Как сейчас выглядят и чем занимаются 15 актеров и актрис, на которых мы когда-то смотрели с замиранием сердца

Ежегодно на экранах появляются новые актеры и актрисы, которые своими ролями мгновенно завоевывают любовь публики. Но только единицам удается так запомниться зрителю, что спустя несколько лет затишья в карьере о них вспоминают и с нетерпением ждут возвращения. Именно о таких любимчиках пойдет речь в статье.

Марион Котийяр

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Актерская карьера Марион Котийяр началась с работы в театре и небольших ролей в телесериалах. Фильм «Такси» стал для молодой актрисы настоящим прорывом, сделав ее в мгновение знаменитой. После этого Марион перебралась в Голливуд, где стала сниматься в англоязычных фильмах. Это привело ее к невероятному успеху: за один только фильм о жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» (2007) актриса получила премии «Сезар», «Золотой глобус» и «Оскар». Марион не только снимается в фильмах, но и озвучила немало мультфильмов, а также выпустила несколько песен и саундтреков. Любопытно, но женщину, чье красивое лицо украшало более 300 журналов по всему миру, так и не удалось окольцевать ни одному мужчине. А встречается Марион Котийяр с режиссером и актером Гийомом Кане, с которым ее связывает многолетняя дружба. У пары есть двое общих детей.

Мэттью Лиллард

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Звезда фильмов «Крик» и «Скуби Ду» бодро стартовал в 90-е, много снимался в нулевые, но в последнее время играет в основном в драматических и криминальных сериалах. Однако в неплохих: ему удалось поработать даже с Дэвидом Линчем в продолжении культового «Твин Пикса».

Никки Рид

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Придется потрудиться, чтобы узнать в роковой брюнетке справа ту самую хмурую блондинку Розали Хейл из саги «Сумерки». С тех пор ярких проектов в карьере актрисы не было, но мы верим, что лучшая роль у Никки еще впереди. А пока она активно защищает права животных и работает волонтером в приютах.

Сами Насери

Актер снялся в «Такси» и в 3 продолжениях этого фильма, стал всемирно известным и даже получил премию на Каннском кинофестивале 2006 года за лучшую мужскую роль. Но слава и успех не принесли ему счастья. Из-за его скандального поведения у Сами Насери неоднократно возникали проблемы с законом. Тем не менее актер продолжает сниматься в кино, в частности, в 2021 году он появился в фильме «Спаситель». А в личной жизни у него все обстоит вполне благополучно: с 2005 года он женат на актрисе Мари Гийяр, которая получила небольшие роли в фильмах «Пятый элемент» и «Пришельцы-2».

Мэтт Леблан

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Мэтт получил мировое признание, сыграв Джоуи Триббиани в «Друзьях», а в нулевые решил сделать перерыв в карьере, который слишком затянулся. Громко вернуться не получилось: сначала Леблан стал одним из ведущих Top Gear — известной телепередачи, посвященной автомобилям, затем сыграл в ситкоме. Но мы надеемся, что харизматичного актера еще ждет новая крутая главная роль.

Николлетт Шеридан

Те, кто хоть одним глазком смотрел сериал «Отчаянные домохозяйки», точно запомнили Иди Бритт — агента по недвижимости, которая славилась скандальным нравом и многочисленными романами. Исполнительница этой роли — британская актриса Николлетт Шеридан — немного похожа на свою героиню: в ее жизни были громкие разводы, скандалы, судебные иски. Она много снималась в телесериалах, но решила уйти из профессии, чтобы ухаживать за своей мамой.

Эмма Виклунд

С мамой на 2-м фото.

В фильме «Такси» Эмильен смотрит на красавицу Петру снизу вверх, но на самом деле разница в росте у актеров не так уж велика: если рост у Фредерика Дифенталя 171 см, то у Эммы Виклунд — 177 см. Эта голубоглазая блондинка родом из Швеции еще до съемок в фильмах сделала отличную карьеру в качестве модели и появилась на нескольких обложках журнала Elle. Сейчас она замужем за шведским журналистом и у пары двое детей.

Дженна Фишер

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Дженна прославилась ролью Пэм — секретарши компании по распространению бумаги Dunder Mifflin из сериала «Офис». После выхода последнего эпизода этого шоу актриса снялась в нескольких фильмах, в том числе в драме «Гигантский механический человек», снятой ее мужем Ли Кирком. А сейчас звезда с очаровательной улыбкой является соведущей подкаста Office Ladies и увлечена спасением бездомных животных.

Фредерик Дифенталь

До того как стать актером, сыгравшим обаятельного неумеху-полицейского Эмильена, Фредерик Дифенталь перепробовал разные виды деятельности: был учеником кондитера, изучал архитектуру, парикмахерское искусство и гостиничный бизнес. Актер снялся в 4 частях фильма «Такси», а в последний раз засветился в 2022 году в главной роли во французском криминальном сериале Neige. Актер был женат, у него есть трое детей. Как любящий папуля он проводит с ними немало времени и не боится показаться смешным, надевая для их удовольствия рожки пчелки Майи.

Лив Тайлер

Мировую известность Тайлер принесли роли Грейс в драме «Армагеддон» и эльфийки Арвен в трилогии «Властелин колец». Среди последних крупных работ актрисы — роль в научно-фантастическом фильме «К звездам», где она снималась вместе с Брэдом Питтом. А нам так хотелось бы видеть Тайлер чаще... В свободное время Лив воспитывает троих детей и занимается благотворительностью.

Джек Глисон

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Ирландский актер снялся в роли Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов», а после взял перерыв в карьере, который прервал только ради игры в независимом театре и мини-сериале «Не в своем уме». Немного позитива: Джек недавно женился на своей давней подруге Ройсин О’Махони, устроив скромную церемонию, и, судя по фото, очень счастлив.

Мэдхен Амик

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Официантка Шелли из сериала «Твин Пикс» разбила не одно мужское сердце. С тех пор актриса снималась в музыкальных клипах, телесериалах и короткометражных фильмах. В основном Амик посвятила себя семье — воспитанию дочки и сына. Что интересно, дочь Мэдхен по имени Мина Тобиас Амик-Алексис, как две капли воды похожая на красавицу-маму, занялась музыкой и сняла видеоклип, в котором отдала дань уважения проекту «Твин Пикс».

Жан-Кристоф Буве

Жан-Кристоф Буве неслучайно пришел в актерскую профессию: его мать, Полетт Буве, также была известной актрисой. Он снимался во 2-й, 3-й и 4-й частях «Такси», а также сыграл герцога де Шуазёля в фильме 2006 года «Мария-Антуанетта». Буве был членом жюри на 20-м кинофестивале в Белфорте и до сих пор продолжает сниматься, в частности, в 2020 году появился в сериале «Эмили в Париже».

Скотт Мекловиц

Скотт начал свою карьеру в возрасте 22 лет и в одночасье стал знаменитым, поскольку дебютировал в комедии «Евротур». После этого Мекловиц сыграл несколько отличных ролей, а в 2018 году пропал с экранов. Надеемся, что он одумается и вернется в киноиндустрию, ведь ему всего 42 года. Многие известные актеры начинали карьеру гораздо позже.

Кэтрин Зета-Джонс

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Шикарная и знаменитая, лауреат различных наград, включая «Оскар», Кэтрин практически перестала сниматься. Иногда она радует фанатов, выбирая только интересные роли. Так, например, в прошлом году она появилась в нескольких эпизодах драматического сериала «Блудный сын». Но мы-то ждем от нее новых ярких главных ролей. Актриса активно занимается благотворительностью и запустила собственную линию товаров для украшения дома.