7 звезд, которые разрушили стереотипы о менопаузе

Недавнее исследование показало, что 73 % женщин не борются с симптомами менопаузы, такими как приливы, нарушения сна и ночная потливость. Это естественный процесс, через который рано или поздно проходит каждая представительница прекрасного пола, однако разговоры на столь деликатную тему остаются табу. К счастью, все больше звезд открыто делятся своим опытом и даже находят в менопаузе свои преимущества.

ADME поддерживает знаменитостей, которые доказывают, что не так страшна менопауза, как ее описывают.

Наоми Уоттс

Актриса отмечает, что период менопаузы — не обязательно мрачный, обремененный одиночеством этап в жизни женщины: «Старение — это привилегия и время, которое стоит провести с гордостью за полученный опыт, с уверенностью в себе и уж точно без чувства вины. Мне приятно быть частью поколения, которое творит перемены. Больше не нужно проходить этот путь в одиночку».

Опра Уинфри

Известная телеведущая и предпринимательница открыто рассказала на своем официальном сайте, с чем ей пришлось столкнуться: «На протяжении 2 лет у меня были проблемы со сном. Я ходила к кардиологу, принимала лекарства. Мне пришлось ходить с пульсометром в течение нескольких недель. На тот момент я не знала, чего ожидать, так как не было ни одной женщины, с которой я могла бы всерьез обсудить эти проблемы».

Гвинет Пэлтроу

Знаменитая актриса и бизнесвумен считает, что не стоит бояться слова «менопауза», и делится своими размышлениями на этот счет в профиле своего бренда GOOP: «О менопаузе ходит дурная слава, не помешало бы это изменить». Она добавляет, что необходимо предавать огласке подобные темы: «Я не думаю, что в нашем обществе найдется хотя бы один вдохновляющий пример женщины в период менопаузы».

Бетт Мидлер

Актриса и певица поделилась проблемами, с которыми сталкиваются артистки, проходящие через столь сложный период: «Чем ты старше, тем быстрее от тебя хотят избавиться. Участь женщин моего возраста — играть матерей, а таких ролей совсем немного».

Софи, графиня Уэссекская

DANIEL LEAL / AFP / East News

Графиня Уэссекская, жена графа Эдварда, предпочитает думать исключительно о преимуществах менопаузы и считает ее благословением: «Мы должны радоваться тому, что у нас больше не будет месячных, это можно назвать своего рода освобождением».

Ким Кэттролл

По словам актрисы, период менопаузы ничем не отличается от других этапов нашей жизни: «Я не думаю, что стоит стыдиться менопаузы. Это такой же естественный процесс, как и роды, например. Так уж устроено наше тело и работает наш организм». Она признает, что это по-прежнему табуированная тема и что так не должно больше продолжаться: «О менопаузе даже врачу говорить страшно. Я хочу побудить женщин не стесняться изучать информацию по данному вопросу».

Сальма Хайек

Актриса откровенно поделилась своими переживаниями насчет изменений во внешности: «Грудь растет, и еще как. Многие думали, что я ее увеличила, и я их не виню. Она действительно была меньше, как и другие части тела, но со временем увеличилась на несколько размеров. Из-за этого у меня сильно болел позвоночник».