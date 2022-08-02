12 пар фото, которые покажут звездных родителей и их детей примерно в одном возрасте
Одну половину нашей ДНК мы наследуем от матери, а другую — от отца. Но, несмотря на смешение генов, некоторые дети рождаются точной копией одного из своих родителей. Это происходит потому, что в процессе развития организма одни гены могут включаться, а другие — выключаться.
Мы в ADME сделали фотоподборку звезд и их детей, после просмотра которой будет сложно развидеть сходство между знаменитыми родственниками.
1. Принц Уильям в 7 лет, его дочь принцесса Шарлотта в 6 лет и его сын принц Луи в 4 года
2. Синди Кроуфорд в 24 года и ее дочь Кайя Джордан Гербер в 20 лет
3. Дэвид Бекхэм в 25 лет и его сын Бруклин Бекхэм в 23 года
4. Курт Рассел в 35 лет и его сын Уайатт Рассел в 31 год
5. Блайт Даннер в 49 лет и ее дочь Гвинет Пэлтроу в 48 лет
6. Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 42 года
7. Робин Райт в 35 лет и ее дочь Дилан Пенн в 30 лет
8. Кейт Мосс в 24 года и ее дочь Лила Грэйс Мосс Хэк в 19 лет
9. Пол Маккартни в 52 года и его дочь Стелла Маккартни в 47 лет
10. Майкл Джексон в 27 лет и его дочь Пэрис Джексон в 23 года
11. Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри в 34 года
12. Деннис Куэйд в 31 год и его сын Джек Куэйд в 30 лет
На ваш взгляд, кто из героев нашей статьи больше всего похож на своего родителя?
Фото на превью Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images
Поделиться этой статьёй