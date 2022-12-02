8 вещей, которые может рассказать о человеке его обувь, даже если он сам не проронил ни слова
Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы определить характер незнакомого человека. Для этого, как показали исследования, достаточно посмотреть на его любимую пару обуви. О том, что еще можно узнать о человеке по его туфлям или сапогам и какие ассоциации возникают у людей, когда они бросают взгляд на наши кроссовки, мы и расскажем в этой статье.
1. Яркую обувь носят экстраверты и люди, которые зависят от мнения других
Как правило, людей, носящих броские туфли или ботинки красочных цветов, воспринимают как экстравертов, и это зачастую оправданно. Однако эти предпочтения могут сигнализировать и о психологических проблемах. Люди, склонные к тревожной привязанности — состоянию, при котором человек зависим от одобрения других и склонен к беспокойству, — чаще выбирают яркую, необычную обувь. Таким образом они пытаются закрыть свою потребность во внимании и заботе.
Леди Гага, например, призналась, что боролась с депрессией и тревогой после резкого взлета своей карьеры в 2013 году. Возможно, ее сценический имидж — это в том числе попытка справиться с внутренними переживаниями.
2. Обувь нейтральных цветов и моделей часто выбирают люди, которые избегают близости
Те, кому тяжело строить близкие отношения и кто не любит вкладывается в них, обычно не слишком переживают о том, как их воспринимают другие. И поэтому редко носят новую и каким-либо образом выделяющуюся обувь, предпочитая более нейтральные варианты.
3. Те, кто любит практичную обувь, легко могут стать душой компании
Люди, которые не гонятся за брендами, как и те, которые носят практичную обувь без «понтов», окружающим кажутся более дружелюбными и щедрыми. Зато едва ли станут душой компании те, кто носит, например, туфли с заостренными носками, — со стороны такие особы кажутся недружелюбными.
4. Люди, склонные к перепадам настроения, нередко носят туфли на каблуках или с заостренными носками
Исследование показало, что ношение туфель на каблуках и наличие острых носков у обуви никак не ассоциируется со стабильной и надежной личностью. Поэтому не стоит надевать такие модели для собеседования в серьезную компанию. Такой выбор может создать впечатление, что соискатель не умеет принимать взвешенные решения и cклонен действовать под влиянием эмоций. А значит, положиться на него, скорее всего, нельзя.
5. Высокие ботинки часто выбирают непростые в общении люди
Люди, которые носят обувь с высоким берцем, кажутся не очень приятными в общении. Так что, надевая такие ботинки, мы невольно выстраиваем границы и отталкиваем окружающих. Показательно, что именно такую обувь костюмеры подобрали для Дженнифер Лопес в фильме «Стриптизерши» (2019). В этой картине Джей Ло играет мошенницу.
6. Люди, которые ходят в потрепанной обуви, обладают широкими взглядами на жизнь
Свободомыслящие люди часто обуваются как хиппи — носят недорогую потрепанную обувь, которая если и ремонтировалась, то не лучшим образом. Таких людей можно увидеть в старых заношенных кроссовках или в обычных шлепанцах даже на серьезном мероприятии.
Кристен Стюарт, к примеру, сразу после премьеры фильма «Зильс-Мария» переобулась из изящных туфель на шпильках в заметно поношенные кеды. Вероятно, если бы она решила открыть собственную компанию, из нее бы вышла довольно либеральная начальница.
7. Люди, которые носят не новую, но аккуратную обувь, создают впечатление организованных и благонадежных
Люди, которые постоянно носят одну и ту же обувь, создают ощущение добросовестных и умеющих правильно распределять свое время. Но только в том случае, если их туфли или ботинки тщательно вычищены и не выглядят так, будто нуждаются в ремонте.
8. Люди с богатым воображением обычно выбирают красочную обувь
Участники одного эксперимента оценивали людей исключительно по фотографиям их обуви на экране компьютера. И ученые сделали интересное наблюдение: люди, которые прислали фото яркой обуви на живописном, а не нейтральном фоне, отличались более богатым воображением и развитым чувством прекрасного. Рутинную работу, получается, им предлагать не стоит: они так стремятся к разнообразию, что могут провалить «скучное» задание.
Какую обувь предпочитаете носить вы? Согласны ли вы с результатами исследований, о которых идет речь в нашей статье?