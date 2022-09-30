Посмотрите, как сейчас выглядят 17 актеров, которые подарили нам любимые сердцу фильмы
За свою карьеру голливудские актеры успевают сняться во множестве фильмов, но, как правило, лишь некоторые из них западают в душу зрителям. Именно по этим ярким ролям мы помним наших кумиров. Но время летит, и фильмография знаменитостей пополняется новыми работами. Давайте же сравним, как известные актеры изменились со времен своих звездных ролей.
Рассел Кроу в фильмах «Гладиатор» и «Тор: Любовь и гром»
Киану Ривз: «Матрица» и «Матрица: Воскрешение»
Мел Гибсон в фильмах «Храброе сердце» и «Отец Стю»
Пирс Броснан в фильмах «Золотой глаз» и «Русалка и дочь короля»
Микки Рурк в фильмах «Девять с половиной недель» и «Коммандо»
Вэл Килмер в фильмах «Лучший стрелок» и «Топ Ган: Мэверик»
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» и сериале «Роковой патруль»
Крис О’Доннелл в фильме «Запах женщины» и сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес»
Райан Филлипп в фильмах «Жестокие игры» и «Американский убийца»
Антонио Бандерас в фильмах «Отчаянный» и «Месть Банши»
Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, © Code Name Banshee / Yale Productions and co-producers
Итан Хоук в фильме «Перед рассветом» и сериале «Лунный рыцарь»
Джаред Лето в фильме «Реквием по мечте» и сериале «Не сработало»
Дензел Вашингтон в фильмах «Тренировочный день» и «Дьявол в деталях»
Эдриен Броуди в фильме «Пианист» и сериале «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»
Focus Features / Courtesy Everett Collection / East News, © Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty / Home Box Office (HBO) and co-producers
Эдвард Нортон в фильмах «Бойцовский клуб» и «Достать ножи: Стеклянная луковица»
Вуди Харрельсон в фильмах «Народ против Ларри Флинта» и «Треугольник печали»
Леонардо Ди Каприо в фильмах «Титаник» и «Убийцы цветочной луны»
Кто из этих актеров является вашим любимчиком? Какие его роли вы любите больше всего?
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