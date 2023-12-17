18 человек рассказали, что едят на Новый год. И не всем эти блюда придутся по вкусу
Одни из нас уже в конце ноября начинают планировать, что поставят на новогодний стол, а другие не готовы делать больше пары салатов и одного вида горячего. А мы верим, что любой подход к празднику заслуживает уважения, лишь бы всем было удобно и вкусно. Кстати, иногда даже на почве обычной лени рождаются милые семейные традиции. Например, отмечать Новый год с пиццей и в пижамах.
- Каждый год 31 декабря мы вешаем на новогоднюю елку докторскую колбасу. Прямо целым батоном. Семейная традиция, и кот заодно счастлив. А началось все с того, что тридцать лет назад мой семилетний брат написал Дедушке Морозу записку: «Хочу палку докторской колбасы». С продуктами тогда было туго, но мама как-то нашла ее 31 декабря. Не знаю даже, как она это провернула. Утром ребенок радовался колбасе сильнее, чем новым машинкам. © Подслушано / Ideer
- Моя польская бабушка ровно в полночь всегда ела соленую селедку с огурцами. К сожалению, я эту новогоднюю традицию не продолжил. © jay_emdee / Reddit
- У нашей семьи есть нетипичное новогоднее блюдо — сырный пирог типа болгарской баницы. Тесто покупное слоеное. Внутри творог, несколько видов сыра, болгарский перец без шкурки, укроп и чуть-чуть чеснока. Лучше гранулированный, чтобы сильно не пахло. Пирог можно сделать заранее, положить в форму и заморозить. Вечером 30 декабря его надо переложить из морозилки в холодильник, перед выпеканием на пару часов поставить в тепло, а потом сунуть в духовку. © G.Elena / Pikabu
- Моя мама всегда покупала кусок сыра бри, заворачивала его в сдобное тесто и запекала. Затем она брала немного джема, обычно абрикосового, разбавляла его небольшим количеством воды и использовала как глазурь. У нас теперь без этого блюда ни один Новый год не обходится. © FormidableFreya / Reddit
- У нас в семье есть традиция вешать на елку конфеты. Когда я была маленькая, мы покупали развесные конфеты без обертки и сами делали для них фантики из различных материалов. Получалось красиво и празднично. Однажды я решила сделать сюрприз родителям и сама нашла бумажки, завернула в них конфеты и повесила на елку. Правда, в 5 лет я плохо знала, как выглядят все номиналы денежных купюр, и что в столе у папы рыться нехорошо. Зато елка была не только красивая, но и дорогая. © Подслушано / Ideer
- По нашей семейной традиции на новогоднем столе должно быть не меньше 12 блюд, пусть даже самых простых. Бутерброды, маслины и фрукты тоже считаются. Жена воспринимает это без энтузиазма, но я всегда готовлю недостающие блюда сам. Например, делаю салат с крабовыми палочками или салат из свеклы с орехами и черносливом. © kibrid / Pikabu
- Мы обычно за некоторое время до Нового года собираемся всей семьей и коллективно лепим пельмени с мясом, с капустой и грибами, с квашеной капустой и творогом. Еще дедушка варит холодец. А еще у нас есть новогодний торт-десерт в миске, но я вам про него подробно не расскажу, это семейный секрет. © user4848625 / Pikabu
- Мой друг-иностранец приехал к нам отмечать Новый год и выпал в осадок. Во-первых, моя мама не давала ему поесть, приговаривая: «Это на Новый год». Во-вторых, он увидел много странных блюд. А утром 1 января я застала его за попыткой разогреть окрошку. Он искренне удивлялся, почему мы в праздник ели холодный суп. © Подслушано / Ideer
- В Великобритании обычно на стол подают все, что сохранилось в холодильнике с Рождества. Колбаски, коктейльные сосиски, сыр и паштет — все это раскладывается в виде шведского стола, с которого можно подъедать закуски в течение всего вечера. Однако в этом году мы с невестой решили нарушить эту традицию и приготовили шотландский пирог, морковное пюре и шпинат. © autumnlight01 / Reddit
