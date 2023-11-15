История Родриго Санторо — актера из бразильских сериалов, который покорил Голливуд и наши сердца

Красавец Родриго Санторо вот уже много лет воплощает на экранах самые разные образы. То он сердцеед в «Реальной любви», то жестокий царь Ксеркс в «300 спартанцах», а то и вовсе бандит из «Мира Дикого Запада». Мы решили проследить фильмографию актера и рассказать о его самых значимых ролях и подробностях со съемок «300 спартанцев», которые вы вряд ли знаете.

Детские грезы и осознание своего предназначения

Родриго Санторо родился в 1975 году в Бразилии. Он появился на свет в семье бразильской художницы португальского происхождения и итальянского инженера. Будущий актер частенько проводил время у дедушки на ферме и ловил там рыбу, а в детстве мечтал стать профессиональным рыбаком. Рыбака из него не получилось, ведь после школы Родриго поступил в университет на факультет журналистики. Поняв, что это все-таки не его, перевелся в киношколу небезызвестной студии Rede Globo, которая занимается производством бразильских сериалов.

Большой дебют и мировое признание

Санторо дебютировал на экране в 1993 году. Тогда он сыграл в сериале «Глаза в глаза». В следующем году засветился в «Моей Родине», а в 1995 — в «Волнующемся сердце». Родриго стал настолько популярным в Бразилии, что его прозвали «Бразильским Томом Крузом».

Он принимал активное участие в съемках новых сериалов. А в 1999 году, несмотря на свой рост 1,88 м, Санторо подарил свой голос крошечному мышонку в бразильской версии фильма «Стюарт Литтл». Его первая главная роль в большом кино была сыграна в фильме «Семиглавый зверь». Он настолько мастерски ее исполнил, что на премьером показе картины зрители устроили ему бурные овации стоя. Этот фильм принес Родриго мировое признание и 9 наград. Сам Санторо говорил, что получение любой награды не заставляет его чувствовать себя лучшим актером, а просто побуждает делать свою дальнейшую работу все лучше и лучше.

Как-то артист сказал, что никогда не играл роли поверхностных персонажей. Предлагаемый Родриго сценарий должен заставить его расчувствоваться и довести до бабочек в животе. Так получилось и со сценарием к «Семиглавому зверю», прочитав который он расплакался. Родриго говорил, что ему безумно нравится играть персонажей, наполненных внутренними конфликтами и страданиями.

Востребованность и лавина ролей за рубежом

Именно после «Семиглавого зверя» актер решился попробовать себя в международных проектах. В 2001 году вышел фильм «Последнее солнце» с участием Санторо, который позволил актеру закрепить за собой статус мировой звезды. Голливудский режиссер Роберт Аллан Аккерман, очаровавшись его игрой в «Семиглавом звере», предложил артисту роль в своем фильме «Римская весна миссис Стоун» (2003). Так Родриго снялся в первом для себя англоязычном проекте. После окончания съемок ему сразу же поступило предложение сыграть в картине «Ангелы Чарли: Только вперед» (2003). Эта роль стала прорывной для дальнейшей голливудской карьеры Санторо. В этом же году вышла лента «Реальная любовь», где Родриго засветился в компании таких звезд, как Хью Грант, Эмма Томпсон, Колин Ферт и Кира Найтли.

В своем давнем интервью Санторо признавался, что за рубежом чувствует себя актером, который просто приехал помочь рассказать режиссерам их историю. А вот у себя на родине в Бразилии, куда бы он ни пошел, люди все время подходят к нему и просят сфотографироваться или взять автограф, в чем он им никогда не отказывает. Артист продолжил: «Я живу своей жизнью. Я все еще хожу в театры, в кино, в супермаркет. Мне все же удается сохранить конфиденциальность. Пресса всегда хочет знать о моих подругах, семье, но я предпочитаю хранить свою личную жизнь в тайне». Родриго не обделен вниманием и со стороны рекламных агентов. Так, в 2004 году он вместе с Николь Кидман снялся в трехминутном ролике Chanel № 5, режиссером которого выступил Баз Лурман. Тогда же журнал People включил его в список 50 самых красивых людей мира.

