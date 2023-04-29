Оказывается, Джулия Робертс «репетировала» роль сбежавшей невесты в реальности и упорхнула с собственной свадьбы

Наверное, многие смотрели фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром «Сбежавшая невеста», где героиня в день свадьбы буквально улизнула из-под венца. Но мало кто знает, что эта история фактически один в один произошла с актрисой и в реальной жизни. Джулия Робертс бросила своего жениха и сбежала с его лучшим другом. Мы решили провести собственное расследование и выяснить, как же там все было на самом деле.

Джулия Робертс и британско-канадский актер Кифер Сазерленд познакомились на съемках фильма «Коматозники» в 1990 году, и сразу же между ними вспыхнул любовный пожар. Роман развивался стремительно, и, недолго думая, влюбленные решили пожениться. Они сразу стали одной из самых блистательных голливудских пар, поклонники просто сходили по ним с ума. Конечно же, известие об их скорой свадьбе моментально стало главной новостью всех таблоидов, и люди замерли в ожидании.

Ralph Dominguez / MediaPunch / Associated Press / East News

Кифер Сазерленд и Джулия Робертс.

Это должно было быть по-настоящему грандиозное мероприятие в стиле голливудской постановки. На торжество планировали пригласить около 150 гостей. Саму свадьбу было решено провести прямо в зале киностудии 20th Century Fox, оформленной в виде сада. Однако церемония так и не состоялась: за 3 дня до нее Робертс разорвала помолвку, а в назначенный день свадьбы укатила в Ирландию с лучшим другом Сазерленда Джейсоном Патриком.

Ralph Dominguez / MediaPunch / Associated Press / East News

Кифер Сазерленд с Джулией Робертс.

Люди строили разные догадки о том, почему это на самом деле произошло. Одни говорили, что всему виной измена Сазерленда, который накануне свадьбы якобы взял и закрутил с танцовщицей. Впрочем, сам актер опроверг эти обвинения в прессе. Другие были уверены, что все случилось из-за внезапного романа, разгоревшегося между Робертс и Патриком.

По слухам, Кифер здорово переживал расставание с Джулией, поговаривают, что он даже назвал ее змеей, которую пригрел на груди, и что потерю лучшего друга он переживает куда сложнее, чем разрыв с ней. Патрик был товарищем Сазерленда долгие годы, они вместе снимались в фильме «Потерянные мальчики», и, конечно, для него это было очень болезненно. Как бы там ни было, отношения Джулии с Джейсоном не имели продолжения, спустя год они расстались.

MK Software / East News

Джейсон Патрик и Джулия Робертс.

С тех драматических событий минуло 30 лет, и несостоявшимся молодоженам сегодня уже больше 50, они оба не раз побывали в браке. Впоследствии Кифер Сазерленд и Джейсон Патрик наладили отношения, они даже работали вместе в 2011 году в бродвейской постановке. А в 2021-м вместе записали подкаст, где прокомментировали их знаменитый любовный треугольник.