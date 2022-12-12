18 человек, которые хотели вкусно перекусить, но в итоге лишь разочарованно вздохнули
Наверное, многим знакомо чувство, когда вы буквально предвкушаете, как вкусно сейчас полакомитесь, а вместо этого вам приходится сталкиваться с суровой реальностью. Например, вы понимаете, что ваш обед покрылся плесенью или в бутерброде не хватает вкуснейших ингредиентов. Но как хорошо, что всегда можно поделиться своим кулинарным разочарованием с интернетом и получить поддержку.
«Представляю вам свой школьный завтрак „Чизбургер“: только сыр и булочка»
«Американский завтрак» по версии отеля на Суматре
«Еду домой с работы. Решил позвонить жене и узнать насчет ужина»
— Привет, дома есть что-то на ужин или мне по дороге чего-нибудь переточить?
Жена сыну:
— Сынок, ты макароны все скушал?
Сын:
— Нет, папе оставил.
Жена:
— Сын сказал, что оставил. Все норм.
— Отлично. Значит, сразу домой.
«Я попросил бейгл с яйцом и сыром»
«Крышка сковороды, не выдерживающая температуры жарки яиц. Как бы я ни пытался поправить это дело, все только усугубляет ситуацию»
«Во время обеденного перерыва урвала пирог и оставила его в пакете в холодильнике в комнате отдыха. Вот таким я его оттуда забрала»
Так выглядит еда, которая была включена в стоимость экскурсионного тура во Вьетнаме
«Кафетерий стал продавать еду в отдельных контейнерах, и вот что теперь происходит каждый раз, когда я покупаю себе пончик на завтрак»
«Крышечка солонки упала на мой завтрак»
«Моя 3-летняя дочь добралась до кексов, которые я купила для компании»
«Невеста приготовила мне ужин после долгого рабочего дня»
«Взял с собой обед и обнаружил, что забыл добавить в сэндвич начинку»
«Чуть больше сыра, чем на картинке, и вкус тоже так себе»
«Был очень голоден, пока не увидел это»
«Вернулся домой после ужасного дня и обнаружил, что мой ужин покрыт плесенью»
«Вечером я сделала гоголь-моголь из яиц, а утром увидела этого монстра»
«Думаю, яйца испортились из-за того, что я добавила овсяное молоко, а не коровье. К тому же позже я поняла, что оно было испорченным».
«Вот такую говядину под соусом терияки приготовил мне мой парень»
«Моя попытка сделать кофейные эклеры»
А у вас случались похожие неприятные ситуации?