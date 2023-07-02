Как сейчас выглядят и чем занимаются 15 актеров и актрис, на которых мы когда-то смотрели с замиранием сердца
Ежегодно на экранах появляются новые актеры и актрисы, которые своими ролями мгновенно завоевывают любовь публики. Но только единицам удается так запомниться зрителю, что спустя несколько лет затишья в карьере о них вспоминают и с нетерпением ждут возвращения. Именно о таких любимчиках пойдет речь в статье.
Марион Котийяр
Актерская карьера Марион Котийяр началась с работы в театре и небольших ролей в телесериалах. Фильм «Такси» стал для молодой актрисы настоящим прорывом, сделав ее в мгновение знаменитой. После этого Марион перебралась в Голливуд, где стала сниматься в англоязычных фильмах. Это привело ее к невероятному успеху: за один только фильм о жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» (2007) актриса получила премии «Сезар», «Золотой глобус» и «Оскар». Марион не только снимается в фильмах, но и озвучила немало мультфильмов, а также выпустила несколько песен и саундтреков.
Любопытно, но женщину, чье красивое лицо украшало более 300 журналов по всему миру, так и не удалось окольцевать ни одному мужчине. А встречается Марион Котийяр с режиссером и актером Гийомом Кане, с которым ее связывает многолетняя дружба. У пары есть двое общих детей.
Мэттью Лиллард
Звезда фильмов «Крик» и «Скуби Ду» бодро стартовал в 90-е, много снимался в нулевые, но в последнее время играет в основном в драматических и криминальных сериалах. Однако в неплохих: ему удалось поработать даже с Дэвидом Линчем в продолжении культового «Твин Пикса».
Никки Рид
Придется потрудиться, чтобы узнать в роковой брюнетке справа ту самую хмурую блондинку Розали Хейл из саги «Сумерки». С тех пор ярких проектов в карьере актрисы не было, но мы верим, что лучшая роль у Никки еще впереди. А пока она активно защищает права животных и работает волонтером в приютах.
Сами Насери
Актер снялся в «Такси» и в 3 продолжениях этого фильма, стал всемирно известным и даже получил премию на Каннском кинофестивале 2006 года за лучшую мужскую роль. Но слава и успех не принесли ему счастья. Из-за его скандального поведения у Сами Насери неоднократно возникали проблемы с законом.
Тем не менее актер продолжает сниматься в кино, в частности, в 2021 году он появился в фильме «Спаситель». А в личной жизни у него все обстоит вполне благополучно: с 2005 года он женат на актрисе Мари Гийяр, которая получила небольшие роли в фильмах «Пятый элемент» и «Пришельцы-2».
Мэтт Леблан
Мэтт получил мировое признание, сыграв Джоуи Триббиани в «Друзьях», а в нулевые решил сделать перерыв в карьере, который слишком затянулся. Громко вернуться не получилось: сначала Леблан стал одним из ведущих Top Gear — известной телепередачи, посвященной автомобилям, затем сыграл в ситкоме. Но мы надеемся, что харизматичного актера еще ждет новая крутая главная роль.
Николлетт Шеридан
Те, кто хоть одним глазком смотрел сериал «Отчаянные домохозяйки», точно запомнили Иди Бритт — агента по недвижимости, которая славилась скандальным нравом и многочисленными романами. Исполнительница этой роли — британская актриса Николлетт Шеридан — немного похожа на свою героиню: в ее жизни были громкие разводы, скандалы, судебные иски. Она много снималась в телесериалах, но решила уйти из профессии, чтобы ухаживать за своей мамой.
Эмма Виклунд
С мамой на 2-м фото.
В фильме «Такси» Эмильен смотрит на красавицу Петру снизу вверх, но на самом деле разница в росте у актеров не так уж велика: если рост у Фредерика Дифенталя 171 см, то у Эммы Виклунд — 177 см.
