алекс Родригес и Джей Ло после расторжения помолвки. С момента ее расставания с Аффлеком прошло более 17 лет. Многое изменилось. Они оба стали родителями и остались одни. И, хотя они уже не были вместе, они продолжали дружить. Так они решили дать друг другу второй шанс. Во избежание повторения старых ошибок теперь они гораздо сдержаннее говорят о своей частной жизни и считают ее неприкосновенной. «Мы стали умнее, опытнее, и мы находимся на другом этапе нашей жизни. Теперь у нас есть дети, и мы должны очень осознанно подходить к таким вещам», — сказала Дженнифер Лопес об освещении их отношений в прессе.

KELA / Broadimage / Broad Image / East News

В этом они солидарны. Обе звезды желают во что бы то ни стало оградить своих детей от внимания таблоидов, и они, вне всяких сомнений, рады снова быть вместе. «Мне так повезло, я счастлива, и я горжусь, что я с ним. Когда вы находите человека, которого на самом деле любите, и вам выпадает второй шанс, это большая редкость, это очень ценно и красиво, и мы не принимаем это как должное», — сказала Джей Ло в эксклюзивном интервью.

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Оба всегда восхищались друг другом — и во время своего романа, и когда были просто друзьями. Они воздают должное и уважают прошлое друг друга. Дженнифер Лопес объяснила: «Я чувствую, что он находится на том же жизненном этапе, что и я. Когда ты достигаешь точки, в которой находишься в мире с самим собой, ты можешь построить счастливые здоровые отношения».

MARCO BERTORELLO / AFP / East News , AP / Associated Press / East News

Наконец, относительно ожиданий пары Лопес призналась: «Я просто хочу, чтобы в моем будущем было много любви и счастья, а дети и мой партнер были рядом. Я думаю, что все хотят быть счастливыми, имея рядом с собой человека, вместе с которым готовы состариться. Прямо сейчас мне хорошо».

M. Angeles Salvador / MEGA / Mega Agency / East News

Что вы думаете о втором шансе в отношениях? Вы когда-нибудь начинали роман заново?