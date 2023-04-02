Мы представили, как будут выглядеть персонажи культовых сериалов, если их продолжение снимут уже для наших детей

Есть сериалы, которые запали нам прямо в душу, и мы с удовольствием пересматриваем их, даже несмотря на то что уже знаем сюжеты наизусть. А как порой тяжело расставаться с героями после последнего эпизода. Мы решили пофантазировать о том, как будут выглядеть наши любимые персонажи, если продолжение их историй снимут через много лет. Например, в 2040 году.

Зная любовь сценаристов к непредсказуемым сюжетным поворотам, где персонажи неожиданным образом воскресают, мы решили опередить создателей сериалов и посмотреть, как будут выглядеть в пожилом возрасте даже те герои, которые по идее не должны больше появиться на экранах. Все-таки в придуманных историях все возможно.

Мэдди Перес из «Эйфории»

Кэсси Говард из «Эйфории»

Уэнсдэй Аддамс из «Уэнсдэй»

Ксавье Торп из «Уэнсдэй»

Лариса Уимс из «Уэнсдэй»

Серена ван дер Вудсен из «Сплетницы»

Блэр Уолдорф из «Сплетницы»

Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»

Серсея Ланнистер из «Игры престолов»

Джон Сноу из «Игры престолов»

Рейенира Таргариен из «Дома Дракона»

Дейемон Таргариен из «Дома Дракона»

Рэйчел Паттон из «Белого лотоса»

Харпер из «Белого лотоса»

Таня Маккуойд из «Белого лотоса»

Милагрос Эспосито Ди Карло де Миранда из «Дикого ангела»

Иво Ди Карло Рапалло Миранда из «Дикого ангела»

Бет Хармон из «Хода королевы»

Шерлок Холмс из «Шерлока»

Доктор Ватсон из «Шерлока»

Ирэн Адлер из «Шерлока»

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