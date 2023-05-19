10+ кулинаров рассказали, что добавляют в свои блюда, чтобы получилось отменное лакомство

Приготовление еды для некоторых — истинное искусство, которое требует мастерства и творческого подхода. Есть люди, которые увлекаются кулинарией настолько, что создание вкусных и оригинальных кушаний становится для них настоящим хобби. И одним из ключевых моментов при этом является использование секретных ингредиентов, которые помогают вывести вкус блюд на новый уровень.

Сливочное масло

Жиры представляют собой важный компонент при готовке. Они добавляют вкус и насыщенность блюду. Многие люди предпочитают использовать сливочное масло в качестве основного источника жиров. Эксперты утверждают, что умеренное употребление такого масла не является вредным, особенно если чередовать его использование с оливковым. О, характерная черта французской кухни! © BigCommieMachine / Reddit

Если вы готовите стейки, то добавьте в сковороду кусочек сливочного масла. Вкуснятина! © IllIIIlIllIlIIlIllI / Reddit

Лимонный сок

Мы довольно редко добавляем лимонный сок в блюда. Например, иногда поливаем им запеченную рыбу, но на этом все. Однако его роль в кулинарии намного шире. Лимон является не менее важным компонентом, чем соль. Он добавляет блюдам тот особенный вкус, которого так часто не хватает. Кроме того, лимонный сок способен снизить жирность и тяжесть еды. Я добавляю лимонный сок во все блюда, но они не приобретают вкус лимона. Кислота лишь подчеркивает вкус, подобно соли. Мои друзья говорят, что у меня получается самое вкусное картофельное пюре благодаря лимонному соку. © Fobeedo / Reddit

Действительно, лимонный сок можно использовать, если блюдо получилось слишком острым. © harrypotterfan04 / Reddit

Копченая паприка

Эта специя похожа на сладкую паприку, но с прекрасным дымным ароматом. Ее можно использовать везде: в мясе, картофеле, гуляше, даже в яичнице, если вы любите копченый вкус. Однако с ней нужно быть осторожным, так как можно переборщить. Если вы раньше не использовали эту специю, начните добавлять всего пару щепоток.

Мне нравится добавлять паприку к растительным белкам. Обычно они довольно пресные, и, чтобы они приобрели нужный вкус, их нужно «погружать» в специи. Однако паприка действительно творит чудеса, например с соевыми продуктами. © DrAgonit3 / Reddit

Если смешать эту приправу с майонезом, то получится идеальный «копченый» майонез, который прекрасно подходит для бутербродов. © ProspectOne / Reddit

Кунжутное масло

Кунжутное масло — не только источник полезных веществ, но и отличный способ добавить экзотический вкус азиатской кухни в любое блюдо. В большинстве рецептов необходимо использовать именно жареное кунжутное масло, которое отличается более насыщенным ароматом и вкусом. Маринады становятся еще более вкусными с этой добавкой. © kumquatkilla1 / Reddit

И даже салат станет вкуснее. © flipfloptshirt / Reddit

Рыбный соус

Удивительно, но рыбный соус не имеет настоящего вкуса рыбы. Он очень универсален и может быть использован в любом блюде: как маринад, при жарке, в супах и жарком, или в качестве заправки для салатов. Рыбный соус придает блюдам остроту и добавляет тот самый вкус умами. Вот интересно, я не люблю рыбу и морепродукты, но при этом обожаю рыбные соусы. Я не знаю, как это происходит, но эта магия работает! © Byzantine-alchemist / Reddit

Однажды я попробовал приготовить жареный рис «как в ресторане». И вот что удивительно: я обнаружил, что в основном это достигается благодаря добавлению рыбного соуса. © Surullian / Reddit

Корица

Все знают, что корица необходима для создания идеальной выпечки — булочек, тортов и других сладостей. Но этот прекрасный продукт можно использовать не только в сладких блюдах — добавление корицы к мясу и птице также придаст им незабываемый вкус. Чтобы придать новый вкус красному мясу, можно добавить всего немного корицы в фарш или непосредственно на мясо перед жаркой или запеканием. Мясо станет невероятно ароматным благодаря многогранным ноткам корицы. © QuashItRealGood / Reddit

Фенхель

Анисовая нотка во вкусе фенхеля может нравиться не всем. Тем не менее есть определенные продукты, которые становятся по-настоящему вкусными благодаря этому растению, например морепродукты. Если готовлю блюда с помидорами, я никогда не могу обойтись без фенхеля. Неважно, это будут семена или свежий фенхель: они прекрасно сочетаются вместе и придают блюду уникальный вкус. © P0ster_Nutbag / Reddit

Коричневый сахар

Подобно корице, этот продукт может быть полезен не только для сладостей и выпечки. Он добавляет необходимую нотку сладости в соусы, маринады и даже в бекон. Его использование может дать изумительную корочку при запекании мяса в духовке или облагородить жареные овощи, например. Немного коричневого сахара в сложных блюдах может придать им интересный вкус, который понравится вашим гостям. © sedimentary-j / Reddit

Знакомые часто просят меня поделиться, как мне удается готовить такие вкусные блюда. Я не рассказываю им, но главный секрет — это сахар. © nutcracker_78 / Reddit

Кленовый сироп

Кленовый сироп — не только вкусный, но и полезный продукт. Он содержит антиоксиданты и легко усваивается организмом в отличие от других сладких добавок. Конечно, многие знают про классические блинчики с кленовым сиропом, но этот ингредиент также отлично подходит для приготовления мясных и овощных блюд. Даже немного кленового сиропа может придать свинине необычайный вкус, особенно если это качественный продукт, богатый ароматом. © TheRaccoonDetective / Reddit

Лук-шалот

Шалот — это отличный выбор для тех, кто не любит резкий вкус и запах обычного лука. Его мягкий и нежный вкус делает его идеальным для добавления в салаты в сыром виде. Кроме того, вы можете использовать его в маринадах, карамелизовать или обжаривать так же, как и обычный лук. Лук-шалот — идеальный компаньон для яиц. © kategoad / Reddit

Он сочетает в себе вкусы и ароматы как лука, так и чеснока. © Positive_Parking_954 / Reddit

Я заменил обычный лук на лук-шалот в большинстве моих блюд. © iiamthepalmtree / Reddit