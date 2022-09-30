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Посмотрите, как сейчас выглядят 17 актеров, которые подарили нам любимые сердцу фильмы

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За свою карьеру голливудские актеры успевают сняться во множестве фильмов, но, как правило, лишь некоторые из них западают в душу зрителям. Именно по этим ярким ролям мы помним наших кумиров. Но время летит, и фильмография знаменитостей пополняется новыми работами. Давайте же сравним, как известные актеры изменились со времен своих звездных ролей.

Рассел Кроу в фильмах «Гладиатор» и «Тор: Любовь и гром»

East News, Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News

Киану Ривз: «Матрица» и «Матрица: Воскрешение»

© The Matrix / Warner Bros. and co-producers, Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

Мел Гибсон в фильмах «Храброе сердце» и «Отец Стю»

East News, Everett Collection / East News

Пирс Броснан в фильмах «Золотой глаз» и «Русалка и дочь короля»

© GoldenEye / Eon Productions and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News

Микки Рурк в фильмах «Девять с половиной недель» и «Коммандо»

Вэл Килмер в фильмах «Лучший стрелок» и «Топ Ган: Мэверик»

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» и сериале «Роковой патруль»

Крис О’Доннелл в фильме «Запах женщины» и сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес»

Райан Филлипп в фильмах «Жестокие игры» и «Американский убийца»

Антонио Бандерас в фильмах «Отчаянный» и «Месть Банши»

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, © Code Name Banshee / Yale Productions and co-producers

Итан Хоук в фильме «Перед рассветом» и сериале «Лунный рыцарь»

Джаред Лето в фильме «Реквием по мечте» и сериале «Не сработало»

Дензел Вашингтон в фильмах «Тренировочный день» и «Дьявол в деталях»

East News, Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

Эдриен Броуди в фильме «Пианист» и сериале «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Эдвард Нортон в фильмах «Бойцовский клуб» и «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Вуди Харрельсон в фильмах «Народ против Ларри Флинта» и «Треугольник печали»

Леонардо Ди Каприо в фильмах «Титаник» и «Убийцы цветочной луны»

Кто из этих актеров является вашим любимчиком? Какие его роли вы любите больше всего?

Фото на превью The Mummy / Universal Pictures and co-producers, Doom Patrol / DC Comics, The People vs. Larry Flynt / Columbia Pictures and co-producers, Triangle of Sadness / Imperative Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/Посмотрите, как сейчас выглядят 17 актеров, которые подарили нам любимые сердцу фильмы
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