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14 звезд, которые сменили образ и преобразились до неузнаваемости

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Со временем многие из нас сильно меняются не только внутренне, но и внешне. Разнообразие образов освежает внешность, и неважно, решились вы на смелую стрижку или косметологические процедуры. После преображения мы не только видим другое отражение в зеркале, но и чувствуем себя особенно, поскольку начинаем новую главу своей жизни.

Мы в ADME восхищаемся людьми, которые не боятся радикальных перемен. Сегодня вы увидите, как выглядят некоторые звезды, которые изменились настолько, что лишили своих фанатов дара речи.

Джона Хилл

© John Shearer / WireImage / Getty Images, Invision / Invision / East News

Тейлор Свифт

East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Роуз Макгоуэн

East News, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дэвид Бекхэм

ASSOCIATED PRESS / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Селин Дион

East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Джоуи Кинг

0000554 / Reporter / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Рианна

East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Деми Ловато

John Barrett / PHOTOlink.net / Everett Collection / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джаред Лето

Gregory Pace / BEImages / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Зои Кравиц

Briquet-Hahn / ABACA / East News, Invision / Invision / East News

Келли Осборн

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Зак Эфрон

0000584 / Reporter / East News, JA / Everett Collection / East News

Ариана Гранде

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Кэти Перри

AP Images / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

А вы часто экспериментируете со своей внешностью?

Фото на превью John Shearer / WireImage / Getty Images, Invision / Invision / East News
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AdMe/Музыка/14 звезд, которые сменили образ и преобразились до неузнаваемости
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