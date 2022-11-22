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16+ нежных фото знаменитых отцов с их детьми, которые показывают, насколько изменила их семейная жизнь

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В жизни почти каждого известного мужчины рано или поздно наступает момент, когда он перестает быть беззаботным юнцом и обзаводится семьей. Мы проследили, как меняются звездные папы рядом со своими дочерьми и сыновьями. У кого-то из них уже по четверо и шестеро детей, а кто-то лишь недавно стал отцом в первый раз.

Мэттью Макконахи, 3 детей

EAST NEWS

Марк Уолберг, 4 детей

EAST NEWS, EAST NEWS

Джейсон Момоа, 2 детей

ASSOCIATED PRESS / East News

Дэйн Дехаан, 2 детей

BEImages / Gregory Pace / EAST NEWS

Дэрил Сабара, 1 ребенок

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS

Дуэйн Джонсон, 3 детей

PHOTOlink / Everett Collection / East News

Джейми Дорнан, 3 детей

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, gotpap / Bauergriffin.com / East News

Джеймс Ван Дер Бик, 6 детей

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Дэвид Генри, 3 детей

AFP / EAST NEWS

Джош Дюамель, 1 ребенок

CJ Contino / Everett Collection / East News

Джефф Голдблюм, 2 детей

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Кевин Джонас, 2 детей

East News

Дональд Фэйсон, 6 детей

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Джон Ледженд, 2 детей

ASSOCIATED PRESS / East News

Генри Голдинг, 1 ребенок

Дженсен Эклс, 3 детей

Кто из звездных отцов изменился больше всего, на ваш взгляд? Кто еще мог бы пополнить эту подборку?

Фото на превью EAST NEWS, EAST NEWS
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AdMe/Семья/16+ нежных фото знаменитых отцов с их детьми, которые показывают, насколько изменила их семейная жизнь
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