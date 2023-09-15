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Каким получился бы сериал «Великолепный век», если бы главные роли в нем урвали голливудские звезды

Кино
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Не секрет, что рейтинговые фильмы и сериалы переснимают в других странах. На главные роли приглашают самых известных актеров и актрис, чтобы привлечь как можно большую аудиторию. А сами звезды не прочь показать талант во всей красе и сыграть известного персонажа по-своему. Мы провели эксперимент и с помощью нейросети узнали, чтобы было бы, если бы «Великолепный век» экранизировали в Голливуде.

Султан Сулейман — Брендан Фрейзер

Хатидже-султан — Дакота Джонсон

Шехзаде Мустафа — Орландо Блум

Фирузе-хатун — Галь Гадот

Махидевран-султан — Анджелина Джоли

Ибрагим-паша — Колин Фаррелл

Нигяр-калфа — Натали Портман

Малкочоглу Бали-бей — Райан Рейнольдс

Михриниса-султан — Кира Найтли

Шехзаде Мехмед — Эндрю Гарфилд

Нурбану-султан — Приянка Чопра

Хафса-султан — Сальма Хайек

Шехзаде Баязид— Дуглас Бут

Михримах-султан — Эмилия Кларк

Шехзаде Джихангир — Тимоти Шаламе

Фатьма-султан — Моника Беллуччи

Шехзаде Селим — Райан Гослинг

Сюмбюль-ага — Роуэн Аткинсон

Хюррем-султан — Эми Адамс

А вот что произошло бы, если компания Дисней взялась делать ремейки любимых мультфильмов нашего детства.

Фото на превью Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions, Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions
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AdMe/Кино/Каким получился бы сериал «Великолепный век», если бы главные роли в нем урвали голливудские звезды
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