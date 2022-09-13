14 звезд, которые сменили образ и преобразились до неузнаваемости
Со временем многие из нас сильно меняются не только внутренне, но и внешне. Разнообразие образов освежает внешность, и неважно, решились вы на смелую стрижку или косметологические процедуры. После преображения мы не только видим другое отражение в зеркале, но и чувствуем себя особенно, поскольку начинаем новую главу своей жизни.
Мы в ADME восхищаемся людьми, которые не боятся радикальных перемен. Сегодня вы увидите, как выглядят некоторые звезды, которые изменились настолько, что лишили своих фанатов дара речи.
Джона Хилл
Тейлор Свифт
Роуз Макгоуэн
Дэвид Бекхэм
Селин Дион
Джоуи Кинг
Рианна
Деми Ловато
Джаред Лето
Зои Кравиц
Келли Осборн
Зак Эфрон
Ариана Гранде
Кэти Перри
А вы часто экспериментируете со своей внешностью?
Фото на превью John Shearer / WireImage / Getty Images, Invision / Invision / East News
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