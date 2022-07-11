20+ мужчин, которым нет дела до всех этих стереотипов

В современном мире принято считать, что мужчина в свободное время ковыряется где-то в гараже с железками, смотрит телевизор, лежа на диване, или лихо проводит досуг с друзьями. Однако это не более чем клише. Иногда, например при воспитании ребенка, обстоятельства просто не позволяют разделять занятия по гендерному признаку.

Мы в ADME всегда с большим уважением относимся к мужчинам, которые не идут на поводу у стереотипов, а занимаются любимым делом и выглядят героями.

«Работаю в учреждении для трудных девочек-подростков. Они хотели накрасить мне ногти. Я согласился»

«Когда я лежал в больнице, дочка передала мне раскраску с принцессой и я повесил этот рисунок над кроватью. Вся палата ржала, а мне плевать!»

«Связал жене кардиган. Потребовалось 2 мотка пряжи и крючок 5 мм»

«День ноготочков с дочерью. Настоятельно рекомендую»

«Сшито своими руками: рубашка, брюки, жилет, нагрудный платок, а также платье моей жены»

«У меня растет дочь, поэтому я всегда шикарен»

«Дочка 5 лет сделала браслет и сказала, чтобы папа носил на работу. Работаю на шахте, инженерно-технический работник, 30 лет. Никто даже рот не открывает, чтобы прикольнуться»

«Мужчины тоже вяжут⁠⁠. Да-да, это так»

«Мой муж не идеален. Но как же классно он моет детские бутылочки»

«Супруг пытался покрасить мне волосы. Я думаю, что у него реально получилось неплохо для первого раза»

Выглядит чудесно. Тебе с ним чертовски повезло! © AnneShurely / Reddit

«Забыла про месячные, а прокладок не было. Муж вырезал самодельную из подгузника»

«Просто на заметку мужчинам: убедитесь, что вы понимаете, во что ввязываетесь, прежде чем дочь будет использовать акрил. Ха-ха»

«Научила мужа вязать крючком. Быстро он освоился»

«Жена угорает уже пару часов. Я взрослый самодостаточный мужик, поэтому мной был куплен набор резиновых утят»

«Сегодня я научился заплетать косички и горжусь этим»

«Просто несколько носочков, которые я сделал нам с женой»

«Дочке нравится, когда я ношу с ней бантик на волосах»

«Вяжу детское одеяло, пока жена рядом готовится рожать»

«Муж самостоятельно оформил этот домик во дворе для нашей годовалой дочери»

«Папа растил меня один. Мне скоро 26, а я до сих пор дарю ему подарки с открыткой и подписью, что он мама, о которой можно мечтать»

«У жены начались роды на пару недель раньше, но у меня все было схвачено. Теперь стараюсь сделать как можно больше детских шапочек, чтобы передать их в больницу»