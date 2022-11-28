6 причин, по которым нежелание погружаться в жизнь собственного ребенка с головой не делает вас плохим родителем

Не спать ночами, мастеря поделку или костюм на утренник, подскакивать из-за каждого чиха, гордиться тем, что малыш составил из букв слово, и постить его первый смешной рисунок — это нормально. Так же как и ходить на свидания, оставлять ребенка с няней, иной раз не знать, какую он получил оценку, и между поиграть и сходить в спа выбирать второе. Нет никаких правил, делающих вас плохим или хорошим родителем, но есть действия, которые сделают из вас глубоко несчастного и замученного человека. Давайте разбираться, что делать, чтобы этого не произошло.

Причина № 1: Вы один человек, а малыш — другой. Все до банального просто, но сложно это признать

Иногда кажется, что местоимением «мы» мама обозначает степень своего участия в процессе, и иной раз так и бывает: «Мы сходили», «Мы были». Но случается, что это свидетельствует об идентификации себя через ребенка и даже своего рода одержимости. Следующий шаг — говорить и думать о себе только как о маме: маме-кулинаре, маме-рукодельнице — нужное подставьте. А от этой точки уже рукой подать до момента, когда вы скажете о себе в третьем лице: «Мамочка будет стоять тут и ждать своего малыша». Все, вас нет, вы полностью растворились в собственном ребенке.



Безусловно, с момента рождения малыша у вас появилась новая роль — матери, она теперь с вами навсегда. Но когда ребенок может обходиться без вашего участия 24/7, cамое время вспомнить, что роль эта не единственная. Вы гораздо больше, чем просто родитель, поэтому можно и даже нужно показать ребенку пример. Пример того, как жить полной жизнью, следовать за мечтой, делать ошибки и становиться тем, кем хочется. Наверное, вам встречались истории о том, как мама говорила ребенку: «Если бы не ты, я стала бы... » Действительно, теперь путь к мечте будет чуть длиннее, но зато у вас уже есть маленькое улыбчивое и родное чудо, а это лучший мотиватор. К тому же не начав, никогда и не достигнуть цели. Вспомните о своих мечтах и дерзайте.

Причина № 2: Партнеру тоже нужна ваша любовь

Новое поколение считает, что для счастливой жизни дети важнее, чем хороший брак. Но если уж вы вступили в брак или просто поддерживаете отношения с партнером, стоит сделать их по-настоящему хорошими.



Когда в следующий раз будете смотреть ужастик или триллер, обратите внимание, как ведут себя главные героини: муж или друг попал в беду, но они будто этого не замечают, озабоченные только спасением ребенка. Неверно, скажут психологи. Партнера стоит любить не меньше, чем детей, он тоже нуждается в вашей заботе.



Дети, чьи родители любят друг друга, чувствуют себя более счастливыми. Если же родители любят выяснять отношения, их дети чаще плохо учатся и влипают в неприятности. Так что единственный путь к счастью — не забывать, что дети — это не главная и не единственная причина, по которой вы с партнером решили быть вместе, и проявить к нему чуть больше любви и чуткости.

Когда мы с сестрой были маленькими, мы обожали время, когда родители уходили на свидания, а нас оставляли с бабушкой и дедушкой. Мы знали, что родители скоро вернутся, а между тем носились по двору с собакой соседа, исследовали дедушкину мастерскую. Одни из лучших воспоминаний детства. Сейчас так оставляю родственникам уже своего сына. Дети рады, что о них заботится кто-то другой, родители рады, что могут

сосредоточиться на своем браке. Это беспроигрышный вариант. © Catherine Birzer / Quora

Причина № 3: Попытки уберечь от мира — медвежья услуга

Укрыть от мира не получится, ведь ребенок уже родился, а значит, ему придется ко всему привыкать и адаптироваться. И задача родителя — воспитать будущего взрослого. Поэтому попытками от всего оградить и сделать все за детей мамы оказывают им медвежью услугу.



Если есть желание воспитать независимого человека, а не того, кто будет до 40 лет цепляться за мамину юбку и докладывать о каждом своем шаге, нужно дать ребенку больше самостоятельности. И признать его право на ошибку. Разбил кружку? Так бывает, когда носишься сломя голову. Получил двойку? И не такое случается, когда вместо того, чтобы следовать расписанию, втихаря смотришь мультики. Позвольте ребенку самому понять и отследить причинно-следственную связь и делать выводы. Иногда не вмешиваться — лучший способ показать ребенку, что вы ему доверяете и, соответственно, что он может доверять себе.



