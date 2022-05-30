20 знаменитостей, которые отрастили усы и добавили 100 очков к привлекательности
Говорят, когда женщины хотят начать жизнь с чистого листа, они решаются на короткую стрижку. И в этом есть некая логика: волосы своего рода хранители информации, поэтому скинуть груз прошлых лет подобным образом — неплохая идея. Но, кажется, теперь мы поняли, что в таких случаях делают мужчины: они отращивают усы. Согласитесь, ничто так кардинально не меняет образ, как растительность над губой.
Мы в ADME задались целью узнать, кто из селебрити мужского пола в разные годы примерял себе усы и кого они сделали еще привлекательнее.
Генри Кавилл
Адам Левин
Крис Эванс
Джастин Бибер
Роберт Дауни — младший
Брэд Питт
Майло Вентимилья
Брайан Крэнстон
Джуд Лоу
Лев Шрайбер
Джеймс Франко
Том Селлек
Майкл Шин
Том Хэнкс
Дэниел Крейг
Жан Дюжарден
Саша Барон Коэн
Педро Паскаль
Идрис Эльба
Колин Фаррелл
Кого из этих мужчин, на ваш взгляд, усы красят больше всех?
Фото на превью Arthur Mola / Invision / AP / East News, Grosby Group / East News
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