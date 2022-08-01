11 звезд, которые пережили тяжелый разрыв, но сумели полюбить снова

Когда видишь знаменитостей на красной дорожке, не верится, что у них могут быть такие же проблемы, как и у нас с вами. Но от них тоже уходят мужья и жены, им изменяют те, кому доверял больше всего на свете, и их разбитые сердца болят не меньше, чем у любого их тех, кто пережил расставание.

Мы в ADME точно знаем, что спустя время любой разрыв оказывается просто воспоминанием, и каждый из нас найдет в себе силы смотреть не назад, а вперед.

Эмма Томпсон

Courtesy Everett Collection / East News , Invision/Invision/East News

Эмма Томпсон и Кеннет Брана были одной из самых известных актерских пар конца ХХ века. Они были талантливы, очаровательны, любимы публикой, и тем неожиданнее стала новость о том, что Брана изменил жене с партнершей по фильму «Франкенштейн» Хеленой Бонем Картер. Томпсон невероятно тяжело переживала уход мужа к любовнице и впала в настоящую депрессию. Позже она использовала свои реальные переживания, чтобы сыграть роль обманутой жены в фильме «Реальная любовь». В настоящее время Эмма давно и счастливо замужем за актером Грегом Уайзом, с которым познакомилась на съемках сериала «Разум и чувства». Вместе с Эммой муж усыновил ребенка из Руанды, также у них есть общая дочь. Актриса давно простила Хелену Бонем Картер, которая увела у нее мужа.

Рианна

AFP/East News , Invision/Invision/East News

Роман Рианны и хип-хоп-исполнителя Криса Брауна был бурным и закончился расставанием. Певица переживала эту ситуацию крайне тяжело и чувствовала себя абсолютно потерянной. После разрыва она сделала татуировку на ключице: Never a failure, always a lesson («Не ошибка, но урок»). После нескольких неудачных романов Рианна все-таки обрела по-настоящему любящего человека, и недавно она стала мамой.

Белла Хадид

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Sebastien Courdji/KCS/East News

Отношения с музыкантом The Weeknd стали для модели трудным испытанием — они то расставались, то сходились вновь, и наконец, после 4 лет отношений, порвали друг с другом окончательно. В интервью Белла признавалась, что ей было гораздо тяжелее пережить расставание, чем она пыталась показать в соцсетях. Но вот уже 2 года, как модель и не вспоминает о бывшем: Белла встречается с известным арт-директором Марком Калманом, и СМИ пишут о том, что Марк планирует вскоре сделать любимой предложение.

Кирстен Данст

AFP/East News , LISA O'CONNOR/AFP/East News

Актриса была уверена, что встретила своего человека, когда влюбилась в звезду фильма «Троя» Гаррета Хедлунда. В своих интервью она говорила, что готова к семье и детям, но ее надеждам не суждено было сбыться: Хедлунд так и не женился на ней. Но Кирстен нашла в себе силы двигаться дальше, и вскоре она начала встречаться со своим партнером по сериалу «Фарго» Джесси Племонсом. У них появились 2 детей, а летом этого года, после 6 лет вместе, они стали мужем и женой.

Ева Лонгория

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Звезда «Отчаянных домохозяек» пробыла замужем за баскетболистом Тони Паркером всего 3 года. Вскоре счастью пришел конец: однажды она обнаружила на его телефоне сотни сообщений, адресованных другой женщине. Актриса откровенно рассказала о своих мыслях в тот момент: «Обычно считается, что если муж изменяет, с женщиной что-то не так. Я спрашивала себя: „Я недостаточно красива? Я недостаточно умна?“. Но я остановила себя». Пара развелась. О тех временах Ева вспоминает: «Тогда я была собственной версией „отчаянной домохозяйки“». Сейчас Ева счастлива в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. В 2018 году у них родился сын.

