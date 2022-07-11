20+ мужчин, которым нет дела до всех этих стереотипов
В современном мире принято считать, что мужчина в свободное время ковыряется где-то в гараже с железками, смотрит телевизор, лежа на диване, или лихо проводит досуг с друзьями. Однако это не более чем клише. Иногда, например при воспитании ребенка, обстоятельства просто не позволяют разделять занятия по гендерному признаку.
Мы в ADME всегда с большим уважением относимся к мужчинам, которые не идут на поводу у стереотипов, а занимаются любимым делом и выглядят героями.
«Работаю в учреждении для трудных девочек-подростков. Они хотели накрасить мне ногти. Я согласился»
«Когда я лежал в больнице, дочка передала мне раскраску с принцессой и я повесил этот рисунок над кроватью. Вся палата ржала, а мне плевать!»
«Связал жене кардиган. Потребовалось 2 мотка пряжи и крючок 5 мм»
«День ноготочков с дочерью. Настоятельно рекомендую»
«Сшито своими руками: рубашка, брюки, жилет, нагрудный платок, а также платье моей жены»
«У меня растет дочь, поэтому я всегда шикарен»
«Дочка 5 лет сделала браслет и сказала, чтобы папа носил на работу. Работаю на шахте, инженерно-технический работник, 30 лет. Никто даже рот не открывает, чтобы прикольнуться»
«Мужчины тоже вяжут. Да-да, это так»
«Мой муж не идеален. Но как же классно он моет детские бутылочки»
«Супруг пытался покрасить мне волосы. Я думаю, что у него реально получилось неплохо для первого раза»
- Выглядит чудесно. Тебе с ним чертовски повезло! © AnneShurely / Reddit
«Забыла про месячные, а прокладок не было. Муж вырезал самодельную из подгузника»
«Просто на заметку мужчинам: убедитесь, что вы понимаете, во что ввязываетесь, прежде чем дочь будет использовать акрил. Ха-ха»
«Научила мужа вязать крючком. Быстро он освоился»
«Жена угорает уже пару часов. Я взрослый самодостаточный мужик, поэтому мной был куплен набор резиновых утят»
«Сегодня я научился заплетать косички и горжусь этим»
«Просто несколько носочков, которые я сделал нам с женой»
«Дочке нравится, когда я ношу с ней бантик на волосах»
«Вяжу детское одеяло, пока жена рядом готовится рожать»
«Муж самостоятельно оформил этот домик во дворе для нашей годовалой дочери»
«Папа растил меня один. Мне скоро 26, а я до сих пор дарю ему подарки с открыткой и подписью, что он мама, о которой можно мечтать»
«У жены начались роды на пару недель раньше, но у меня все было схвачено. Теперь стараюсь сделать как можно больше детских шапочек, чтобы передать их в больницу»
А как вы считаете, должен ли мужчина быть всегда суровым и брутальным или сила мужчины в его же маленьких слабостях?
Фото на превью alapoubelle888 / Reddit
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