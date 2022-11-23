Мы разобрались, какие продукты перед приготовлением нужно мыть, а какие — не стоит

Бытует мнение, что на кухне важно поддерживать идеальный порядок: посуда должна быть чисто вымыта, а овощи и фрукты в холодильнике — рассортированы по размеру. На самом деле некоторые продукты, в том числе овощи, мыть не нужно и даже, наоборот, вредно. Мы решили разобраться, что именно лучше промывать и замачивать, а что стоит оставлять как есть. А в бонусе расскажем, почему банки с напитками перед употреблением также необходимо мыть.

Яйца не моем

Яйца необходимо мыть непосредственно перед приготовлением. А сразу после покупки, если вы собираетесь использовать их позже, мыть не стоит. Даже если они приобретены не в супермаркете, а у фермеров. В первую очередь потому, что в таком виде они дольше хранятся. Немытые яйца можно хранить при комнатной температуре несколько недель, а вот вымытые нужно сразу убрать в холодильник. Совет: Яйца можно хранить дольше, если замариновать. В таком виде они могут лежать в холодильнике около 4 месяцев.

Сырое мясо не моем

Мамы и бабушки учили нас мыть мясо. Дело в том, что в те времена мясо, как правило, покупали с рук или заготавливали сами. А значит, на поверхность могли попадать грязь, песок и трава. Сейчас же мясо мы покупаем в супермаркетах и на специализированных фермах, где строго следуют нормам. А птицу, свинину и говядину, продающиеся в супермаркете, и вовсе моют прямо на фабрике при обработке. Мыть мясо не стоит также и потому, что бактерии, живущие на поверхности сырого продукта, могут разлететься по раковине и кухонной столешнице, а затем попасть в уже готовую еду, тогда как при приготовлении все потенциально вредные бактерии погибают. Совет: Тщательно очищайте доску и ножи после разделки мяса.

Репчатый лук не моем

Мякоть лука покрыта шелухой, поэтому нет необходимости его мыть. Однако, если на овоще есть земля и грязь, лучше его все-таки сполоснуть. Причем делать это лучше под проточной водой, но без мыла. Совет: Чеснок тоже мыть не нужно.

Грибы не моем

Мало кто знает, что грибы перед приготовлением мыть не следует. Если на них попадет слишком много жидкости, они просто развалятся и потеряют вкус. Поэтому, если на продукте нет кусков земли, лучше готовить их сразу. Если же вы заметите на ножке или шляпке грязь, удалить ее можно с помощью сухого полотенца. Совет: Иногда загрязнения можно просто срезать.

Рис не промываем, но ошпариваем кипятком

Принято считать, что рис перед приготовлением необходимо промывать как можно дольше, пока вода не станет прозрачной. Но дело в том, что при такой тщательной промывке вместе с вредными веществами и грязью с крупы смываются натуральные полезные крахмалы. Поэтому ученые придумали способ удалять с продукта грязь и одновременно сохранять все его полезные свойства: непромытый рис кладут в кипящую воду, через 5 минут сливают жидкость, заливают его свежей водой и варят до готовности. Совет: Иногда рис нужно промывать. Например, когда того требует рецепт.

Зелень промываем

А вот зелень, напротив, нужно мыть в несколько этапов. В первую очередь необходимо промыть ее под проточной холодной водой, чтобы удалить видимую грязь. Затем зелень нужно замочить в воде и дождаться, пока песок осядет на дно. Мыть ее необходимо прямо перед приготовлением. Совет: Чтобы листья лучше очистились, при замачивании в воду можно добавить уксус или соду.

Орехи промываем

Сухофрукты и орехи нужно мыть и в некоторых случаях даже замачивать. Касается это даже орешков в скорлупе. Ведь чаще всего они хранятся в мешках, а затем расфасовываются на заводе. Там орехи и сухофрукты обрабатывают специальными веществами, которые предупреждают возникновение плесени. Совет: Орехи можно даже замачивать на ночь.

Мидии промываем

Мидии необходимо промывать, даже если вы купили их замороженными и в вакуумной упаковке. И дело тут вовсе не в вирусах и бактериях: в мидиях попросту могут остаться осколки ракушек, которые могут повредить зубы и полость рта. Совет: Употреблять можно только моллюсков, у которых после 5–7 минут тепловой обработки раскрылись створки.

Консервированные овощи промываем

Мало кто знает, но консервированные продукты, к примеру фасоль и кукурузу, необходимо промывать перед готовкой. Дело в том, что вода, в которой хранится продукт, содержит слишком много крахмала и соли. Также промывка поможет избавиться от привкуса железа. Совет: Жидкость из банки не обязательно выливать — ее можно использовать в выпечке.

Бонус: банки моем

Банки хранятся в магазинах и на складах без дополнительной упаковки. Поэтому на них оседает пыль и грязь. Перед тем как открыть банку, ее следует протереть. Это касается и маленьких жестяных банок с газировкой. Совет: Если вы купили баночку в магазине или кафе и у вас нет возможности протереть поверхность, лучше попросить стакан и налить напиток в него, а не пить из самой банки.