Брайан Остин Грин

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Брайан Остин Грин и Меган Фокс встретились в 2004 году, когда ему было 30 лет, а ей — 18. Их отношения были бурными — они разрывали помолвку и заключали ее вновь, а потом то подавали на развод, то вновь сходились. У пары родилось 3 общих сыновей, но это не остановило Меган — она ушла от мужа и завела роман с рэпером Machine Gun Kelly. Недавно пара объявила о помолвке. Брайан, по его словам, был шокирован и расстроен уходом жены, но спустя время и он встретил свою любовь — ею стала танцовщица Шарна Берджесс. В начале июля 2022 года у них родился ребенок.

Кортни Кардашьян

James Atoa / Everett Collection / East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

У Кортни Кардашьян и шоумена Скотта Дисика 3 общих детей, но, несмотря на это, они так и не вступили в официальный брак. Пара несколько раз расставалась, а когда Скотт сделал Кортни предложение, она отказала ему. В конце концов отношения, которые длились 10 лет, распались из-за измен Дисика. Но Кортни все-таки нашла свою половинку — в этом году она вышла замуж за музыканта Трэвиса Баркера и выглядит абсолютно счастливой.

Деми Мур

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Pecquenard+Ferey/KCS/East News

Деми Мур и Брюс Уиллис были одной из самых любимых публикой голливудских пар. Их союз казался крепким, у них родилось 3 дочери. Но после 13 лет брака они все-таки расстались. В своей книге «Наизнанку» Деми назвала супруга «контролирующим», а развод нелегким, но, несмотря на это, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Актриса долго не могла встретить свою судьбу, но в этом году она начала встречаться с известным шеф-поваром и ресторатором Даниэлем Хаммом, который моложе 59-летней актрисы на 14 лет. Судя по тому, что пара часто выходит в свет вместе, у них все серьезно.

Скарлетт Йоханссон

NPA/The Grosby Group/East News , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Актриса состояла в 3-летнем браке с Райаном Рейнольдсом, а затем — с журналистом и куратором выставок Роменом Дориаком, с которым воспитывает общую дочь. И хотя Скарлетт сама подала на развод со вторым мужем, для нее это был тяжелый период: адвокат бывшего супруга утверждал, что она сосредоточена на карьере и не сможет полноценно воспитывать ребенка, а судебные разбирательсва превратила в «публичный спектакль». Актриса решила не комментировать личную жизнь, но очень точно сыграла подобные болезненные переживания в «Брачной истории» — фильме о паре, переживающей трудный разрыв. Сейчас Скарлетт в счастливом браке — в 2020 году ее третьим мужем стал комик Колин Джост, а в 2021 году у них родился сын.

Джо Джонас

Hellmuth Dominguez, PacificCoastNews.com/East News , Invision/Invision/East News

Хотя до романа со звездой «Сумерек» певец встречался с Деми Ловато и Тейлор Свифт, именно Эшли Грин, как он говорит, «разбила ему сердце». И хотя они не встречались и года, после разрыва Джо понадобилась пара лет, чтобы побыть одному и прийти в себя. После этого у Джо были кратковременные отношения с Джиджи Хадид, но «ту самую» он встретил в лице звезды «Игры престолов» Софи Тернер. Их роман начался в 2016 году, и недавно у пары родился второй ребенок.

Дженнифер Гарнер

Elevation Photos/Sipa USA/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Разрыв Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека был громким. Ходили слухи, что Аффлек изменял жене с няней их 3 детей. Их актер опроверг, но заявил, что брак с Гарнер был для него «ловушкой», и он был несчастлив. На днях он женился на своей возлюбленной Дженнифер Лопес. А что же его бывшая жена? Оказывается, и она нашла свою любовь. Актриса с 2018 года состоит в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером. Но, устав от публичности своих отношений в прошлом, Дженнифер не спешит афишировать нового бойфренда и появляется на красных дорожках в гордом одиночестве.

А вы переживали разрыв, который казался концом света, но остался в прошлом из-за новой любви?