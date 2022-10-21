История невероятной Ирины Муравьевой, которая считала себя дурнушкой, а в итоге ее полюбила вся страна

Сложно представить себе театр и кинематограф без яркой и талантливой Ирины Муравьевой. Актриса обладает уникальным даром перевоплощения и способна сыграть хоть пробивную провинциалку («Москва слезам не верит»), хоть дворянскую дочь («Дуэнья»). Сейчас артистку обожают миллионы зрителей, а когда-то комиссии всех театральных вузов столицы отказались зачислить студентку Муравьеву в ряды учащихся. Но этот провал ее не сломал.

«Родители были строгие»

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Она воспитывалась в простой семье инженера и домохозяйки вместе с сестрой, которая старше ее всего на 1,5 года. Актриса вспоминает свое детство как счастливое и хорошее время, несмотря на то что растили ее без всяких излишеств. «Родители были строгие. Я знала, что можно, что нельзя, а нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно: ходить в школу, заниматься музыкой, дружить с хорошими девочками», — говорит Ирина Муравьева.

«Телячьи нежности» в семье Муравьевых были не приняты. Родители никогда не говорили Ирине, что она красавица или умница. По словам актрисы, папа ни разу не сказал ей, хорошо она где-то сыграла или нет, а мама только после фильма «Карнавал» вдруг призналась, что она гордится дочерью. О высокой самооценке при таком раскладе и речи быть не могло. Ирина Муравьева вспоминает, что комплекс неполноценности у нее был очень долго. «Однажды я посмотрела на себя в зеркало и сказала: „Конечно, я очень страшная, замуж не выйду — это точно, да мне и не надо, но я просто хочу играть в театре“». И девушка упорно шла к своей мечте, несмотря на все препятствия.

Не все получается с первого дубля

Мечта о театральных подмостках зародилась в сердце Ирины Муравьевой в школьные годы. Актриса вспоминает, что все началось, когда на уроке литературы они проходили «Мцыри» Лермонтова и надо было выучить отрывок. Будущая народная артистка так расчувствовалась во время чтения поэмы наизусть, что расплакалась и выбежала из класса в слезах. Но именно в этот момент, когда она перед всем классом раскрыла свое сердце, девушка почувствовала особое вдохновение и тягу к актерскому ремеслу. После окончания школы Ирина Муравьева провалила экзамены во все театральные вузы Москвы. В Щукинском училище ей сказали, что по театральному типажу она «не травести, не героиня, а инженю есть и поинтереснее». А в Школе-студии МХАТ Муравьеву и вовсе оскорбили, попросив открыть рот (комиссия хотела посмотреть, откуда у нее проблемы с произношением). «Я открыла рот, все мне туда заглянули. Я выскочила из кабинета и рыдала», — так вспоминает свою неудачную попытку поступления народная артистка.

После провала вступительных экзаменов будущая звезда была готова работать уборщицей во МХАТе, лишь бы быть ближе к театру. Но тут уж ее родители сказали свое веское «нет» и устроили девушку в библиотеку машинисткой. На следующий год Щукинское училище и МХАТ снова не разглядели таланта Муравьевой, и только студия при Центральном детском театре (конкурс там был меньше, так как зачисляли только москвичей) приняла настойчивую девушку в ряды студенток. После учебы Ирина Муравьева осталась работать в детском театре, где и началась ее карьера. Первый раз будущая звезда вышла на сцену в сказке про козла — изображала деревенскую бабу. Потом играла мальчишек, птичек, зверушек. В том же театре встретила свою любовь — режиссера Леонида Эйдлина, с которым прожила в браке более 40 лет (пока не овдовела) и родила 2 сыновей. Ирина Муравьева более 15 лет служила в театре Моссовета, а с 1994 года и до сих пор играет в Государственном академическом Малом театре. На счету актрисы десятки ролей в театре и 46 работ в кино. Именно кинематограф сделал Ирину Муравьеву любимицей всей страны.

