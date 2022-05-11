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Сможете ли вы догадаться, какой известный фильм изображен на детском рисунке?

2---

Кажется, каждый родитель хоть раз в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда его драгоценный ребенок сильно обижался из-за того, что мама или папа совершенно не понимали, что же нарисовало их чадо. Мы советуем бережно хранить все поделки и шедевры ваших детей, ведь когда они станут взрослыми и создадут свою семью, для вас не будет ничего ценнее, чем смотреть вместе с ними толстую папку с их детскими рисунками и отгадывать, что же хотел изобразить на картине ваш юный художник.

Мы в AdMe.ru попросили детей нарисовать главных героев популярных киносцен. Вышла целая картинная галерея ребусов, которые разгадать без подсказки будет совсем не просто.

1.

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© Image supplied by Capital Pictures / East News

2.

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© PHOTOSHOT / REPORTER / East News

3.

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© Image supplied by Capital Pictures / East News

4.

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© CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Сразу узнали всех супергероев в лицо?

5.

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© 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Подсказка: Мерил Стрип.

6.

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© Image supplied by Capital Pictures / East News

7.

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© Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News

8.

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© face to face / Reporter / East News

9.

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© HBO / Ferrari Press / East News

10.

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© Image supplied by Capital Pictures / East News

11.

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© WARNER BROS. / MOUNTAIN, PETER / Album / East News

12.

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© CAP / RFS / Capital Pictures / East News

А вы тоже не сразу узнали Дуэйна Скалу Джонсона?

13.

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© East News

14.

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© East News

15.

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© East News

16.

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© East News

17.

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© Image supplied by Capital Pictures / East News

18.

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© Image supplied by Capital Pictures / East News

19.

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© New Line Cinema / Courtesy Everett Collection / East News

20.

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© East News

Какой фильм вам было труднее всего отгадать?

2---
AdMe/Кино/Сможете ли вы догадаться, какой известный фильм изображен на детском рисунке?
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