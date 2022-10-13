Что означает налет на языке и как от него избавиться

Каким бывает налет на языке и как правильно от него избавиться? Причин его появления немало, в некоторых случаях этому сопутствуют неприятный запах изо рта и сухость. Чтобы избавиться от этого неприятного явления, иногда достаточно просто почистить зубы. Но как быть, если это не помогает? ❗ Статья носит информационный характер и не может заменить консультации специалиста.

Что представляет собой налет белого цвета на языке

Белый налет может покрывать весь язык, его часть или проявляться в виде пятен. Одновременно с ним можно заметить появление неприятного запаха или привкуса во рту. Часто кажется, будто на поверхности языка появляются маленькие белые волоски. Это сосочки, покрытые слоем органических веществ, бактерий и омертвевших клеток. Налет белого цвета на языке (иногда он бывает желтого оттенка) может появиться по разным причинам, например из-за раздражения или в результате инфекции. Обычно через несколько дней он исчезает. Если ситуация не меняется на протяжении нескольких недель или при этом наблюдаются боль и проблемы с приемом пищи, а также трудности в разговоре, то следует обратиться к врачу. Важно: цвет налета на языке может быть не только белым. Розовый язык считается нормой. Коричневый цвет может свидетельствовать о том, что человек употребляет слишком много кофе или чая. Желтый цвет связывают с проблемами в работе печени, а красный может предупреждать о нехватке витамина B.

Почему язык становится белым

Обычно налет белого цвета на языке появляется из-за бактерий, остатков пищи или мертвых клеток, которые застревают между сосочками. В результате этого сосочки могут увеличиваться и набухать, иногда воспаляться. Так появляются белые пятна на поверхности языка. Иногда возникновение налета связано с некоторыми заболеваниями. Например, географический язык — это состояние, при котором тоже появляются белые пятна. Встречается это достаточно редко, и причины появления неизвестны. Но само состояние часто связано с приемом пищи, которая раздражает ткани языка. Кроме того, это может быть реакцией на стресс, пережитое заболевание или результатом гормональных изменений.

Почему возникает белый налет на языке

Существует ряд причин, влияющих на вероятность появления белого налета на языке, в том числе: Возраст

Лечение с помощью антибиотиков (желто-белый цвет налета в этом случае может говорить о развитии грибковой инфекции во рту)

Диета, при которой наблюдается дефицит фруктов и овощей, витамина B12 или железа

Слабость иммунной системы

Несоблюдение гигиены полости рта

Наличие зубных протезов или иных конструкций, в результате использования которых может произойти повреждение языка острыми предметами

Обезвоживание и сухость во рту

Как пирсинг связан с появлением на языке белого налета

Сразу после прокола на языке можно увидеть белый налет. Это происходит из-за роста числа бактерий на его поверхности и является нормой. Избавиться от этого можно с помощью антибактериального ополаскивателя для полости рта. Кроме этого, можно обнаружить белое кольцо вокруг серьги пирсинга — это тоже является нормой и свидетельствует о том, что ткани языка заживают после прокола. Если налет появился в результате травмы языка (в том числе по причине пирсинга), то на заживление уйдет полторы недели. В это время стоит избегать веществ, которые раздражают язык, например горячие, острые или кислые продукты и напитки.

Как избавиться от налета белого цвета на языке в домашних условиях

Правильно проводите гигиену полости рта

Пейте достаточно жидкости в течение дня

Чистите зубы, используя щетку с мягкой щетиной (чтобы не повредить поверхность языка)

Используйте зубную пасту с фтором, в состав которой не входит лаурилсульфат натрия

Попробуйте фторидсодержащий ополаскиватель для полости рта

Чтобы удалить налет, воспользуйтесь специальным скребком для языка или обычной чайной ложкой

Пейте холодные напитки через трубочку

Откажитесь от веществ, которые раздражают язык, постарайтесь избегать острой, соленой, кислой или очень горячей пищи или напитков

К какому врачу нужно обратиться, если вас беспокоит белый налет или цвет языка

Стоматолог поможет очистить язык от налета с помощью скребка и при необходимости назначит лекарства для лечения.

поможет очистить язык от налета с помощью скребка и при необходимости назначит лекарства для лечения. Врач общей практики может провести диагностику языка, выписать вам определенные препараты для лечения и сообщить, является ли появление белого налета симптомом серьезного заболевания. Он также подскажет, о чем может говорить иной цвет налета или самого языка.