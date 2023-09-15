Каким получился бы сериал «Великолепный век», если бы главные роли в нем урвали голливудские звезды
Не секрет, что рейтинговые фильмы и сериалы переснимают в других странах. На главные роли приглашают самых известных актеров и актрис, чтобы привлечь как можно большую аудиторию. А сами звезды не прочь показать талант во всей красе и сыграть известного персонажа по-своему. Мы провели эксперимент и с помощью нейросети узнали, чтобы было бы, если бы «Великолепный век» экранизировали в Голливуде.
Султан Сулейман — Брендан Фрейзер
Хатидже-султан — Дакота Джонсон
Шехзаде Мустафа — Орландо Блум
Фирузе-хатун — Галь Гадот
Махидевран-султан — Анджелина Джоли
Ибрагим-паша — Колин Фаррелл
Нигяр-калфа — Натали Портман
Малкочоглу Бали-бей — Райан Рейнольдс
Михриниса-султан — Кира Найтли
Шехзаде Мехмед — Эндрю Гарфилд
Нурбану-султан — Приянка Чопра
Хафса-султан — Сальма Хайек
Шехзаде Баязид— Дуглас Бут
Михримах-султан — Эмилия Кларк
Шехзаде Джихангир — Тимоти Шаламе
Фатьма-султан — Моника Беллуччи
Шехзаде Селим — Райан Гослинг
Сюмбюль-ага — Роуэн Аткинсон
Хюррем-султан — Эми Адамс
А вот что произошло бы, если компания Дисней взялась делать ремейки любимых мультфильмов нашего детства.
Фото на превью Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions, Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions
AdMe/Кино/Каким получился бы сериал «Великолепный век», если бы главные роли в нем урвали голливудские звезды
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