Эта голубоглазая блондинка родом из Швеции еще до съемок в фильмах сделала отличную карьеру в качестве модели и появилась на нескольких обложках журнала Elle. Сейчас она замужем за шведским журналистом и у пары двое детей.
Дженна Фишер
Дженна прославилась ролью Пэм — секретарши компании по распространению бумаги Dunder Mifflin из сериала «Офис». После выхода последнего эпизода этого шоу актриса снялась в нескольких фильмах, в том числе в драме «Гигантский механический человек», снятой ее мужем Ли Кирком. А сейчас звезда с очаровательной улыбкой является соведущей подкаста Office Ladies и увлечена спасением бездомных животных.
Фредерик Дифенталь
До того как стать актером, сыгравшим обаятельного неумеху-полицейского Эмильена, Фредерик Дифенталь перепробовал разные виды деятельности: был учеником кондитера, изучал архитектуру, парикмахерское искусство и гостиничный бизнес. Актер снялся в 4 частях фильма «Такси», а в последний раз засветился в 2022 году в главной роли во французском криминальном сериале Neige.
Актер был женат, у него есть трое детей. Как любящий папуля он проводит с ними немало времени и не боится показаться смешным, надевая для их удовольствия рожки пчелки Майи.
Лив Тайлер
Мировую известность Тайлер принесли роли Грейс в драме «Армагеддон» и эльфийки Арвен в трилогии «Властелин колец». Среди последних крупных работ актрисы — роль в научно-фантастическом фильме «К звездам», где она снималась вместе с Брэдом Питтом. А нам так хотелось бы видеть Тайлер чаще... В свободное время Лив воспитывает троих детей и занимается благотворительностью.
Джек Глисон
Ирландский актер снялся в роли Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов», а после взял перерыв в карьере, который прервал только ради игры в независимом театре и мини-сериале «Не в своем уме». Немного позитива: Джек недавно женился на своей давней подруге Ройсин О’Махони, устроив скромную церемонию, и, судя по фото, очень счастлив.
Мэдхен Амик
Официантка Шелли из сериала «Твин Пикс» разбила не одно мужское сердце. С тех пор актриса снималась в музыкальных клипах, телесериалах и короткометражных фильмах. В основном Амик посвятила себя семье — воспитанию дочки и сына. Что интересно, дочь Мэдхен по имени Мина Тобиас Амик-Алексис, как две капли воды похожая на красавицу-маму, занялась музыкой и сняла видеоклип, в котором отдала дань уважения проекту «Твин Пикс».
Жан-Кристоф Буве
Жан-Кристоф Буве неслучайно пришел в актерскую профессию: его мать, Полетт Буве, также была известной актрисой. Он снимался во 2-й, 3-й и 4-й частях «Такси», а также сыграл герцога де Шуазёля в фильме 2006 года «Мария-Антуанетта». Буве был членом жюри на 20-м кинофестивале в Белфорте и до сих пор продолжает сниматься, в частности, в 2020 году появился в сериале «Эмили в Париже».
Скотт Мекловиц
Скотт начал свою карьеру в возрасте 22 лет и в одночасье стал знаменитым, поскольку дебютировал в комедии «Евротур». После этого Мекловиц сыграл несколько отличных ролей, а в 2018 году пропал с экранов. Надеемся, что он одумается и вернется в киноиндустрию, ведь ему всего 42 года. Многие известные актеры начинали карьеру гораздо позже.
Кэтрин Зета-Джонс
Шикарная и знаменитая, лауреат различных наград, включая «Оскар», Кэтрин практически перестала сниматься. Иногда она радует фанатов, выбирая только интересные роли. Так, например, в прошлом году она появилась в нескольких эпизодах драматического сериала «Блудный сын». Но мы-то ждем от нее новых ярких главных ролей. Актриса активно занимается благотворительностью и запустила собственную линию товаров для украшения дома.
Хотя некоторые актеры и актрисы пропали с больших экранов, их вклад в кинематограф невозможно недооценить. Они по-прежнему вдохновляют и радуют зрителей по всему миру.