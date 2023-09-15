Каким получился бы сериал «Великолепный век», если бы главные роли в нем урвали голливудские звезды

Не секрет, что рейтинговые фильмы и сериалы переснимают в других странах. На главные роли приглашают самых известных актеров и актрис, чтобы привлечь как можно большую аудиторию. А сами звезды не прочь показать талант во всей красе и сыграть известного персонажа по-своему. Мы провели эксперимент и с помощью нейросети узнали, чтобы было бы, если бы «Великолепный век» экранизировали в Голливуде.