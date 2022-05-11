Сможете ли вы догадаться, какой известный фильм изображен на детском рисунке?

Кажется, каждый родитель хоть раз в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда его драгоценный ребенок сильно обижался из-за того, что мама или папа совершенно не понимали, что же нарисовало их чадо. Мы советуем бережно хранить все поделки и шедевры ваших детей, ведь когда они станут взрослыми и создадут свою семью, для вас не будет ничего ценнее, чем смотреть вместе с ними толстую папку с их детскими рисунками и отгадывать, что же хотел изобразить на картине ваш юный художник.