20 знаменитостей, которые отрастили усы и добавили 100 очков к привлекательности

Говорят, когда женщины хотят начать жизнь с чистого листа, они решаются на короткую стрижку. И в этом есть некая логика: волосы своего рода хранители информации, поэтому скинуть груз прошлых лет подобным образом — неплохая идея. Но, кажется, теперь мы поняли, что в таких случаях делают мужчины: они отращивают усы. Согласитесь, ничто так кардинально не меняет образ, как растительность над губой.