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12 пар фото, которые покажут звездных родителей и их детей примерно в одном возрасте

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Одну половину нашей ДНК мы наследуем от матери, а другую — от отца. Но, несмотря на смешение генов, некоторые дети рождаются точной копией одного из своих родителей. Это происходит потому, что в процессе развития организма одни гены могут включаться, а другие — выключаться.

Мы в ADME сделали фотоподборку звезд и их детей, после просмотра которой будет сложно развидеть сходство между знаменитыми родственниками.

1. Принц Уильям в 7 лет, его дочь принцесса Шарлотта в 6 лет и его сын принц Луи в 4 года

2. Синди Кроуфорд в 24 года и ее дочь Кайя Джордан Гербер в 20 лет

Michael Ferguson / PHOTOlink / Everett Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

3. Дэвид Бекхэм в 25 лет и его сын Бруклин Бекхэм в 23 года

East News, Invision / Invision / East News

4. Курт Рассел в 35 лет и его сын Уайатт Рассел в 31 год

Album Online / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

5. Блайт Даннер в 49 лет и ее дочь Гвинет Пэлтроу в 48 лет

East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

6. Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 42 года

East News, VALERIE MACON / AFP / East News

7. Робин Райт в 35 лет и ее дочь Дилан Пенн в 30 лет

Thierry Carpico / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

8. Кейт Мосс в 24 года и ее дочь Лила Грэйс Мосс Хэк в 19 лет

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Invision / Invision / East News

9. Пол Маккартни в 52 года и его дочь Стелла Маккартни в 47 лет

Mary Evans / AF Archive / David Gadd. / East News, © lev radin / Shutterstock.com

10. Майкл Джексон в 27 лет и его дочь Пэрис Джексон в 23 года

PHOTOlink / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

11. Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва Амурри в 34 года

East News, Invision / Invision / East News

12. Деннис Куэйд в 31 год и его сын Джек Куэйд в 30 лет

East News, Invision / Invision / East News

На ваш взгляд, кто из героев нашей статьи больше всего похож на своего родителя?

Фото на превью Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images
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AdMe/Семья/12 пар фото, которые покажут звездных родителей и их детей примерно в одном возрасте
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