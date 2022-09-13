14 звезд, которые сменили образ и преобразились до неузнаваемости

Со временем многие из нас сильно меняются не только внутренне, но и внешне. Разнообразие образов освежает внешность, и неважно, решились вы на смелую стрижку или косметологические процедуры. После преображения мы не только видим другое отражение в зеркале, но и чувствуем себя особенно, поскольку начинаем новую главу своей жизни.