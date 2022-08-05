18 пар, чьи истории любви дадут фору любому романтическому фильму

В отношениях людям часто бывает непросто. Но тем волшебнее выглядят пары, которые смогли преодолеть трудности, прожить вместе долгие годы и остаться влюбленными друг в друга. Героям статьи можно позавидовать, ведь они уверены в своих отношениях и вторых половинках на все сто. Особенно после того, как поддерживали друг друга во время проблем со здоровьем и смеялись над неурядицами и стереотипами о росте или возрасте.

Мы в ADME наслаждаемся, когда любовь видна так явно и глаз отвести не можем от этих счастливых людей.

«Мы познакомились на ее день рождения 20 лет назад, когда мне было 23 года, а ей — 34. И с того момента мы не расставались»

«Через 2 недели мы женимся. Я в восторге!»

«Мой жених попал в серьезную аварию, из-за которой потерял чувствительность ниже пояса. Это было сложное время, но мы все преодолели».

«Они женаты уже около 80 лет, и у бабули деменция. Но ее любовь все еще сильна»

«Она продолжает зашивать дедушке рубашки, посылать ему воздушные поцелуи и надеяться, что он станет ее парнем».

«У нас была байкерская свадьба. И даже мой брат прослезился, когда любимый начал петь для меня»

«У мужа рост около 158 см, у меня — 180 см. Фото сделано моими длинными руками во время поездки в честь годовщины»

«Мы вместе 6 лет, и он целый мир для меня. Я только что получила хорошие новости о своем здоровье. Так мы празднуем счастливое совместное будущее»

Даже торт на ее лице совсем не мешает ему смотреть на свою девушку влюбленными глазами

«Мы вместе уже 10 лет, а я с каждым днем люблю его все больше»

«Мой замечательный муж поддержал меня во время получения докторской степени»

«Обожаю эту фотографию»

«Мой муж истерически смеялся во время клятвы, потому что я сказала: „Я обещаю любить тебя в болезни и в здравии. Особенно в болезни, потому что ты заразил меня гриппом за неделю до нашей свадьбы, и теперь я говорю как 90-летний мужчина“».

«Да, это я — донор почки и мой муж — реципиент»

«После нескольких лет борьбы с бесплодием мы с женой наконец-то ждем ребенка»

«На 21-ю годовщину мы с женой пошли в поход. После 1-го дня все болело, но мы прекрасно провели время»

«Мы 4 раза переносили наш медовый месяц. Но вот наконец-то он настал»

«Я не представлял, что любовь всей моей жизни живет в 400 км от меня, пока 4 года назад мы не встретились на вечеринке. Не могу поверить, что стал ее мужем!»

«Мы с мужем оба выросли в семьях со множеством проблем. А теперь мы счастливая маленькая семья и я бесконечно благодарна и влюблена»

«Месяц была в командировке и не могла быть вместе с мужем. Поэтому подарила ему такую футболку»

«У меня муж и 2 дочки. Жизнь налаживается»

«10 лет назад мачеха сказала, что меня никто никогда не полюбит. Я думала, что не заслуживаю хорошей жизни. Но этот человек уже 5 лет доказывает, что это не так».