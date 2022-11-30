Люди назвали 20+ киноштампов, которые вызывают жгучее желание спросить: «Можно немного пореалистичнее?»

Мы любим кино за то, что оно позволяет отвлечься от проблем, поджидающих в реальности. Но иногда волшебный мир иллюзий начинает нас напрягать тем, что уж слишком оторван от действительности. Например, герои фильмов всегда грамотно говорят и пишут, а уж если им приходит письмо, оно так легко открывается, будто его вообще никто не запечатывал. И это еще далеко не все клише, которые раздражают интернет-пользователей.