Преподавательница физики Доктор Татьяна учит так, что ее студентам завидуют миллионы людей в соцсетях

Татьяна Ерухимова — физик и преподаватель, ставшая звездой TikTok. Секрет успеха прост — все дело в живой подаче материала. Педагог, в отличие от многих других коллег, не занимается монотонным пересказом учебников. Она предпочитает проводить наглядные эксперименты для своих студентов. Причем делает это так артистично и экспрессивно, что в пору продавать билеты на ее лекции как на зрелищное шоу. Мы бы точно купили.

Видео с физическими опытами, которые проводит Татьяна, завирусились в интернете. Казалось бы, опыты и опыты, такого контента на просторах сети не счесть. Но преподавательница проводит эксперименты с таким неподдельным восторгом, что влюбляет в себя абсолютно всех: и тех, кто сидит в аудитории, и тех, кто просматривает фрагменты лекции в записи. Счет зрителей, кстати, идет на десятки миллионов. Самое популярное видео в TikTok Татьяны сейчас насчитывает 77 миллионов просмотров.

В прошлом году Татьяна уже появлялась в заголовках СМИ — после публикации исследования о влиянии пола на способность к изучению физики. Ученый была руководителем этой работы, и в ходе анализа свыше 10 тысяч студентов ей удалось доказать, что оценки не зависят от пола и, более того, женщины более критично относятся к своей успеваемости.

Одаренный преподаватель работает на факультете физики и астрономии в Техасском университете A&M. В Техас она приехала в 1999 году по приглашению местного вуза. А родилась женщина в Нижнем Новгороде, в семье двух физиков, и училась в университете Лобачевского. В 1999 году она получила степень доктора наук в Российской академии наук.

Доктор Татьяна (Dr. Tatiana), как подписывают ее видео на официальном канале университета, обрела свой необычный стиль преподавания благодаря скучающим студентам. 16 лет назад, придя на первое занятие к сотне первокурсников, она ощутила их незаинтересованность и полное равнодушие к предмету. Тогда педагог поняла, что увлечь студентов можно, только поделившись с ними своей любовью к физике и создав некоторый «вау-эффект».

Женщина проводит много любопытных экспериментов. Например, опыт с колесом. Татьяна демонстрирует привязанное к веревке колесо: одной рукой она держит веревку, а другой придерживает экспонат в вертикальном положении. Если колесо отпустить, оно упадет и будет висеть. А вот если колесо раскрутить и отпустить, оно, к удивлению зрителей и будто бы к удивлению самого преподавателя, будет держаться на веревке в вертикальном положении благодаря моменту импульса.

В университетском аккаунте можно найти много других занимательных роликов с Татьяной в образе слегка безумного профессора. Опыт с картошкой, которая сама поднимается по лезвию ножа, если по нему бить молотком. Эксперимент с бананом, превращающимся в подобие молотка благодаря жидкому азоту. Опыт с деревянной линейкой, которую частично накрыли газетой, и она сломалась от легкого удара благодаря действию атмосферного давления.

Со слов руководства преподавателя, она настоящая легенда среди студентов. А в комментариях под видео Татьяны многие подписчики с сожалением признаются, что они во время учебы не встречали таких влюбленных в свой предмет учителей.