Культовая роль

В 2006 году Санторо сыграл персонажа Пауло в культовом сериале «Остаться в живых». Звездный час Родриго пробил все в том же 2006 году, когда на экраны вышел фильм «300 спартанцев», в котором он предстал в образе царя Ксеркса. Подготовка к съемкам потребовала от актера больших усилий. Путем изнуряющих тренировок ему пришлось набрать мышечную массу (до этого он сильно похудел для роли в одном бразильском сериале), каждый день ему в течение 4 часов накладывали грим, а также полностью убрали все волоски на теле. Об эпиляции у Санторо остались незабываемые впечатления: «Все мое тело было бритым. Сначала мне делали восковую депиляцию, после нее я еще больше зауважал женщин. Ведь это так больно! На следующий день я попросил просто побрить мое тело бритвой. Брови не трогали, над ними поработал визажист».

Готовясь к роли, актер прочитал труды Геродота, посвященные эпохе Ксеркса. Про своего героя Родриго говорил следующее: «Он богат, высокомерен, нестабилен. Он хочет покорить мир, а его амбиции не знают границ. Ксеркс хочет славы, победы. Однако на самом деле, спрятавшись за всеми этими желаниями, он пытается скрыть, что очень слаб и не уверен в себе». На вопрос журналиста, колебался ли актер, когда ему предложили эту роль, он ответил так: «Я подумал, что это будет потрясающий проект. И это была отличная возможность сделать что-то новое, сыграть такого персонажа, которого я раньше никогда не играл. Колебаний не было, но были некоторые опасения, ведь Ксеркс — рискованный персонаж, я должен был найти некий баланс». В 2007 году Родриго выдвинули на премию MTV Movie Awards в номинации «Лучший злодей», но тогда ее получил Джек Николсон. Кстати, Санторо стал первым бразильским актером, которого номинировали на эту премию.

Дальнейшие проекты

Далее у Родриго последовали работы в таких популярных фильмах, как «Че» (2008), «Там обитают драконы» (2011), «Бен Гур» (2016). Кстати, на роль Иисуса в «Бен Гуре» Санторо получил благословение от папы римского Франциска. Также он озвучил персонажа Хулио в мультипликационном фильме «Рио» и его продолжении «Рио-2», снялся в сиквеле «300 спартанцев: Расцвет империи» все в той же роли царя персов Ксеркса. С 2016 по 2020 Родриго играл в сериале «Мир Дикого Запада». Актер говорил, что это пока единственный проект, в котором он оставался так надолго.

Как-то Санторо признавался: «Я никогда не делаю какой-либо жизненный выбор, думая только о том, что он может принести мне хоть какую-то пользу. Так же и с ролями. Я просто делаю свою работу и стараюсь выбирать проекты, основываясь лишь на своей интуиции». Когда журналист признался, что его восхищает разноплановость ролей Санторо, тот ответил: «Я очень люблю учиться, любым моим выбором всегда движет любопытство. Я всегда хочу быть лучшей версией себя».

Новый проект и личная жизнь актера

В 2023 году Родриго сыграл одну из главных ролей в сверхъестественном сериале «Волчья стая». Он говорил, что к роли рейнджера его привело именно то самое любопытство, о котором он всегда упоминает. Его партнершей по съемкам стала Сара Мишель Геллар, которая одновременно с этим выступила и продюсером сериала. Родриго отметил, что с ней ему было легко и приятно работать.

О личной жизни Санторо известно лишь то, что с 2013 года он состоит в отношениях с бразильской актрисой Мел Фронковяк. В 2017 году у них родилась дочь Нина. Скорее всего, нынешняя возлюбленная Санторо покорила его своей искренностью, так как актер в своем давнем интервью говорил, что это главное качество, которым должна обладать девушка, а красота, признавался он, это всего лишь прилагающаяся деталь. Также Родриго не видит проблемы в том, чтобы общаться с фанатами, но при условии если она или он видит в нем обыкновенного человека, а не кумира.