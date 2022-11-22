16+ нежных фото знаменитых отцов с их детьми, которые показывают, насколько изменила их семейная жизнь
В жизни почти каждого известного мужчины рано или поздно наступает момент, когда он перестает быть беззаботным юнцом и обзаводится семьей. Мы проследили, как меняются звездные папы рядом со своими дочерьми и сыновьями. У кого-то из них уже по четверо и шестеро детей, а кто-то лишь недавно стал отцом в первый раз.
Мэттью Макконахи, 3 детей
Марк Уолберг, 4 детей
Джейсон Момоа, 2 детей
Дэйн Дехаан, 2 детей
Дэрил Сабара, 1 ребенок
Дуэйн Джонсон, 3 детей
Джейми Дорнан, 3 детей
Джеймс Ван Дер Бик, 6 детей
Дэвид Генри, 3 детей
Джош Дюамель, 1 ребенок
Джефф Голдблюм, 2 детей
Кевин Джонас, 2 детей
Дональд Фэйсон, 6 детей
Джон Ледженд, 2 детей
Генри Голдинг, 1 ребенок
Дженсен Эклс, 3 детей
Кто из звездных отцов изменился больше всего, на ваш взгляд? Кто еще мог бы пополнить эту подборку?
Фото на превью EAST NEWS, EAST NEWS
AdMe/Семья/16+ нежных фото знаменитых отцов с их детьми, которые показывают, насколько изменила их семейная жизнь
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