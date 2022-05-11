Сможете ли вы догадаться, какой известный фильм изображен на детском рисунке?
Кажется, каждый родитель хоть раз в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда его драгоценный ребенок сильно обижался из-за того, что мама или папа совершенно не понимали, что же нарисовало их чадо. Мы советуем бережно хранить все поделки и шедевры ваших детей, ведь когда они станут взрослыми и создадут свою семью, для вас не будет ничего ценнее, чем смотреть вместе с ними толстую папку с их детскими рисунками и отгадывать, что же хотел изобразить на картине ваш юный художник.
Мы в AdMe.ru попросили детей нарисовать главных героев популярных киносцен. Вышла целая картинная галерея ребусов, которые разгадать без подсказки будет совсем не просто.
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Сразу узнали всех супергероев в лицо?
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Подсказка: Мерил Стрип.
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А вы тоже не сразу узнали Дуэйна Скалу Джонсона?
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Какой фильм вам было труднее всего отгадать?