В очередной раз делая за него домашнее задание или прибирая в комнате, помните, что этими действиями вы лишаете его пространства, роста и развития. Когда вчерашний карапуз вырастет и решит вылететь из гнезда, останется два варианта. Если не было болезненной привязанности и гиперопеки, то ребенок будет обращаться к вам за поддержкой и просто соскучившись, в противном случае вы будете вынуждены и дальше решать его проблемы.

Задача родителей — подготовить своего ребенка к тому, чтобы он стал полноценным членом общества. Часто заботливые родители терпят неудачу: вот ребенок стал совершеннолетним, а позаботиться о себе не может. Потому что не было возможности практиковаться дома, в безопасной среде, где ошибка не будет иметь серьезных последствий. Навыков ноль, с реальным миром таким детям просто не справиться. © John Woodworth / Quora

Причина № 4: Вы должны всегда ставить себя на первое место ради счастья малыша

Как думаете, почему, объясняя правила безопасности в самолете, родителей просят сначала надеть кислородную маску на себя, а только потом на ребенка? Если взрослый поможет себе, то сможет помочь и ребенку — именно так это работает в экстремальной ситуации и в обычной жизни. Давая себе отдых, заряжаясь приятными эмоциями, вы помогаете и передаете их своим детям. Занимаясь и интересуясь чем-то помимо дома, вы даете ребенку сигнал: мама — уникальный человек со своими интересами, потребностями, она умеет и знает, как заботиться о себе. Будь как мама. Согласитесь, классный жизненный урок.



Еще один аргумент — возвращаясь домой из фитнес-центра или спа, вы еще больше будете ценить свою роль мамы, потому что жизнь станет сбалансированной, а отдохнув, вы сможете лучше заботиться о ребенке. Так что в следующий раз, отдыхая с друзьями или отрываясь на танцполе, вспомните, что вы делаете хорошее дело для своей психики, а значит, и для своего ребенка.

Мне 32 года, я мама 11-летней девочки. Для меня очень важно быть в форме, хорошо выглядеть и носить красивую одежду, потому что моя дочь начинает заботиться о своей внешности и я хочу оказывать на нее положительное влияние, чтобы она на меня равнялась. © Molly Carnahan / Quora

Причина № 5: Дети не единственный смысл вашей жизни

Не стоит внушать детям, что они единственный смысл вашей жизни, это даже звучит устрашающе: «Видишь ли, малыш, мамочка живет только ради тебя, ты все, что у нее есть, ты самое важное. А теперь возьми этот груз ответственности и неси через всю жизнь, только не надорвись». Есть ли в жизни смысл и в чем он состоит — вопрос философский, но если хочется рассказать малышу о смыслах, то не вернее ли будет сказать, что он придал вашей жизни еще один, новый смысл?



Более того, повзрослевшие дети вовсе не хотят становиться вашей опорой, надеждой и единственным светом в оконце, они хотят жить своей жизнью. А если мама настаивает на обратном, то они встречают это, в лучшем случае уходя в себя и мрачно обдумывая, как же они влипли. Найдите хобби, поставьте перед собой цель, будьте многогранной личностью, которой ребенок будет гордиться.

Если вы надеетесь, что дети придадут вашей жизни смысл во всеобъемлющем и всеохватывающем значении этого слова, то приготовьтесь к большому разочарованию. Мои дети принесли мне одну из самых больших радостей в моей жизни. Но вместе с этими радостями пришли и величайшие испытания и разочарования. И если быть честным, вызовы и разочарования намного перевешивают радости. Каким бы трудным ни казалось вам воспитание детей, на самом деле это в десять раз сложнее. И однажды ваши дети уедут. И когда это произойдет, вам лучше иметь что-то еще, что наполнит вашу жизнь смыслом. © Jenna Miles / Quora

Причина № 6: Дети вырастут и уйдут, а вы останетесь

У вас была жизнь до детей, она продолжится и в тот день, когда они уйдут жить своей. Вопрос в том, с чем останетесь вы: с сожалением и литрами горьких слез, потому что «жизнь кончена», или чувством легкой грусти и своими планами.

Но если у вас была активная социальная жизнь, любимая работа, может быть, даже удалось сохранить отношения с партнером, то болезненную пустоту, связанную с уходом ребенка во взрослую жизнь, удастся благополучно пережить.

Моему старшему 18 лет, и он скоро поедет учиться в колледж. Ну, это тяжело. Но я стараюсь готовить его к взрослой жизни и рада видеть, в какого чудесного взрослого он превращается. Мы все больше и больше общаемся на равных. Почти уверена, что буду безобразно рыдать в тот день, когда он переедет. Но у меня также есть муж, с которым я буду проводить больше времени, и я все равно останусь мамой и буду рядом всегда, когда это понадобится. Пусть начинает независимую жизнь, даже если это будет стоить мне литры слез. © Beabandit / Reddit