Люди назвали 20+ киноштампов, которые вызывают жгучее желание спросить: «Можно немного пореалистичнее?»
Мы любим кино за то, что оно позволяет отвлечься от проблем, поджидающих в реальности. Но иногда волшебный мир иллюзий начинает нас напрягать тем, что уж слишком оторван от действительности. Например, герои фильмов всегда грамотно говорят и пишут, а уж если им приходит письмо, оно так легко открывается, будто его вообще никто не запечатывал. И это еще далеко не все клише, которые раздражают интернет-пользователей.
- Когда герои фильмов набирают текст на компьютере или ноутбуке, они никогда не делают опечаток и не ошибаются. И раскладку никогда не путают. И уж конечно, не удаляют половину предложения, чтобы начать печатать заново, из-за того что ткнули не в ту букву. Меня как редактора это очень раздражает.
- Если герою снится, что он целует красивую женщину, значит, на самом деле его лижет домашнее животное. © Unknown author / Reddit
- Люди проводят все свое время в кафе (практически живут там), заказывают еду и смеются днем и ночью, не беспокоясь о работе или любых других повседневных делах. © Abdullah Shiryar / Quora
- Если девушка ссорится с вами в реальной жизни и вы целуете ее, чтобы закрыть рот, она, скорее всего, не оценит. © spoookykid / Reddit
- «Я должен защитить этого человека, поэтому я собираюсь оставить его в полном неведении об опасности, в которой он находится». © Brit_J / Reddit
- В исторических фильмах всегда есть феминистка, которой следовало бы родиться в XXI веке. Ее типичные фразы: «О, Элизабет Александра Виктория, дорогая, почему мы должны носить эти ужасные, угнетающие вещи?» В литературе XIX века часто встречаются похожие персонажи, например Джейн Эйр, Хелен Грэхем, Элизабет Беннет или Джо Марч. Но они продвигают свои прогрессивные идеи, используя язык и идеалы своего, а не нашего времени, и это намного увлекательнее. Для женщины прошлого ее реальность была нормальной. Корсет мог показаться ей неудобными, но она скорее подумала бы «Хочу более удобный корсет», чем «Корсеты — инструмент патриархата, и все женщины должны быть от них свободны». © Rivki / Quora
- Всякий раз, когда люди воспроизводят что-то, будь то аудио-, видеозапись или что-то еще, они всегда могут быстро перемотать вперед или назад до нужного места с идеальной точностью. © Cupelix14 / Reddit
- Их телефон звонит только для того, чтобы продвинуть сюжет вперед. Лично мой мобильник разрывается только из-за мошенников или ботов. © Booner999 / Reddit
- Если девушка, которая нравится главному герою, не отвечает ему взаимностью, он преследует ее до тех пор, пока она наконец не влюбляется в него. В реальной жизни барышня, вероятно, вызвала бы полицию. © Unknown author / Reddit
- Каждое письмо легко открывается путем переворачивания верхнего клапана конверта, как будто оно никогда не было запечатано. Никто никогда не рвет и не разрезает конверт. © Ajit Parkash / Quora
- Плавный, остроумный и хорошо продуманный диалог, в котором персонажи никогда не запинаются, не бормочут и не забывают слова. © mynameipaul / Reddit
- Дурнушки тут же становятся популярными, стоит им только снять очки. © Unknown author / Reddit
- Рядом с многоквартирным домом, рестораном или офисной башней всегда есть парк. Даже на Манхэттене. © Nicola Buzan / Quora
- Хулиганы всегда являются членами школьной спортивной команды (обычно футбольной). Любой старшеклассник, носящий спортивный свитер, будет полным дураком. © Chris Williams / Quora
- Я понимаю, что актеры драматично кружат друг вокруг друга во время разговора, чтобы сделать сцену более динамичной. Но в реальной жизни люди так не делают. Представьте, что вы болтаете со своим приятелем, и он просто начинает кружить вокруг вас посреди разговора. Наверняка вы подумаете: «Куда ты пошел? Что вообще происходит?» © abunchofsquirrels / Reddit
- Меня тошнит от фразы «Я собираю команду людей с особыми способностями». © dakibundo / Reddit
- Почти ни в одном фильме нет штор. Герои просыпаются при ярком солнечном свете в идеально чистых спальнях. © kelsnuggets / Reddit
- Когда влюбленная пара заходит в дом или квартиру, она практически уничтожает все вокруг во время поцелуев. © Ajit Parkash / Quora
- В доме полно детей, но обстановка в первозданном виде. В реальной жизни всегда будет лежать какая-то игрушка или поделка и, скорее всего, мебель будет поломана. © zerbey / Reddit
- Красивая успешная женщина не может привлечь мужчин, потому что она неуклюжая. © FancyStegosaurus / Reddit
- Космонавту жизненно необходимо внутреннее освещение в шлеме, чтобы показывать лицо звезды за миллион долларов каждый раз, когда он или она появляется на экране. © M. Machado / Quora
JMH-Galaxy Contact / agefotostock / East News, © The Martian / Twentieth Century Fox and co-producers
А какие киноклише раздражают вас?
AdMe/Кино/Люди назвали 20+ киноштампов, которые вызывают жгучее желание спросить: «Можно немного пореалистичнее?»
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