16+ нежных фото знаменитых отцов с их детьми, которые показывают, насколько изменила их семейная жизнь

В жизни почти каждого известного мужчины рано или поздно наступает момент, когда он перестает быть беззаботным юнцом и обзаводится семьей. Мы проследили, как меняются звездные папы рядом со своими дочерьми и сыновьями. У кого-то из них уже по четверо и шестеро детей, а кто-то лишь недавно стал отцом в первый раз.