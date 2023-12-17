18 человек рассказали, что едят на Новый год. И не всем эти блюда придутся по вкусу

Одни из нас уже в конце ноября начинают планировать, что поставят на новогодний стол, а другие не готовы делать больше пары салатов и одного вида горячего. А мы верим, что любой подход к празднику заслуживает уважения, лишь бы всем было удобно и вкусно. Кстати, иногда даже на почве обычной лени рождаются милые семейные традиции. Например, отмечать Новый год с пиццей и в пижамах.