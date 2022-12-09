14 фактов из жизни акушеров-гинекологов, после которых ваша работа покажется проще пареной репы

Работа акушера-гинеколога сопряжена со многими сложностями и большой ответственностью. Ночью поспать на смене им удается редко, ведь в большинстве случаев женщины рожают именно в это время суток. Вот еще несколько нетривиальных фактов о работе врача — акушера-гинеколога и о том, что им приходится терпеть на своей работе.

Врачей не волнует эстетика

Многие женщины, перед тем как отправиться к гинекологу, тщательно избавляются от волос. На самом деле врача не волнует эстетика тела. Он обращает внимание на цвет, однородность тканей, а также на то, нет ли на коже раздражений и воспалений. Сложно сосчитать, сколько раз женщины извинялись передо мной за то, что не сходили на восковую эпиляцию.

Не все гинекологи любят, когда на родах присутствуют доулы

Доула — обученная компаньонка, которая во время родов оказывает женщине эмоциональную поддержку. В отличие от акушеров, она не вмешивается в медицинскую сторону вопроса, а сконцентрирована на общении с роженицей. Некоторые акушеры не в восторге от доул, хотя ассоциация акушеров и гинекологов, напротив, считает присутствие на родах помощницы дополнительным плюсом.

Употребление плаценты — бесполезная и даже опасная практика

В последние годы все популярнее стало употребление плаценты. Якобы она содержит множество полезных веществ, необходимых только что родившей женщине. Но врачи-гинекологи с таким мнением не согласны. В плаценте могут содержаться вредные бактерии. Нет научных фактов, доказывающих, что употребление плаценты может быть полезно для организма. Напротив, употребление эстрогена в послеродовой период может негативно повлиять на лактацию и в теории стать причиной образования тромбов.

Акушеры очень много работают

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Акушеры-гинекологи много работают. Некоторых из них могут вызвать на роды в любое время дня и ночи, поэтому полностью расслабиться невозможно. Друзья дали телефон классного доктора. Мужик проработал больше 10 лет, летал на вертолете, принимал роды в отдаленных деревнях. Созвонились с ним, и на следующий день привез жену к нему в больницу знакомиться, рожать по плану было через неделю. Этим же вечером в пятницу воды и отошли. Везу жену в больницу, набираю доктора, а он уже дома отмечает что-то и отдыхает. Посоветовал выпить ему побольше кофе. Все прошло отлично. © chizick77 / Pikabu

В родильном зале постоянно жарко

В родильном зале очень жарко. Дело в том, что температура должна быть комфортной для новорожденного ребенка и составлять около 25–26 °C. Поэтому врачам в буквальном и переносном смысле приходится попотеть.

Пациентки считают мужчин-акушеров понимающими и терпеливыми

По статистике, только 14 % всех акушеров-гинекологов — мужчины. Многие женщины предпочитают обращаться именно к ним. Связано это с различными причинами. Кто-то считает, что мужчины лучше умеют слушать и более терпеливы, а еще многие пациентки отмечают, что мужчины меньше отмахиваются от их опасений и нередко тратят много времени, чтобы разъяснить диагноз.

Большинство родов приходится на вечер, ночь и нерабочие дни

По статистике, чаще всего роды начинаются именно ночью. Связано это с эволюцией. Днем наши предки были заняты охотой и собирательством, а вечером собирались вместе, чтобы отдохнуть. Таким образом, вероятнее всего, рожать ночью было безопаснее. Также на роды ночью влияет мелатонин, который, в свою очередь, увеличивает количество гормона окситоцина — он влияет на сокращение матки. Действительно так. Недавно с женой на 9-м месяце беременности планов на выходные настроили, легли спать. Будит меня посреди ночи: «Собирайся, поехали». Я спросонья думаю: куда? Вроде никуда не собирались. © Hyrus / Pikabu

Подруга моей тети — платный акушер-гинеколог. Пациентки, будущие мамочки, звонят ей в любое время суток по любому вопросу. Так вот, гостила она как-то у нас на даче. Ранним утром раздается звонок, и женщина в истерике заявляет, что чувствует, как ребенок внутри нее копает лопаткой. Оказалось, что никакие убеждения и доводы, что такого быть не может, с этой дамочкой не работали. Пришлось тетиной подруге ехать за сотню километров в город, чтобы сделать УЗИ и успокоить сумасшедшую маманю. © Подслушано / Ideer

Гинекологи частенько попадают в забавные ситуации

99 % времени акушеры находятся среди счастливых людей. Они получают море положительных эмоций и порой попадают в забавные ситуации. Моя двоюродная сестра работает акушером-гинекологом почти 40 лет. Была летом у нас в гостях. Пузо я отъел знатное, и она не могла удержаться, чтобы не похлопать. Только при отъезде, хлопнув меня по животу в очередной раз, сказала: «Все время, что была в гостях, думала, что с твоим пузом что-то не так. Постоянно было ощущение некоторой неправильности. И только сейчас поняла: я хлопаю по животу, а пяточкой никто не отвечает!» © DedX5 / Pikabu

Им нравится сообщать людям о том, что у них будут близнецы

Акушеры-гинекологи испытывают особое удовлетворение, когда на УЗИ выясняется, что у будущих родителей родятся близнецы. Врач рассказала, что для будущих родителей это всегда шок. «Однажды женщина кричала так громко, что ко мне в кабинет буквально слетелось все здание. Иногда они мне не верят, порой смеются, а еще часто попросту теряют дар речи», — поделилась акушер-гинеколог.



Роды в фильмах сильно отличаются от родов в реальности

Роды в кино сильно отличаются от родов в реальной жизни. На экране все происходит буквально за минуты, тогда как в жизни между первыми схватками и родами может пройти несколько часов. В фильмах в палату пускают всех подряд. Также, например, в кино воды у женщин часто отходят посреди дня и затапливают весь пол в супермаркете. На самом деле отхождение околоплодных вод чаще происходит ночью. И редко когда они способы затопить что-либо.

Многое в работе может раздражать

Помимо множества положительных моментов в жизни любых врачей, в том числе гинекологов, иногда случаются происшествия, на основе которых можно фильмы снимать. Вот некоторые истории, рассказанные акушерами-гинекологами. Я акушер-гинеколог. После работы валяемся с мужем в кровати, вдруг приходит фото от пациентки. Открыла, муж чуть с кровати не свалился. Оказалось, она отправила мне снимок послеродовой. И вопрос: «Посмотрите, у меня все нормально?» После этого закрыла аккаунт от посторонних. © Подслушано / Ideer

Муж — акушер-гинеколог. Забеременела, муж сказал, что роды будет принимать он. Настал день икс, приехали в роддом. Когда начались потуги, муж сосредоточился на своей работе, но стоило появиться головке, как новоиспеченный отец и врач с многолетним стажем работы выкинул фортель и упал в обморок. © Подслушано / Ideer

Партнерские роды не всегда идеальный вариант

Здорово, когда рядом с женщиной в тяжелый момент есть человек, готовый ее поддержать. Это относится и к родам. Партнерские роды из года в год становятся все более популярными. Но не все врачи считают это хорошей идеей. Муж на родах может отвлекать женщину. Присутствие партнера может способствовать выбросу адреналина, что делает роженицу более напряженной и замедляет процесс выработки окситоцина, который, в свою очередь, важен для родов.