- Канун Нового года я провел со своей семьей в доме сестры. Мы приготовили жаркое из свиной рульки и бедра. Это популярное новогоднее блюдо в Венгрии. Взяли 4,5 кг мяса, запекали его 4 часа и потом смазали сверху медом. Из гарниров у нас был картофельный салат и картофельное пюре с луком. А те, кому это блюдо не понравилось, могли наесться голубцами из большой миски. © Jacob Gibbs / Quora
- Когда я была маленькой, мои родители ставили на середину стола огромное блюдо с креветками. У каждого из нас были свои тарелки и блюдечки с соусом. А еще к празднику всегда доставали модные тарелки и стеклянную посуду. Я даже не помню, были ли там гарниры, уверена, что без них не обходилось. Но вот то, что можно было объесться креветками — это точно. © Melissa Hoy / Quora
- В этом году хочу выставить на стол селедку под шубой и треугольники из лаваша с соленым творогом, зеленью и чесноком. Редко их готовлю, но нежно люблю. Оливье делать побаиваюсь, чтобы не получилось как в прошлом году, когда я случайно настрогала его 6 литров на двоих. © SwetyKitty / Pikabu
- Ввела семейную традицию праздновать Новый год в пижамах. А чтобы избежать готовки и обжираловки, заказала пиццу. В итоге в прошлом году мои родители, которым за 50, скакали по дому в пижамах, на столе стояла вкусная пицца, мама была отдохнувшая, и все счастливы. © Подслушано / Ideer
- Родители часто на Новый год делали шашлык. Мы вокруг играли в снежки, а потом грелись у мангала. Приготовленное мясо заворачивалось в фольгу, чтобы подольше тепло сохранить. Мы теперь тоже иногда жарим шашлыки на праздник. © Milka Schoko / ADME
- Мы придерживаемся старого немецкого обычая и едим свинину, квашеную капусту и картофельное пюре. Вкусно получается. А вот курицу по нашим традициям на стол подавать нельзя — это к невезению. © Scrubsandbones / Reddit
- На Новый год вручили от профсоюза подарок — сундучок с конфетами. Пришла домой, высыпала содержимое на стол и на автомате стала раскладывать сладости в два пакета — себе и мужу. Просто в семье нас, детей, было четверо, и мы в канун Нового года садились в кружок, ссыпали все наши сладкие подарки в одну кучу и делили, чтобы у всех было поровну. А «непарные» сладости отдавали родителям. Вот уж не думала, что такая мелочь поможет обрести то самое потерянное новогоднее настроение. © Подслушано / Ideer
- В латиноамериканских странах мы съедаем 12 виноградин, когда часы приближаются к полночи. Это на удачу. А в остальном на нашем праздничном столе стоят те же блюда, что и на Рождество. © Joel Bustamante / Quora
- Я делаю два салата, которые нравятся именно мне, потом горячее и непременно торт. Украшаю стол мелкими печенюшками, зефирками и мармеладками, которые всегда есть в продаже. А как дочь подросла, так у нас на столе появилось ее коронное блюдо — маффины.
Все легко, расслабленно. Единственно, что бесит перед праздником — толпы народа в магазинах. © Svetlana Svetlana / ADME
Бонус: рецепт канапе с селедкой
- Я к селедке отношусь спокойно, а вот муж ее очень любит. Поэтому на праздники мы точно что-нибудь с этой рыбой приготовим. Вот мои любимые канапешки. Вкусного праздника!
Берем обычный хлеб, вырезаем из него кружочки. Свежий огурец тоже режем кружочками. Важно, чтобы они были примерно одного размера с хлебными. Теперь каждую хлебную заготовку смазываем горчицей, а после нее — сливочным сыром.
Выкладываем наши заготовки на красивое блюдо. И теперь собираем канапе: кладем на хлеб огурец, затем — селедку и в конце — половинку маслины без косточки. Скрепляем шпажкой. Можно еще украсить листиком петрушки. © julia.persik / Pikabu
Возможно, кто-то из нас будет отмечать Новый год не дома, а в кафе или ресторане. Но в этом случае не помешает разок наведаться в это заведение и выяснить, чем там кормят гостей. А то случится конфуз как у героев нашей статьи, которые пришли поесть в дорогущее место, где глаза округлились не только от цен.
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