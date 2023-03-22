Сальма Хайек сияет в 56 без ботокса и строгих диет благодаря простым секретам красоты

Сальме Хайек Пино 56 лет. Актриса недавно исполнила главную женскую роль в фильме «Супер-Майк: Последний танец». Ее перформанс доказал, что и на шестом десятке можно разбивать сердца красавчикам из разряда Ченнинга Тейтума. Мы решили выведать секрет неугасающей привлекательности мексиканской красотки. Оказалось, что Сальма молодеет год от года благодаря простым, но эффективным привычкам.

Не умывает лицо по утрам

Кажется, что Сальме удалось повернуть время вспять. Сама актриса считает, что все дело в том, что она пропускает утренний ритуал умывания: «Это моя бабушка научила меня никогда не умывать лицо по утрам. В этом нет ничего отвратительного». Звезда говорит, что ночью кожа вырабатывает масла, которые помогают ее лицу выглядеть молодо и свежо. И пусть не все дерматологи согласны с Хайек, похоже, что этот метод в ее случае действительно работает. Знаменитость уточняет, что утром она все же ухаживает за кожей. Порой она ополаскивает лицо розовой водой, а иногда просто наносит крем. И все это только после завтрака.

Использует кокосовое масло вместо средства для снятия макияжа

Хайек частенько находит оригинальное применение продуктам на своей кухне. Так, например, звезда использует кокосовое масло вместо средства для снятия макияжа. К слову, убирать остатки косметики перед сном — золотое правило Сальмы. А для вечернего умывания актриса берет овсяные хлопья. По словам знаменитости, смесь из овсянки, миндального молока и меда делает ее кожу мягкой и нежной.

Добивается эффекта ботокса при помощи крема от ожогов

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Недоброжелатели постоянно спекулируют на тему возможных манипуляций, которые Сальма проводила со своим лицом. Звезда же разводит руками и признается, что никогда не делала уколов красоты: «Я использую средство с тепецкоуитом. В Мексике его применяют при ожогах. Он восстанавливает кожу на все 100 %. Вот почему я не прибегаю к ботоксу, пилингам и филлерам».

Избегает отшелушивания кожи

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Сальма верит, что эксфолиация лица может дать быстрый эффект, но в долгосрочной перспективе такая процедура принесет только вред. Специалисты с Хайек солидарны. Отшелушивание должно проводиться не чаще 1–2 раз в неделю, тогда кожа будет сиять здоровьем. Сальма придерживается этого правила и включает в свой уход масла и сыворотки, безопасные для ежедневного использования.



Принимает кальций и магний для лучшего сна

Хайек считает сон залогом здоровья и красоты и уделяет этой части жизни много внимания. Чтобы спать сладким сном младенца, Сальма выполняет дыхательные упражнения, которым ее научила мама, и принимает пищевые добавки с кальцием и магнием. По словам актрисы, обогащенный этими веществами напиток улучшает качество сна, а кроме того, вы регулярно ходите в туалет.

Спит в тюрбане

Abaca / East News

Голову Сальмы украшает копна густых волос. За роскошной от природы шевелюрой актриса регулярно ухаживает: и днем, и даже ночью. Перед сном она надевает на голову шелковый тюрбан. По словам Хайек, это сохраняет волосы. В ее рутинный уход за волосами входят еженедельная маска и редкое мытье головы. Время от времени Сальма красит волосы для роли или собственной прихоти, а иногда дает им отдых и наслаждается сединой на висках.

Не ходит в зал

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

Актрису можно увидеть танцующей на беговой дорожке или в новом фильме с Ченнингом Тейтумом. А вместо силовых упражнений на тренажерах и со свободными весами Сальма практикует ЛФК и восстановительную йогу. Во время занятий Хайек расслабляет мышцы и концентрируется на отдельных их группах, но без лишнего напряжения. К сознательному фитнесу актрису привела тренер из Лондона. «Это изменило мою жизнь. Раньше меня мучили боли в теле. Такой подход к фитнесу также помог мне справиться со стрессом», — говорит Сальма.

Получает удовольствие от еды

Сальма старается питаться сбалансированно и сторонится всевозможных диет: «Не люблю сидеть на диетах и никогда не могла их придерживаться». Еда в понимании Хайек должна приносить радость и комфорт. Особой любовью у актрисы пользуются соки. У Сальмы даже есть собственная компания по производству очищающих соков. Звезда сама время от времени проводит чистку организма на соках. По словам знаменитости, для нее эта практика сродни медитации. Больше соков Сальма любит разве что жуков. Жареные сверчки, по мнению Хайек, невероятны на вкус.

Медитирует с совой

У Сальмы около 30 животных. Число собак, кошек, попугаев, альпак и лошадей стабильно растет. По словам актрисы, они сами находят ее каким-то чудесным образом. Всем известно, что питомцы так или иначе заставляют нас быть активными. И Сальма Хайек не исключение. Звезда называет выгул собак своей тренировкой, а самих домашних любимцев — тренерами. Если псы помогают Сальме находиться в здоровой физической форме, то домашняя сова по имени Керинг благотворно влияет на ментальное здоровье актрисы: «Вы не поверите, но я медитирую с совой очень часто. Как только я вхожу в состояние глубокой медитации, птица замирает».

Фото на превью Abaca / East News