«Москва слезам не верит» и всенародная слава

Ирина Муравьева начала сниматься в кино в 1973 году. Дебютным фильмом актрисы была кинолента «Разные люди», после которой ей стали предлагать небольшие роли. Но по-настоящему счастливый билет артистка вытянула, когда Владимир Меньшов позвал ее играть роль «лимитчицы» Людмилы в кинокартине «Москва слезам не верит». После выхода в прокат фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева проснулась знаменитой, но ее это не радовало. Актриса даже плакала после премьеры, потому что ее героиня на экране получилась очень уж вертлявой, несимпатичной и беспринципной — полной противоположностью самой Ирине. По иронии судьбы, скромной артистке-москвичке, воспитанной в строгости, часто приходилось играть нахрапистых провинциалок, и именно в этих ролях Муравьева полюбилась зрителям всей страны.

Актерский талант Ирины раскрывался все больше с каждой ролью. Мало кому удалось бы в 32 года сыграть 18-летнюю наивную девчонку, а у артистки это с легкостью получилось в киноленте «Карнавал». Кстати, это кино в 1982 году посмотрели более 30 млн жителей страны — оно имело огромный успех. А вот в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», который зрители также обожают, Ирина Муравьева вовсе не хотела сниматься. История невзрачной Нади Клюевой из конструкторского бюро показалась актрисе слишком банальной, но режиссер Геральд Бежанов не собирался отступать. Сценарий он писал 3 недели, а за Муравьевой ходил полгода. Стоял на коленях, умолял, дежурил у театра и все-таки добился согласия актрисы. Артистке понадобились годы, чтобы признать этот фильм достойным звеном своей кинобиографии.

После громкой славы

В возрасте около 40 лет у Ирины Муравьевой случился серьезный творческий кризис, она даже подумывала уйти из профессии. «Я вдруг с ужасом поняла, что никак не реализуюсь, что не нравлюсь ни себе, никому. Все ужасно», — вспоминает актриса. Самые громкие роли в кино были уже сыграны, в театре Моссовета шли не те спектакли, в которых актриса могла бы раскрыться. Но все изменилось, когда Ирина Муравьева перешла служить в Малый театр. Теплая атмосфера, уважительное отношение и возможность играть яркие роли возродили артистку и помогли ей вновь получать радость от профессии.

Ирина Муравьева не похожа на большинство звезд. Она не любит пересматривать фильмы со своим участием — боится поймать себя на том, что где-то не так сыграла, и расстроиться. Делит все свои работы на те, за которые не стыдно, и другие, о которых не любит распространяться. Артистка никогда в жизни не снималась в рекламе и не готова делать это ни за какие деньги, потому что считает, что после не сможет с чистой совестью выходить на сцену и выступать перед зрителями. Ирину Муравьеву считают одной из самых закрытых актрис первой величины, потому что она не любит светские вечеринки, не рвется беседовать с журналистами. Первое артистке просто неинтересно, а второе связано с опасением сказать что-то не то. Перед тем как что-нибудь сделать или где-то выступить, актриса и сейчас задает себе вопрос: «А как бы это оценили родители?», ведь для нее они до сих пор остаются мерилом правильного и достойного поведения как в жизни, так и в профессии.

«Я почему не давала интервью никогда? Жутко боялась сказать что-то глупое или же по неопытности своей „распустить перья“. Думала, что это будет так стыдно, родители покраснеют, скажут: „В своем ли ты уме, детка?“» — объясняет свое поведение народная артистка. Она и сейчас, после всех наград и регалий, не страдает звездной болезнью и ведет скромную жизнь: играет в театре, изредка снимается в кино, общается с сыновьями и внуками. Но даже сегодня в ее взгляде есть та игривость, которой выделялась бойкая Людмила из фильма «Москва слезам не верит», а значит, зрителей могут ждать новые яркие роли в исполнении любимой артистки.